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Альтернатива мелированию: как сделать трендовое окрашивание бебилайтс

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
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Альтернатива мелированию: как сделать трендовое окрашивание бебилайтс
Окрашивание волос. Источник: Создано с помощью ИИ

Не каждое окрашивание волос предполагает кардинальную смену цвета или заметные светлые пряди. Среди популярных техник все больше внимания привлекает бейбилайтс (babylights), позволяющий создать естественный эффект волос, слегка осветленных солнцем.

В отличие от традиционного мелирования, такое окрашивание обеспечивает плавные переходы между оттенками и почти незаметное отрастание корней..Чем особенен бейбилайтс и кому стоит его попробовать, рассказывает InStyle.

Что такое бейбилайтс и чем он отличается от мелирования

Бейбилайтс – это техника деликатного осветления очень тонких прядей волос, благодаря которой создается мягкий переход между естественным и более светлым цветом.

Фактически это разновидность мелирования, однако мастер работает со значительно более тонкими прядями. В результате светлые участки не выделяются отдельными полосами, а гармонично сочетаются с основным оттенком.

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Парикмахер Алиcса Блек из салона Eric Marshall Salon объясняет, что бебилайтс создает менее заметный контраст, чем классическое мелирование. Благодаря этому даже после отрастания волос граница между окрашенными прядями и естественным цветом остается более мягкой.

Традиционное мелирование, напротив, позволяет получить более выразительные светлые акценты. В зависимости от пожеланий клиента мастер может создать как деликатные переливы, так и широкие контрастные пряди.

Как делают окрашивание бебилайтс

Главный секрет техники заключается в выборе очень тонких прядей, которые осветляют так, чтобы они постепенно сливались с остальными волосами.

Сначала колорист оценивает естественный цвет, структуру волос и желаемый результат. Затем отделяет тонкие пряди и наносит на них осветляющий состав.

Мастер может менять количество и расположение осветленных участков в зависимости от того, насколько светлыми должны стать волосы. Если разместить рядом несколько тонких прядей, эффект будет заметнее.

После осветления при необходимости используют тонирование или оттеночный глосс, чтобы придать волосам желаемый оттенок. Так можно получить теплые медовые, прохладные пепельные, шоколадные или медные переливы.

Колорист Иэн Маккейб отмечает, что даже с помощью самых тонких прядей можно создать достаточно выразительный результат. Все зависит от их количества, расположения и выбранных оттенков.

Кому больше всего подходит бебилайтс

Такое окрашивание станет хорошим решением для тех, кто стремится освежить естественный цвет волос без резкого контраста.

Особенно удачно техника подходит обладательницам русых и светлых волос. Деликатные светлые акценты помогают сделать цвет более многогранным, сохраняя естественность. Брюнетки тоже могут попробовать бебилайтс. На темных волосах тонкие осветленные пряди создают мягкие переливы и добавляют прическе визуальную глубину.

Кроме того, технику можно сочетать с традиционным мелированием. Например, у лица и на макушке сделать более светлые акценты, а на затылке оставить больше естественного цвета. Такой подход позволяет сделать прическу выразительнее, не осветляя все волосы одинаково.

Как часто нужно обновлять окрашивание

Одно из преимуществ бебилайтс – плавное отрастание волос без резкой границы цветов. Однако частота повторного окрашивания зависит от естественного оттенка и желаемого эффекта.

По словам Алиссы Блек, обладательницы светлых и темно-русых волос часто могут делать перерыв между процедурами до 12 недель.

Для брюнеток рекомендованный интервал обычно короче – от шести до восьми недель, если они хотят поддерживать равномерные светлые переливы. Если осветление было минимальным, повторное окрашивание можно отложить и на более долгий срок, согласившись на менее заметный эффект.

Для сравнения, классическое мелирование обычно требует обновления каждые 8–12 недель. Чем сильнее контраст между корнями и светлыми прядями, тем быстрее возникает необходимость в коррекции.

Что лучше выбрать: бейбилайтс или классическое мелирование

Обе техники позволяют сделать волосы светлее, визуально добавить им объема и подчеркнуть естественную текстуру. Однако конечный результат может существенно отличаться.

Бейбилайтс стоит выбрать тем, кто хочет добиться максимально натурального эффекта и избежать заметных светлых полос. В свою очередь, традиционное мелирование больше подойдет для выразительного осветления и более контрастных переходов.

В то же время колористы подчеркивают, что эти техники не обязательно противопоставлять. Их можно комбинировать с учетом естественного цвета волос, их структуры и желаемой яркости. Именно индивидуальный подбор оттенков и расположения прядей позволяет получить гармоничное окрашивание, которое подчеркнет естественную красоту волос.

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