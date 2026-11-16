Красное вино, лиловый бархат и не только: 7 трендовых осенних дизайнов ногтей в горошек

Маникюр в горошек, который ассоциируется с ретромодой, снова оказался среди популярных трендов. Этой осенью мастера предлагают отойти от привычных сочетаний белого и черного и экспериментировать с насыщенными винными оттенками, металлическими акцентами и необычными узорами.

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Как пишет InStyle, горошек можно сочетать с французским маникюром, анималистичными принтами, блестками и разнообразными текстурами. Издание собрало подборку стильных дизайнов, среди которых есть как сдержанные варианты, так и яркие композиции.

Максимализм в нейтральных оттенках

Один из самых интересных вариантов сезона сочетает коричневый, черный, белый и серо-бежевый оттенки.

Особенность такого маникюра – смешение разных узоров. На одних ногтях можно нарисовать аккуратный горошек, а на других – полоски. Несмотря на большое количество деталей, благодаря спокойной палитре композиция остается гармоничной.

Горошек в стиле далматинца

Анималистические принты продолжают вдохновлять мастеров маникюра. На этот раз в центре внимания – пятна, напоминающие окрас далматинца.

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Такой рисунок особенно интересно сочетается с французским маникюром. Вместо обычного белого кончика ногтя можно использовать контрастный пятнистый принт. Дизайн выглядит оригинально, но при этом остается достаточно сдержанным для повседневного образа.

Хромированный горошек

Любительницам блестящего маникюра стоит обратить внимание на металлические акценты. В основе этого дизайна – классический френч, дополненный маленькими хромированными точками. Металлический блеск создает интересный контраст с нежной основой, придавая ногтям изысканность.

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Такой вариант подойдет тем, кто хочет попробовать необычный нейл-арт, но не готов полностью покрывать ногти блестящим лаком.

Черепаховый принт

Еще одна тенденция – сочетание нескольких разных дизайнов в одном маникюре. Насыщенные коричневые оттенки, горошек в стиле панциря черепахи, изящные цветы и французский маникюр создают интересную осеннюю композицию.

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Секрет такого оформления заключается в гармоничном подборе цветов. Теплая коричневая палитра объединяет разные узоры, поэтому даже насыщенный деталями маникюр не кажется хаотичным.

Красное вино

Глубокий винно-красный оттенок остается одним из самых эффектных цветов осеннего маникюра. В этом дизайне его сочетают с мерцающим покрытием "кошачий глаз", принтом под крокодиловую кожу, горошком и французским маникюром.

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Отдельные ногти можно оставить однотонными, чтобы уравновесить более сложные элементы. Такое сочетание создает выразительный маникюр, который особенно гармонично дополнит осенние образы.

Горошек с драгоценными акцентами

Если хочется чего-то праздничного, стоит попробовать маникюр, украшенный декоративными камнями. Для этого дизайна предлагают длинные ногти квадратной формы с классическим френчем и черными точками. Дополнительную выразительность придают небольшие группы разноцветных стразов.

Сочетание простого геометрического узора и блестящего декора делает маникюр нарядным. Особенно эффектно он будет дополнять вечерние образы.

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Ретрополоски с белым горошком

Завершает подборку маникюр, вдохновленный эстетикой ретро. Его главная особенность – сочетание черных, оливковых и бордовых полосок с четкими белыми точками. Основой служит французский маникюр на ногтях миндалевидной формы.

Контрастные узоры добавляют дизайну игривости, а приглушенные осенние цвета делают его особенно актуальным для прохладного сезона.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие темные цвета маникюра актуальны этой осенью.