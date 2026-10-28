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Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку
Французский и итальянский боб. Источник: Создано с помощью ИИ

Стрижка боб остается одним из самых популярных вариантов коротких причесок, поскольку сочетает элегантность и простоту укладки. Особую популярность приобрели два ее вида – французский и итальянский боб, которые на первый взгляд кажутся почти одинаковыми.

Однако они отличаются длиной, объемом, текстурой и способом укладки. Как пишет InStyle, профессиональные стилисты объяснили, кому подойдет каждая из этих стрижек и как выбрать лучший вариант.

Чем отличается французский боб от итальянского

Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Французский и итальянский боб. Источник: Создано с помощью ИИ

Обе стрижки – вариации классического боба, но создают разный эффект.

Французский боб обычно короче, заканчивается на уровне подбородка или чуть выше. Для него характерны легкая небрежность, естественная текстура и непринужденный вид. Часто такую стрижку дополняют челкой или более короткими прядями у лица.

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Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Боб. Источник: instagram.com/locateyourlook

Итальянский боб отличается большей длиной, густотой и объемом. Волосы должны выглядеть пышными, гладкими и ухоженными. Эта стрижка создает более мягкий силуэт и придает образу изысканность.

Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Итальянский боб. Источник: Instagram @holliemercedes

По словам парикмахера Чада Кука, французский боб отличается более непринужденным характером, тогда как итальянский выглядит роскошнее и элегантнее.

Отличается и способ укладки. Французский вариант предполагает более выраженную текстуру, слегка подкрученные кончики и нередко небрежную челку. Для итальянского характерны плавные линии, более длинные передние пряди и менее выраженный пробор.

Как правильно укладывать французский боб

Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Боб. Источник: instagram.com/missjobaker

Для французского боба важно создать четкую линию среза примерно на уровне подбородка. При этом форму стрижки нужно адаптировать к чертам лица и естественной структуре волос.

Главная особенность этой прически – сочетание точной стрижки с естественной небрежностью. Волосы не должны выглядеть слишком тщательно уложенными.

Стилист Ирвинг Рамирес советует использовать круглую щетку среднего диаметра и бигуди-липучки. Для укладки подойдут средства, которые придают волосам объем и текстуру, но не утяжеляют их.

Примером французского боба служит прическа актрисы Лили Коллинз.

Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Лили Коллинз выбрала стрижку боб. Источник: Instagram @jacobrozenberg, коллаж OBOZ.UA

Как укладывать итальянский боб

Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Боб. Источник: Instagram @lauraverwi

Итальянский боб требует сохранения густоты и объема волос. Стилисты рекомендуют избегать чрезмерной градуировки и большого количества слоев, поскольку это может лишить стрижку характерной пышности.

Главная задача – создать эффект густых, здоровых и блестящих волос. Для укладки рекомендуют использовать фен и круглую щетку, слегка подкручивая кончики внутрь. Пряди у лица и на макушке можно зачесать назад, чтобы придать прическе дополнительный объем.

В отличие от французского боба, здесь лучше использовать меньше текстурирующих средств, отдавая предпочтение гладкой и мягкой укладке.

Французский или итальянский боб: как выбрать удачную стрижку

Удлиненный боб. Источник: Instagram, @naokoscintu

После сушки волосы можно слегка взбить пальцами, чтобы прическа выглядела естественнее. Среди знаменитостей, которые демонстрировали подобную стрижку, – Зендея.

Какой боб лучше выбрать

Французский боб подойдет тем, кто:

  • любит короткие стрижки;
  • предпочитает естественную текстуру и легкую небрежность;
  • хочет создать непринужденный образ;
  • не стремится ежедневно тщательно укладывать волосы.

Итальянский боб стоит выбрать тем, кто:

  • хочет сохранить немного большую длину;
  • любит объемные и гладкие прически;
  • стремится визуально подчеркнуть густоту волос;
  • предпочитает элегантный и ухоженный вид.

При этом стилисты подчеркивают, что не стоит выбирать стрижку только из-за ее популярности или названия. Лучший боб – тот, который учитывает форму лица, густоту волос, их естественную текстуру и повседневные привычки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать модную осенью 2026 французскую косу.

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