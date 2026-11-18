Для зимнего педикюра лучше выбирать нюдовые оттенки, нежно-розовый или френч с молочно-белыми кончиками. Это сдержанные варианты для тех, кому нравится естественный вид ногтей.

Видео дня

Такие варианты для холодного сезона рекомендует myself. Издание обращает внимание на практическое преимущество деликатной палитры: когда покрытие теряет свежесть, это не так заметно, как на интенсивном цветном лаке.

Нюд дает ровный цвет.

Розовый добавляет мягкий акцент.

Френч выразительнее подчеркивает край ногтевой пластины.

Нюдовый педикюр: ровный естественный оттенок

Нюдовое покрытие подойдет, если хочется немного скорректировать цвет ногтей без яркого акцента. Без лака на них могут быть заметны желтоватый оттенок, мелкие пятна или полоски. Нейтральный тон помогает визуально выровнять поверхность по цвету и сделать педикюр аккуратнее.

Еще одно преимущество нюдовых лаков – простота нанесения. А когда покрытие начинает изнашиваться, мелкие несовершенства меньше бросаются в глаза. На насыщенном цвете сколы создают более заметный контраст с ногтем, поэтому быстрее привлекают внимание.

Нежный розовый: мягкий цветовой акцент

Светлые розовые оттенки – вариант для тех, кому хочется добавить цвета, но сохранить деликатный вид педикюра. Они подчеркивают ногти без чрезмерной яркости. Как и нюдовые покрытия, такая палитра не делает небольшие следы износа главной заметной деталью.

РЕКЛАМА

По рекомендациям экспертов, нежный розовый подходит почти к любому тону кожи и визуально придает ей оттенок загара. Благодаря этому даже зимой педикюр сохраняет легкое летнее настроение. Это выбор для тех, кто предпочитает мягкий цвет, а не контрастное оформление.

Главные истории дня

Френч: молочно-белый акцент на кончиках

Классический французский маникюр можно перенести и на ногти ног. Его узнаваемая черта – тонкие молочно-белые кончики. Именно они формируют основной акцент и делают края ногтей выразительнее, сохраняя в целом сдержанный вид.

Такой педикюр предлагают как элегантный зимний вариант. Френч отличается от однотонного нюда или розового прежде всего оформлением: внимание привлекает светлая линия вдоль края. Он подойдет, если нравится деликатная палитра, но хочется более четкого рисунка покрытия.

OBOZ.UA также писал об ошибках домашнего педикюра.