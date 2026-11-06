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Эра уверенности в себе: самые популярные прически на зиму 2026/2027

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Эра уверенности в себе: самые популярные прически на зиму 2026/2027
Прически на зиму, которые не портятся под шапкой. Источник: unsplash.com/@virginiaberbece

Прически на зиму 2026/2027 будут отражать стремление к уверенности, индивидуальности и элегантности. На смену чрезмерно многослойным стрижкам придут четкие контуры, выразительные короткие формы и естественный объем.

Эксперты Allure отмечают, что особое внимание будут привлекать стрижки до ключиц, гладкие бобы, аккуратные пикси и многослойные прически для кудрявых волос. Главная идея сезона – выбирать форму, которая не только соответствует модным тенденциям, но и гармонично дополняет внешность и образ жизни.

Длина до ключиц 

Одной из самых заметных тенденций зимы станут волосы длиной примерно до ключиц. Такая стрижка сочетает практичность коротких волос с возможностью создавать разнообразные укладки. Она выглядит сдержанно и ухоженно, поэтому подходит как для делового гардероба, так и для вечерних образов.

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Эра уверенности в себе: самые популярные прически на зиму 2026/2027

Длина до ключиц

Особенность тренда – четкий внешний контур с легкими внутренними слоями, которые придают волосам подвижность. Парикмахеры советуют подбирать длину с учетом индивидуальной формы шеи, линии плеч и выреза одежды. Для тонких волос можно добавить незаметные внутренние слои, а густым – немного уменьшить объем, сохранив четкую форму по краям.

Четкий срез

После популярности каскадов, шегги и многочисленных слоев снова актуальной становится стрижка с ровной длиной. Ее главная особенность – четкая линия среза и почти полное отсутствие заметной градуировки. Кончики оставляют плотными и ровными, благодаря чему волосы кажутся гуще и выглядят ухоженными.

Эра уверенности в себе: самые популярные прически на зиму 2026/2027

Четкий срез

Такой вариант особенно хорошо подходит обладательницам волос средней длины и густых прядей с естественным объемом. В то же время на тонких волосах такая форма может выглядеть недостаточно объемной, поэтому важно учитывать их структуру. Стрижка одной длины понравится тем, кто ценит простоту, аккуратность и не хочет тратить много времени на сложные укладки.

Изысканная пикси

Короткая стрижка пикси остается одним из самых выразительных способов изменить образ. Зимой 2026/2027 особенно актуальными будут аккуратные, гладкие и мягко очерченные варианты, вдохновленные эстетикой 1960-х годов. Они открывают лицо, подчеркивают скулы, линию челюсти, шею и глаза.

Эра уверенности в себе: самые популярные прически на зиму 2026/2027

Изысканная пикси

Вместо резких геометрических линий предпочтение будут отдавать мягко округлой форме с деликатным текстурированием кончиков. Для более игривого вида можно оставить несколько чуть более длинных прядей, которые легко укладывать назад с помощью геля или подчеркивать текстуру специальным кремом.

Пикси подойдет тем, кто не боится экспериментов и хочет сделать прическу главной деталью своего стиля. При этом стоит заранее обсудить с парикмахером форму, которая лучше всего подойдет к чертам лица.

Боб с четкими линиями

Еще одним главным трендом станет так называемый power bob – структурированная стрижка боб с выразительным ровным срезом. Ее длина обычно варьируется от уровня подбородка до плеч. Основной акцент делается на точности формы, четких линиях и отсутствии лишних слоев.

Эра уверенности в себе: самые популярные прически на зиму 2026/2027

Боб с четкими линиями

Такая прическа помогает привлечь внимание к линии челюсти и сделать силуэт лица выразительнее. Парикмахеры советуют выбирать почти одинаковую длину прядей без заметной градуировки, чтобы сохранить плотность и геометрию стрижки.

Power bob особенно понравится поклонницам современной классики. Он хорошо сочетается со строгими костюмами, пальто и минималистичными образами, но при этом эффектно смотрится и с повседневной одеждой.

Кудрявый шегги

Для обладательниц волнистых, кудрявых и очень кудрявых волос одним из самых интересных вариантов станет шегги. Эта стрижка отличается многослойной структурой: более короткие пряди обрамляют лицо, а на макушке постепенно переходят в более длинные. Особую роль играет челка, которая добавляет прическе непринужденности и немного рокерского настроения.

Эра уверенности в себе: самые популярные прически на зиму 2026/2027

Кудрявый шегги

Кудрявый шегги лучше всего подходит волосам средней или высокой густоты. Благодаря слоям локоны приобретают более выразительную форму, а прическа – естественный объем и подвижность.

Важно доверить такую стрижку мастеру, который специализируется на кудрявых волосах. Дело в том, что расположение слоев нужно определять с учетом особенностей завитка: одна и та же схема стрижки может дать совершенно разный результат на легких волнах и тугих кудрях.

OBOZ.UA писал ранее, кому из женщин подойдет минималистичная челка.

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