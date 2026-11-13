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5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
261
5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года
Этой зимой в моде одновременно яркость и нежность, естественность и небрежность. Источник: Pexels

Приближается новый сезон, а это отличный повод поэкспериментировать с трендами макияжа, которые давно хотелось попробовать. Тем более что 2026 год был щедрым на интересные бьюти-образы.

Вариантов, из которых можно выбрать, множество – это и разные продукты, и цвета, и текстуры, а также формы и способы нанесения макияжа. Издание Teen Vogue выбрало 5 самых интересных. Они сочетают яркие цвета, внимание к деталям и необычную эстетику. Приятно и то, что тренды 2026 года помогают подчеркнуть естественные черты лица.

Нежно-розовые оттенки

5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года

Холодный розовый – фаворит этой зимы. Источник: Pexels

Розовые румяна в последнее время стали неотъемлемой частью макияжа – их можно увидеть и на красных дорожках, и в TikTok. Однако с приближением зимы 2026 года оттенки становятся светлее и ярче. Ледяные цвета в стиле 2000-х традиционно набирают популярность ближе к декабрю, но обычно в этот период мы отдаем предпочтение синему, белому и серебристому. Теперь к этой палитре добавляются и очень светлые оттенки розового.

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Пушистые брови

5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года

В тренде естественные пушистые брови. Источник: Pexels

Мыльные брови создают эффект густых волосков, зачесанных вверх. Однако теперь все меньше внимания уделяют тому, чтобы каждый волосок лежал идеально ровно, был направлен вверх и зафиксирован. Вместо этого в моде естественный вид – такой, какой брови имеют сами по себе. Легкие, пушистые и разложенные в разные стороны волоски придают образу непринужденность и могут стать его главным акцентом. Такие брови можно сочетать, например, с яркой помадой.

Растушеванные губы

5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года

Забудьте об идеально очерченных губах. Источник: Pexels

Если вы еще не замечали этот тренд у знаменитостей, то, вероятно, видели в TikTok фирменный макияж губ от Нины Парк. Его особенность – мягко растушеванный контур, который деликатно подчеркивает губы. Этот прием напоминает эффект губ после леденца или поцелуя, но выглядит еще естественнее и сдержаннее.

Макияж в стиле гранж

5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года

Макияж в стиле гранж предполагает заметную небрежность. Источник: Pexels

Гранжевый макияж – это небрежный и непринужденный вариант мейка, пришедший на смену мягкому гламурному образу, который и сейчас остается популярным. Такой стиль позволяет отдохнуть от необходимости наносить косметику аккуратно и тщательно, чтобы добиться безупречного результата. Здесь не нужно скрывать несовершенства. Достаточно подвести глаза и растушевать линии так, как вам нравится. Если хочется приложить немного больше усилий, можно добавить макияж глаз с дымчатым эффектом, но это совсем не обязательно. Завершить образ поможет быстрое движение помадой насыщенного приглушенного оттенка.

Больше ярких цветов

5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года

Решитесь на макияж в стиле сериала "Эйфория". Источник: Pexels

Нейтральные оттенки и простые бьюти-рутины довольно долго оставались на пике популярности. Естественно, им на смену возвращаются смелые и яркие образы. Вдохновляйтесь сценическими образами Зары Ларссон из ее последнего тура или макияжем Донни Дэви для сериала "Эйфория" – они снова могут стать источником вдохновения

Ранее OBOZ.UA рассказывал о способе нанесения румян, который мгновенно освежит лицо.

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