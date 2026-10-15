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Антирумяна: как сделать модный макияж этой осенью

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Антирумяна: как сделать модный макияж этой осенью
Макияж без румян. Источник: pexels.com/@olly

Среди актуальных бьюти-трендов осени особое внимание привлекает макияж с едва заметным оттенком на щеках. Вместо насыщенных розовых и персиковых румян визажисты и поклонники естественного образа предлагают использовать бежевые, розово-коричневые и сиреневые оттенки.

Такой подход получил название "антирумяна" (Anti-Blush) и стал популярным благодаря социальным сетям. Как отмечает myself.de, главная идея тренда заключается в том, чтобы деликатно подчеркнуть скулы, сохранить естественный вид кожи и сделать макияж почти незаметным.

Что такое "антирумяна"

На самом деле этот тренд предполагает иной подход к работе с цветом: вместо яркого румянца используются оттенки, гармонично сочетающиеся с естественным тоном кожи.

В отличие от традиционного макияжа с выразительными розовыми или персиковыми щеками, антирумяна не должны сразу привлекать внимание.

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Антирумяна: как сделать модный макияж этой осенью

Что такое антирумяна. Источник: instagram.com/ninapark

Бежевые, приглушенные розово-коричневые и нежные сиреневые оттенки помогают создать мягкий эффект, будто кожа имеет естественный цвет и легкое сияние.

Популярности этому направлению способствовали социальные сети. Тенденция заинтересовала тех, кто предпочитает минималистичный макияж и хочет избежать чрезмерно выразительных цветовых акцентов на лице.

Антирумяна особенно уместны для повседневного образа. Они сочетаются с легким тональным покрытием, натуральным макияжем глаз и помадой нюдового оттенка, а также могут стать альтернативой классическим румянам для тех, кто считает их слишком яркими.

Как подобрать оттенок и правильно нанести антирумяна

Антирумяна: как сделать модный макияж этой осенью

Как наносить антирумяна. Источник: instagram.com/ninapark

Чтобы макияж выглядел естественно, важно учитывать не только общий тон кожи, но и ее подтон. Слишком темный или теплый продукт может создавать заметное пятно, тогда как неудачный светлый оттенок на более темной коже иногда приобретает сероватый оттенок.

  • Светлая кожа: лучше всего подойдут нежно-розовые, светлые розово-коричневые и деликатные персиковые оттенки. Они освежают лицо, не создавая слишком яркого румянца.
  • Кожа среднего тона: стоит обратить внимание на приглушенные розовые, сиреневые и нюдовые цвета. Для более теплого макияжа можно попробовать мягкие терракотовые оттенки.
  • Загорелая кожа: карамельные , розово-коричневые и терракотовые тона помогут деликатно подчеркнуть скулы и сохранить естественную глубину цвета лица.

Важно выбирать достаточно насыщенный цвет, чтобы он не выглядел бледным или пепельным.

В то же время эти рекомендации не являются строгими правилами. Окончательный выбор зависит от подтона кожи, желаемого эффекта и освещения, при котором вы будете носить макияж.

Как наносить антирумяна, чтобы получить естественный эффект

Антирумяна: как сделать модный макияж этой осенью

Как наносить антирумяна, чтобы получить естественный эффект. Источник: instagram.com/ninapark

Главное правило этого тренда – умеренность. Чтобы цвет не превратился в броское пятно, лучше начинать с минимального количества средства и постепенно добавлять его по мере необходимости.

  1. Сначала нанесите небольшое количество румян на щеки или вдоль скул.
  2. Тщательно растушуйте средство кистью, спонжем или пальцами, уделяя особое внимание краям нанесения.
  3. Цвет должен плавно переходить в тон кожи, без четких границ и резких контрастов.
  4. Для легкого визуального акцента можно растушевать продукт в направлении к вискам. Такой способ помогает сделать макияж более гармоничным и деликатно подчеркнуть рельеф лица.
  5. Остальной макияж лучше сделать сдержанным. Легкое тональное средство, тушь для ресниц и помада естественного оттенка поддержат общую концепцию и не будут отвлекать внимание от свежего вида кожи.

Какие румяна выбрать

Текстура продукта также влияет на конечный результат. Для тренда "антирумяна" можно использовать разные форматы, главное – контролировать насыщенность цвета и обеспечить равномерное растушевывание.

  • Кремовые румяна хорошо подходят для создания мягкого, естественного финиша. Их удобно наносить пальцами или спонжем, а на сухой коже такая текстура часто выглядит особенно комфортно.
  • Жидкие румяна позволяют создать легкое цветное покрытие, однако некоторые формулы обладают высокой пигментацией. Поэтому стоит начинать с небольшой капли и при необходимости добавлять продукт.
  • Пудровые румяна удобны для нанесения кистью и могут быть удачным вариантом для жирной кожи.

Для эффекта "антирумяна" лучше выбирать средства с умеренной пигментацией, которые легко растушевываются.

OBOZ.UA также писал о популярном тренде макияжа "сэндвич с румянами".

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