5 трендов в макияже, с которыми стоит поэкспериментировать зимой 2026 года

Приближается новый сезон, а это отличный повод поэкспериментировать с трендами макияжа, которые давно хотелось попробовать. Тем более что 2026 год был щедрым на интересные бьюти-образы.

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Вариантов, из которых можно выбрать, множество – это и разные продукты, и цвета, и текстуры, а также формы и способы нанесения макияжа. Издание Teen Vogue выбрало 5 самых интересных. Они сочетают яркие цвета, внимание к деталям и необычную эстетику. Приятно и то, что тренды 2026 года помогают подчеркнуть естественные черты лица.

Нежно-розовые оттенки

Розовые румяна в последнее время стали неотъемлемой частью макияжа – их можно увидеть и на красных дорожках, и в TikTok. Однако с приближением зимы 2026 года оттенки становятся светлее и ярче. Ледяные цвета в стиле 2000-х традиционно набирают популярность ближе к декабрю, но обычно в этот период мы отдаем предпочтение синему, белому и серебристому. Теперь к этой палитре добавляются и очень светлые оттенки розового.

Пушистые брови

Мыльные брови создают эффект густых волосков, зачесанных вверх. Однако теперь все меньше внимания уделяют тому, чтобы каждый волосок лежал идеально ровно, был направлен вверх и зафиксирован. Вместо этого в моде естественный вид – такой, какой брови имеют сами по себе. Легкие, пушистые и разложенные в разные стороны волоски придают образу непринужденность и могут стать его главным акцентом. Такие брови можно сочетать, например, с яркой помадой.

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Растушеванные губы

Если вы еще не замечали этот тренд у знаменитостей, то, вероятно, видели в TikTok фирменный макияж губ от Нины Парк. Его особенность – мягко растушеванный контур, который деликатно подчеркивает губы. Этот прием напоминает эффект губ после леденца или поцелуя, но выглядит еще естественнее и сдержаннее.

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Макияж в стиле гранж

Гранжевый макияж – это небрежный и непринужденный вариант мейка, пришедший на смену мягкому гламурному образу, который и сейчас остается популярным. Такой стиль позволяет отдохнуть от необходимости наносить косметику аккуратно и тщательно, чтобы добиться безупречного результата. Здесь не нужно скрывать несовершенства. Достаточно подвести глаза и растушевать линии так, как вам нравится. Если хочется приложить немного больше усилий, можно добавить макияж глаз с дымчатым эффектом, но это совсем не обязательно. Завершить образ поможет быстрое движение помадой насыщенного приглушенного оттенка.

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Больше ярких цветов

Нейтральные оттенки и простые бьюти-рутины довольно долго оставались на пике популярности. Естественно, им на смену возвращаются смелые и яркие образы. Вдохновляйтесь сценическими образами Зары Ларссон из ее последнего тура или макияжем Донни Дэви для сериала "Эйфория" – они снова могут стать источником вдохновения

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