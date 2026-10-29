Горизонтальный френч: ретро-маникюр вернулся в моду

Французский маникюр остается одним из самых популярных вариантов оформления ногтей, однако в этом сезоне его классический вид претерпел интересные изменения. На смену привычным изогнутым линиям приходят четкие геометрические формы, напоминающие о моде прошлых десятилетий.

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Как пишет Vogue, все больше внимания привлекает горизонтальный френч, который уже опробовали знаменитости и популярные нейл-мастера. Такой дизайн сочетает ретроэстетику 1960-х годов с современными декоративными элементами.

Чем горизонтальный френч отличается от классического

Главная особенность этого маникюра заключается в форме цветной полоски на кончике ногтя. Если традиционный френч повторяет естественный изгиб свободного края ногтевой пластины, то горизонтальный предполагает абсолютно прямую линию.

Благодаря этому ногти приобретают более выразительный, геометричный вид. Дизайн напоминает эстетику 1960-х годов, когда в моде были контрастные цвета, четкие контуры и необычные сочетания.

Одним из примеров тренда стал маникюр певицы Сиенны Спиро, созданный известной нью-йоркской мастерицей Мэй Кавадзири. Она оформила кончики ногтей зеркальным золотым хромом, проведя четкую горизонтальную границу. У основания каждого ногтя мастерица разместила небольшие кристаллы, которые добавили дизайну праздничного блеска.

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По словам нейл-мастера Лиззи Троу, популярность такого оформления объясняется его необычным переосмыслением классики. Прямые линии делают маникюр более графичным, а декоративные детали позволяют адаптировать ретростиль к современным тенденциям.

Как сделать модный горизонтальный френч

Повторить такой маникюр можно даже без сложных художественных навыков, ведь нарисовать прямую полоску обычно проще, чем классическую изогнутую линию.

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Для основы лучше всего выбрать полупрозрачный розовый, молочный или телесный лак. Нейтральная база делает отрастание ногтей менее заметным, поэтому маникюр дольше сохраняет аккуратный вид.

Кончики можно оформить несколькими способами:

Металлический френч. Золотистый или серебристый хром создает эффект зеркальной поверхности и особенно хорошо сочетается с минималистичными украшениями.

Золотистый или серебристый хром создает эффект зеркальной поверхности и особенно хорошо сочетается с минималистичными украшениями. Контрастный френч. Черные, бордовые, шоколадные или темно-синие полоски на светлой основе добавляют маникюру выразительности.

Черные, бордовые, шоколадные или темно-синие полоски на светлой основе добавляют маникюру выразительности. Эффект кошачьего глаза. Магнитный гель-лак на кончиках создает переливающийся рисунок, который меняется в зависимости от освещения.

Магнитный гель-лак на кончиках создает переливающийся рисунок, который меняется в зависимости от освещения. Френч с кристаллами. Небольшие стразы у кутикулы или вдоль цветной границы помогут создать более торжественный дизайн.

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Особое внимание стоит уделить качеству покрытия. Хромированные пигменты могут быстрее стираться или скалываться на свободном крае ногтя. Поэтому мастера советуют тщательно запечатывать торец топовым покрытием, соблюдая технологию нанесения выбранных материалов.

Горизонтальный френч особенно эффектно смотрится на ногтях квадратной формы, поскольку прямая линия подчеркивает их геометрию. Однако его можно адаптировать и к миндалевидным или овальным ногтям, изменяя толщину цветной полоски.

Главное преимущество тренда – возможность экспериментировать с оттенками и фактурами, сохраняя узнаваемую основу французского маникюра. Для повседневного образа подойдут тонкие нейтральные линии, а для особых событий можно выбрать металлическое покрытие, насыщенные цвета и блестящий декор.

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