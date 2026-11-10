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Уход за бровями для женщин после 40 лет: 5 лучших советов

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
1,0 т.
Уход за бровями для женщин после 40 лет: 5 лучших советов
Уход за бровями для женщин 40+. Источник: Создано с помощью ИИ

Брови играют важную роль в создании гармоничного образа, ведь именно они подчеркивают глаза и влияют на выражение лица. С возрастом волоски могут становиться тоньше, светлее и реже, а привычные способы коррекции не всегда дают желаемый результат.

Как пишет Women, после 40 лет стоит отдавать предпочтение мягким линиям, естественной густоте и деликатному оформлению бровей. Вместо кардинальных изменений эксперты советуют немного скорректировать привычный уход, учитывая состояние волосков и особенности лица.

Не спешите браться за пинцет

Тонкие, тщательно выщипанные брови когда-то были чрезвычайно популярны, однако с годами такая привычка может привести к заметному поредению волосков. Кроме того, после длительного выщипывания некоторые участки могут восстанавливаться значительно медленнее.

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Визажист Элиз Маркам Янс советует женщинам зрелого возраста осторожнее относиться к коррекции. Не стоит удалять волоски только потому, что они немного выходят за пределы привычной формы. Иногда именно они помогают создать эффект более густых бровей.

Лучше всего убирать только те волоски, которые действительно нарушают желаемый контур. А если брови стали реже, стоит на некоторое время отказаться от активного выщипывания.

Уделите особое внимание кончикам бровей

С возрастом брови нередко теряют густоту неравномерно. Например, у переносицы волоски могут оставаться достаточно густыми, тогда как внешние кончики постепенно редеют.

В таком случае нет необходимости полностью прорисовывать брови карандашом. Вместо этого лучше заполнять только участки, где не хватает волосков, особенно ближе к вискам.

Для этого подойдет тонкий карандаш или специальный маркер. Наносите средство короткими легкими штрихами, имитируя направление роста естественных волосков. При этом не стоит чрезмерно удлинять кончики бровей или опускать их вниз, поскольку это может визуально изменить пропорции лица.

Замените плотные текстуры деликатными средствами

Слишком темный или восковой карандаш может создавать неестественно четкие линии, особенно если собственные брови стали тоньше.

Визажист Роуз-Мари Свифт рекомендует использовать карандаши с очень тонким стержнем, которые позволяют аккуратно дорисовать отдельные волоски. Для более мягкого эффекта также хорошо подходят тени или пудра для бровей.

Не менее важно правильно подобрать цвет. Если средство кажется слишком темным, попробуйте оттенок на тон светлее, но с похожим подтоном. Так брови будут выглядеть более естественно и гармонично. После нанесения косметики обязательно расчешите волоски специальной щеточкой. Это поможет распределить пигмент и смягчить слишком заметные линии.

Откажитесь от резких геометрических контуров

Брови с четким квадратным началом и резким изломом могут придавать лицу суровость. Особенно это заметно, когда контур прорисован темным карандашом или плотными тенями.

Вместо этого эксперты советуют делать начало бровей мягче, а изгиб – плавнее. Необязательно менять естественную форму: достаточно избегать резких переходов и слишком графичных линий.

Роуз-Мари Свифт подчеркивает, что квадратные брови могут создавать впечатление хмурого выражения лица. Она рекомендует отдавать предпочтение деликатным округлым контурам. Однако универсальной формы для всех женщин не существует. Важно учитывать особенности лица, естественное расположение бровей и собственные предпочтения.

Используйте гель для естественного объема

Иногда для аккуратного оформления бровей достаточно только щеточки и небольшого количества геля. Расчесывание волосков вверх помогает визуально добавить бровям густоты, подчеркнуть их естественную форму и сделать взгляд более открытым.

Для повседневного макияжа можно выбрать прозрачный гель, который зафиксирует волоски без дополнительного цвета. Если же брови светлые или редкие, пригодится оттеночное средство, которое немного усилит их выразительность. Главное – не наносить слишком много продукта, чтобы волоски не слипались и выглядели естественно.

В целом после 40 лет уход за бровями не требует сложных процедур или кардинальных изменений. Умеренная коррекция, правильный оттенок косметики и аккуратная укладка волосков помогут создать гармоничный макияж, который подчеркнет индивидуальные черты лица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подобрать цвет помады под свою внешность.

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