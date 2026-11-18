Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять базовых вещей из масс-маркета, которые могут выглядеть как дорогая дизайнерская одежда, но не будут стоить как крыло самолета. По его словам, секрет не в ценнике или громком бренде, а в правильном крое, ткани и отсутствии лишнего декора.

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Среди вещей, которые стилист советует искать в магазинах недорогой одежды, – классический жакет, широкие брюки из костюмной ткани, хлопковая рубашка, темные джинсы без потертостей и минималистичная сумка. Дизайнер объяснил в Instagram, на какие детали стоит обращать внимание при выборе каждой из них.

1. Классический жакет

Прежде всего Андре Тан советует обратить внимание на классический жакет. Главное – четкая линия плеч, плотная качественная ткань и минимум декоративных элементов. Такая вещь будет выглядеть элегантно, даже если ее купили на распродаже в масс-маркете.

2. Широкие костюмные брюки

Еще одна удачная инвестиция в гардероб – широкие брюки с высокой посадкой. Андре Тан советует выбирать модели правильной длины и из хорошей ткани. По его мнению, такой фасон способен визуально удлинить ноги и сделать образ дороже.

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3. Плотная хлопковая рубашка

Третья позиция в списке дизайнера – рубашка из плотного хлопка. Важно, чтобы материал не просвечивал, ведь именно качество ткани в значительной степени влияет на общее впечатление от вещи. Андре Тан убежден, что такая рубашка всегда выглядит дорого, даже если стоит недорого.

4. Темные джинсы без потертостей

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Вместо моделей с дырками, декоративными элементами и искусственными потертостями дизайнер советует выбирать прямые темные джинсы лаконичного кроя. Они легко сочетаются с другими базовыми вещами и не перегружают образ.

5. Минималистичная сумка

Завершает список сумка четкой формы с аккуратной фурнитурой и без крупных логотипов. Андре Тан считает, что именно сдержанный дизайн, а не демонстративные признаки роскоши, помогает аксессуару выглядеть дорого.

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Отдельно дизайнер высказался о любви к вещам с заметными логотипами. По его мнению, настоящему стилю не нужны громкие заявления о стоимости одежды или бренде, который ее создал.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андре Тан назвал 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба.