Осенний гардероб не обязательно полностью обновлять каждый сезон. Достаточно нескольких актуальных вещей, которые легко сочетаются с базовой одеждой и придают образам современный акцент.

Видео дня

Осенью 2026 года дизайнеры и модные бренды делают ставку на выразительные фактуры, высокие воротники, клетчатые принты и аксессуары, способные преобразить даже самый простой образ. Myself обнародовали пять трендов, на которые стоит обратить внимание.

Куртки с высоким воротником

Один из самых заметных трендов сезона — funnel neck jackets, то есть куртки с высоким воротником, плотно облегающим шею.

Такие модели сочетают в себе практичность и сдержанную элегантность. Осенью особенно актуальны кожаные куртки и шерстяные бомберы с высоким воротником.

Носить их можно по-разному: с широкими джинсами и лоферами, классическими брюками или даже обувью на каблуке. К тому же покупать новую вещь не обязательно. Если у вашей куртки достаточно широкий воротник, попробуйте поднять его — иногда этого достаточно, чтобы создать модный силуэт.

Фактура под крокодиловую кожу

Анималистические принты остаются в моде, но в этом сезоне на первый план выходит не леопард, а фактура под крокодиловую кожу.

РЕКЛАМА

Она особенно уместно смотрится в аксессуарах: сумках, клатчах, ремнях и обуви. Такой материал придает образу фактурности, но не перегружает его.

Особенно эффектно аксессуары под крокодиловую кожу сочетаются с базовой одеждой нейтральных оттенков. А если хочется сделать образ ярче, можно выбрать бордовую, красную или шоколадную сумку.

Лоферы со складками

Главные истории дня

Классические лоферы не выходят из модных подборок уже несколько сезонов, однако осенью 2026 года актуальными стали модели с мягкими складками и собранной кожей. Лучше всего такие лоферы сочетаются с прямыми джинсами, костюмными брюками, юбками миди и объемными жакетами.

Главное — обращать внимание не только на дизайн, но и на материал. Мягкая кожа будет более комфортной для повседневной носки, тогда как слишком жесткие модели могут натирать ноги.

Клеточка

РЕКЛАМА

Еще один крупный тренд осени — клетчатый принт. В клетку могут быть рубашки, брюки, пальто, юбки и даже целые костюмы. Тем, кто не готов сразу надеть клетчатый total look, можно начать с аксессуаров.

Самый простой вариант — шарф в клетку. Он легко освежает однотонный осенний образ и хорошо сочетается с пальто, тренчами и кожаными куртками.

Также клетчатую рубашку можно не только носить обычным способом, но и завязать на талии. Такой приём сделает даже базовый комплект из джинсов и футболки более интересным.

РЕКЛАМА

Замша

Замша была одним из главных материалов прошлого сезона и осенью 2026 года не теряет популярности. Особенно актуальными остаются замшевые сумки, сапоги, жакеты, юбки и куртки. На подиумах можно увидеть даже цельные образы, созданные из этого материала.

Самые популярные оттенки — коричневый, карамельный, шоколадный, бежевый и темно-бордовый.

В то же время замша требует тщательного ухода. Она чувствительна к влаге и грязи, поэтому перед ношением её желательно обработать специальным защитным средством.

РЕКЛАМА

OBOZ.UA предлагает узнать, как подобрать джинсы по фигуре, если нет возможности их примерить.

РЕКЛАМА