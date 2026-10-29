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Аксессуар из 2000-х снова в моде: как стилизовать

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
726
Аксессуар из 2000-х снова в моде: как стилизовать
Универсальный аксессуар для волос снова в моде

Мода на аксессуары 1990-х и 2000-х годов продолжает вдохновлять дизайнеров и знаменитостей, возвращая популярность вещам, которые когда-то были почти в каждом гардеробе. Этой осенью особое внимание привлекают зигзагообразные ободки для волос (обручи), которые помогают быстро создать выразительную прическу без сложной укладки.

В прошлом этот аксессуар часто появлялся в фильмах и сериалах, а теперь снова становится частью современных модных образов. Благодаря универсальности его можно сочетать с волосами разной длины, джинсами, футболками, кардиганами и кожаными куртками, отмечают эксперты myself.de.

Как носить зигзагообразные ободки

Зубчатый ободок (его также называют аксессуаром в стиле Y2K) напоминает об эстетике начала 2000-х. Его популярность связана, в частности, с культовыми экранными образами: Кира Найтли носила подобный аксессуар в фильме "Играй, как Бекхэм", Сара Мишель Геллар – в сериале "Баффи – истребительница вампиров", а стиль героини Блер Уолдорф из "Сплетницы" стал одним из символов моды на аксессуары для волос.

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Сегодня этот элемент гардероба возвращается в обновленном виде и подходит не только поклонницам ностальгического стиля.

Аксессуар из 2000-х снова в моде: как стилизовать

Как носить зигзагообразные ободки

  1. Чтобы правильно надеть ободок, его сначала располагают у линии роста волос, а затем осторожно отодвигают назад.
  2. Так образуется характерный зубчатый контур, который открывает лицо и помогает убрать пряди со лба.
  3. Для классического образа 2000-х волосы можно оставить распущенными и прямыми, а для более сдержанного вида – собрать в хвост или пучок.
  4. Дополнительная резинка для волос поможет подчеркнуть ретро-эстетику.
Аксессуар из 2000-х снова в моде: как стилизовать

Аксессуар из 2000-х снова в моде. Источник: instagram.com/miumiu

В повседневных образах аксессуар также подходит к джинсам и простой футболке. Кардиган или блейзер добавит образу элегантности в стиле преппи, а худи, бомбер или кожаная куртка создадут более непринужденное спортивное настроение.

Кому подойдет тренд и какой цвет выбрать

Одно из преимуществ зигзагообразного ободка – универсальность. Он подходит как для короткого боба, так и для длинных волос, не требует особых навыков укладки и помогает быстро изменить привычную прическу.

Помимо эстетической функции, аксессуар практичен: он удерживает пряди подальше от лица во время нанесения макияжа, ухода за кожей или занятий спортом.

Аксессуар из 2000-х снова в моде: как стилизовать

Ободок для волос. Источник: instagram.com/haileybieber/miumiu

Для повседневного использования стоит обратить внимание на черные и коричневые модели, которые легко сочетаются с одеждой и волосами разных цветов. Коричневый ободок гармонично дополнит каштановые пряди, а черный создаст выразительный контраст со светлыми волосами.

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