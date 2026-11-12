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Добавьте серебра: какое окрашивание стало трендом осени 2026

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Добавьте серебра: какое окрашивание стало трендом осени 2026
Сивина возвращается в тренды. Источник: magnific.com

Седые волосы больше не нужно скрывать под слоями краски, ведь они становятся полноценным элементом стильного образа. Одной из самых актуальных техник стало серебряное обрамление, которое сочетает естественные седые пряди с холодными светлыми оттенками.

Особенность такого окрашивания заключается в том, что серебристые участки сосредоточены вокруг лица, создавая эффект деликатного светового ореола. Такой подход помогает подчеркнуть черты лица, смягчить переход между цветами и уменьшить необходимость регулярно обновлять окрашивание.

Что такое серебряное обрамление и чем оно отличается от других техник

Серебряное обрамление (Silver Frame) – это техника окрашивания, при которой естественная седина у висков, вдоль линии лба и пробора становится заметной частью прически. Мастер дополняет ее специально подобранными серебристыми прядями, оставляя остальные волосы более темными. Благодаря этому седина выглядит не как отросшие корни, а как продуманный элемент образа. Светлые участки вокруг лица создают мягкий контраст и привлекают внимание к глазам и скулам.

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Серебряное обрамление

Есть несколько вариантов такого окрашивания, которые различаются шириной и интенсивностью светлых прядей. Если они широкие и контрастные, результат может напоминать популярную технику Money Piece, когда передние пряди делают значительно светлее основной массы волос. Однако серебряное обрамление обычно выглядит деликатнее: переход между естественной сединой и основным цветом остается мягким, без резких границ.

Популярность серебряного обрамления связана с изменением отношения к естественным возрастным изменениям. Если раньше женщины старались как можно быстрее закрасить первые седые волоски, то теперь все больше людей выбирают подчеркивание натурального оттенка.

Еще одним аргументом в пользу нового тренда стала практичность. Серебряное обрамление позволяет реже посещать салон, поскольку естественно отрастающие корни не создают столь заметного контраста. Кроме того, эта техника может стать промежуточным этапом для женщин, которые хотят постепенно отказаться от полного окрашивания и перейти к естественной седине.

Кому подойдет серебряное обрамление

Добавьте серебра: какое окрашивание стало трендом осени 2026

Кому подойдет серебряное обрамление

Больше всего эта техника понравится женщинам, у которых уже появилась естественная седина или волосы полностью утратили пигмент. Она помогает гармонично вписать серебристые пряди в общую прическу и избавиться от необходимости постоянно маскировать отросшие корни. Особенно естественный результат обычно получают обладательницы светлых волос, ведь переход между блондом и сединой не так заметен.

Брюнеткам тоже не стоит отказываться от этого варианта. Чтобы избежать слишком резкого контраста между темной основой и серебристыми прядями, мастера могут добавлять медовые или более теплые светлые оттенки. Это помогает сделать общую палитру мягче и создать более плавное сочетание цветов. Серебряное обрамление также подойдет тем, кто просто хочет освежить прическу, добавить ей света и не готов к кардинальной смене внешности.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

После серебряного обрамления важно поддерживать холодный оттенок осветленных прядей, чтобы они не приобретали нежелательную желтизну или рыжеватый тон. Для этого рекомендуют использовать фиолетовые шампуни и кондиционеры, которые помогают нейтрализовать теплые оттенки. При этом такими средствами не стоит злоупотреблять: частоту использования лучше подбирать с учетом состояния волос и рекомендаций производителя.

Не менее важным остается интенсивное увлажнение. Седые волосы часто имеют более жесткую и сухую структуру, поэтому нуждаются в регулярном питании и деликатном уходе. Стоит добавить в свою бьюти-рутину увлажняющие маски, кондиционеры и средства для защиты волос от термического воздействия. Благодаря этому серебристые пряди сохранят блеск, мягкость и ухоженный вид.

OBOZ.UA предлагает женщинам узнать об ошибках при макияже, которые портят образ и добавляют возраст.

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