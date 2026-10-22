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Французская коса снова вошла в число осенних трендов: как сделать

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
213
Французская коса снова вошла в число осенних трендов: как сделать
Французская коса — тренд этой осени. Источник: Создано с помощью ИИ

Французская коса, которую многие помнят еще со школьных лет, возвращается в список самых модных причесок осени 2026 года. Ее уже успели продемонстрировать Джиджи Хадид и другие знаменитости, доказав, что обычное плетение может стать стильным дополнением даже к изысканному образу.

К тому же повторить такую прическу дома гораздо проще, чем кажется. Как правильно заплести французскую косу, рассказывает Who What Wear.

Почему французская коса снова в моде

Французская коса снова вошла в число осенних трендов: как сделать

Коса. Источник: Instagram, @dimitrishair

Главное преимущество этой прически – универсальность. Она подходит как для повседневной жизни, так и для торжественных событий. Волосы можно заплести туго, создав аккуратную прическу, или оставить несколько свободных прядей у лица, чтобы придать образу непринужденность.

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Несмотря на название, история такого плетения не начинается во Франции. Подобные прически были известны еще тысячи лет назад, в частности в Северной Африке. А название "французская коса" распространилось в западной культуре значительно позже.

От обычной косы французская отличается тем, что новые пряди постепенно вплетаются в прическу от макушки к затылку. Благодаря этому волосы хорошо держатся, а плетение плотно прилегает к голове.

Как самостоятельно заплести французскую косу

Для создания прически понадобятся расческа, тонкая резинка и, по желанию, средство для фиксации волос.

  • Подготовьте волосы. Удобнее всего плести косу на следующий день после мытья головы, когда волосы уже не такие скользкие. Если они слишком гладкие, можно воспользоваться текстурирующим спреем. Перед началом тщательно расчешите пряди.
  • Отделите верхнюю часть. На макушке выделите треугольный участок волос и разделите его на три примерно одинаковых пряди.
  • Начните плетение. Перекрестите левую прядь со средней, положив ее сверху. Затем таким же образом перенесите правую прядь в центр. Это основа классического плетения.
  • Постепенно добавляйте волосы. Перед каждым следующим перекрещиванием подхватывайте небольшое количество свободных волос с соответствующей стороны головы и присоединяйте к крайней пряди. Продолжайте чередовать стороны.
  • Доплетите косу до конца. Когда дойдете до затылка и все свободные волосы будут вплетены, продолжайте плести обычную косу из трех прядей. Кончик закрепите резинкой.
  • Придайте прическе объем. Осторожно потяните за отдельные звенья плетения, чтобы немного расширить их. У лица можно выпустить несколько тонких прядей, а готовую прическу слегка зафиксировать лаком.

Как сделать французскую косу более пышной

Если волосы тонкие, не стоит слишком сильно затягивать плетение. Небольшое ослабление прядей поможет создать ощущение густоты. Дополнительный объем можно добиться с помощью текстурирующего средства.

Обладательницам волнистых или вьющихся волос часто достаточно естественной текстуры, поэтому дополнительные средства могут и не понадобиться.

Французская коса оставляет пространство для экспериментов: ее можно начинать ближе ко лбу, заплетать сбоку или сочетать с хвостом. А когда руки привыкнут к последовательности движений, на создание такой прически уйдет всего несколько минут.

OBOZ.UA при этом предлагает варианты причесок, визуально омолаживающих лицо.

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