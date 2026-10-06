Создает идеальную талию: как носить камербанд

Акцент на талии вновь стал одним из главных модных приемов сезона. Если раньше для этого женщины носили жесткие корсеты, то сегодня дизайнеры предлагают гораздо более удобную альтернативу – камербанд.

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Этот широкий пояс уже появился в коллекциях модных брендов и постепенно переходит с подиумов в повседневные образы. Подробности – на сайте Myself.

Что такое камербанд

Камербанд – это широкий пояс из ткани, обычно шелка или атласа, который носят на талии. Чаще всего он имеет характерные складки.

Изначально камербанд был частью мужского вечернего гардероба. Согласно дресс-коду Black Tie его носят со смокингом вместо жилета.

Название аксессуара происходит от персидского слова kamarband, что означает "пояс" или "повязка на талию". В XIX веке британские офицеры, служившие в Индии, начали носить такие тканевые пояса вместо жилетов во время торжественных мероприятий. Со временем камербанд стал частью западной вечерней моды.

Теперь дизайнеры предлагают носить его не только со смокингом. Камербанд надевают поверх платьев, рубашек, блузок и жакетов – он подчеркивает талию и делает силуэт более выразительным.

Как носить камербанд

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В тон верхней части образа. Камербанд можно подобрать под рубашку или блузку. Такой прием создает целостный образ и одновременно акцентирует линию талии.

В тон брюкам или юбке. Еще один вариант – сочетать пояс с нижней частью комплекта. Так образ остается сдержанным и элегантным.

В качестве яркого акцента. Камербанд не обязательно должен повторять цвета одежды. Дизайнеры используют контрастные модели, например, белый пояс с синей рубашкой и черными брюками.

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Над платьем. Широкий пояс особенно хорошо смотрится с свободными или плиссированными платьями. Он подчеркивает талию и придает силуэту более четкие пропорции.

С принтом. Камербанд может быть не только однотонным. Пояса с узорами легко вписать в образ, если хотя бы один из цветов принта повторяется в других вещах.

В повседневных образах. Камербанд можно носить даже с джинсами или лонгсливом. Чтобы аксессуар не казался слишком торжественным или, наоборот, случайным, стилисты советуют добавить еще одну элегантную вещь – например, рубашку, блузку или классические брюки.

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Чем заменить камербанд

Покупать отдельный аксессуар необязательно. Подобный эффект можно создать с помощью широкого шелкового шарфа. Его стоит сложить в широкую полосу, обернуть вокруг талии, а концы завязать и спрятать.

Еще один модный вариант – использовать галстук, обернув его вокруг талии и закрепив брошью.

Камербанд стал простым способом подчеркнуть талию без корсетов и сложных стилистических приемов. Он подходит как к вечерним нарядам, так и к более непринужденной повседневной одежде.

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