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Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
264
Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос
Стрижки боб. Источник: Создано с помощью ИИ

Тонкие волосы часто быстро теряют объем, а неудачно подобранная стрижка может лишь подчеркнуть их недостаточную густоту. Однако правильно выбранные длина и форма способны заметно изменить ситуацию.

Как пишет InStyle, стилисты советуют обратить внимание на стрижки с четким ровным срезом. В отличие от чрезмерно филированных кончиков, они создают визуальную плотность и помогают волосам казаться гуще. Эксперты назвали десять вариантов, которые особенно хорошо подходят для тонких волос.

Боб Prada

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Боб Prada. Источник: Instagram, @dimitrishair

Это элегантная стрижка с ровным срезом и кончиками, слегка подкрученными внутрь на уровне челюсти. Боковой пробор и легкая асимметрия добавляют прическе глубины и подвижности.

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Стилист Димитрис Джаннетос советует использовать легкую помаду для волос, чтобы пригладить непослушные пряди, не утяжеляя их.

Парижский боб

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Боб. Источник: instagram.com/locateyourlook

Короткий боб во французском стиле – удачный выбор для тех, кто хочет придать волосам объем без сложной укладки. Его особенность – четкий, но слегка неровный срез, который создает эффект естественной текстуры.

Такая стрижка придает коротким волосам выразительность и не позволяет кончикам казаться слишком тонкими.

Боб выше подбородка

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Лили Коллинз выбрала прическу японский боб. Источник: Instagram @jacobrozenberg, коллаж OBOZ.UA

Эта стрижка, вдохновленная стилем Твигги, предполагает длину чуть ниже ушей, аккуратный затылок и боковой пробор. Волосы можно заправлять за уши, укладывать на лоб или оставлять прямыми.

Стилист Гаррен подчеркивает, что важно сохранить плотный срез без чрезмерного прореживания прядей. Именно это помогает создать эффект густых волос.

Рокерский боб с прямой челкой

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Французский боб. Источник: Instagram, @rena.calhoun

Тем, кто любит более смелые прически, подойдет боб длиной до челюсти или чуть ниже с густой прямой челкой.

В отличие от легкой, прореженной челки, ровный срез создает четкую линию и визуально добавляет плотности. Такая стрижка сочетает небрежную рокерскую эстетику с выразительной геометрией.

Гладкий боб с ровным срезом

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Итальянский боб. Источник: Instagram @holliemercedes

Один из самых простых способов визуально сделать волосы гуще – выбрать классический боб одинаковой длины. Благодаря отсутствию выраженных слоев кончики кажутся более плотными.

Парикмахер Франк Искьердо советует остановиться на длине до подбородка и избегать сильной градуировки. Гладкая укладка с естественным блеском дополнительно подчеркнет форму стрижки.

Пикси с боковой челкой

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Вариация пикси. Источник: Instagram @cnaselli.

Очень короткие волосы тоже могут казаться объемными, если правильно подобрать форму. Пикси с удлиненными прядями спереди позволяет создавать разные укладки, в том числе зачесывать челку набок.

Для вдохновения стилисты предлагают обратить внимание на короткие стрижки Мишель Уильямс и Мии Фэрроу. Особенно удачно такая прическа может подчеркнуть черты лица.

Удлиненный боб с боковым пробором

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Боб с боковым пробором. Источник: instagram.com/jentioseco

Если не хочется стричь волосы слишком коротко, стоит рассмотреть лоб – удлиненный боб чуть выше плеч.

Эта длина позволяет сохранить ощущение густоты, при этом волосы остаются достаточно легкими для объемной укладки. Глубокий боковой пробор помогает приподнять пряди у корней и создать дополнительный объем.

Классический боб с четкими линиями

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Боб. Источник: instagram.com/missjobaker

Стрижка до подбородка с идеально ровными кончиками остается одним из самых удачных решений для тонких волос.

Ее главное преимущество – выразительный силуэт, который создает впечатление большей густоты. Геометрию такого боба лучше всего подчеркивает прямая гладкая укладка с блеском.

Асимметричный боб

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Шегги-боб. Источник: Instagram, @oliviaculpo

Небольшая разница в длине прядей способна визуально изменить густоту прически. Когда с одной стороны волосы немного длиннее, возникает эффект дополнительного объема и глубины.

Стилисты рекомендуют сочетать асимметричный срез с глубоким боковым пробором. Это помогает придать прическе более выразительную форму без сложной укладки.

Ковбойский боб

Добавляют густоты: лучшие прически для тонких волос

Ковбойский боб. Источник: Instagram, @dimitrishair

Ковбойский боб – более расслабленный вариант классической стрижки. Он сочетает длину до подбородка, челку-шторку и легкие текстурированные слои.

В отличие от идеально гладких причесок, здесь главный акцент сделан на естественной подвижности прядей. Такая форма придает волосам пышность и создает эффект непринужденной, объемной укладки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета в моде этой осенью.

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