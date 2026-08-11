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5 вещей "из дедушкиного шкафа", ставших трендами осени 2026

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
267
5 вещей "из дедушкиного шкафа", ставших трендами осени 2026
Свободный пиджак, вязаный жилет и кепка-восьмиклинка – одни из самых модных вещей этой осени. Источник: FG Trade

Поскольку современная мода снова сделала шаг в сторону андрогинности и универсальности, осенью 2026 года большую популярность приобрели вещи, словно позаимствованные из дедушкиного шкафа. Именно они лежат в основе ультрамодного сейчас Grandpa Style.

Если вы хотите попробовать этот тренд, начните с базовых предметов одежды. Издание Myself назвало 5 вещей, которые стоит добавить в свой гардероб.

Костюмный пиджак свободного кроя

Костюмный пиджак – вещь, которая должна быть в гардеробе каждого, кто ценит классическую одежду. Наши дедушки хорошо знали это задолго до появления современных модных тенденций. Особенно им нравились модели свободного кроя из клетчатой ткани или в натуральных оттенках, с жилетом в тон. При желании образ можно дополнить галстуком.

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5 вещей ''из дедушкиного шкафа'', ставших трендами осени 2026

Вязаная одежда в дедушкином стиле – настоящий хит этой осени. Источник: Pexels

Вязаная одежда

Свитера, жилеты и кардиганы – дедушки любят теплый трикотаж не только зимой. Осенью они носят вязаный жилет поверх рубашки или небрежно накидывают свитер на плечи. Это мягко, удобно и очень тепло.

Вельветовые брюки или модели со складками на поясе

Вязаный верх мужчины постарше чаще всего сочетают с вельветовыми брюками или классическими моделями со складками на поясе. Лучше всего для такого образа подойдут серые, коричневые и хаки оттенки – они придают ему одновременно дедушкин шарм и актуальность.

Лоферы

С возрастом двигаться становится сложнее, и даже завязывание шнурков может превратиться в проблему. Находчивые дедушки решают ее с помощью обуви, которую легко надевать без лишних усилий. Их фаворит – лоферы. В сочетании с носками такую обувь можно носить даже зимой. Просто выберите модель на толстой нескользящей подошве.

5 вещей ''из дедушкиного шкафа'', ставших трендами осени 2026

Лоферы и шляпа – главные аксессуары этого сезона. Источник: Pexels

Шляпа или кепка

Редкие волосы – распространенная проблема среди мужчин старшего возраста. Кепка-восьмиклинка или шляпа помогают скрыть залысины, а заодно защищают голову от зимнего холода или летнего солнца. Впрочем, все чаще такие головные уборы выбирают и модницы – конечно, уже не столько из практических соображений, сколько ради стильного образа.

Grandpa Core: как создать модный образ

Некоторые ключевые вещи для стиля Grandpa Style вполне могут найтись в шкафу дедушки. Если же нет, их можно приобрести в масс-маркете или магазинах подержанной одежды. В любом случае при покупке вещей в этом стиле важно обращать внимание на посадку. Чтобы образ выглядел так, будто вещи действительно достали из дедушкиного шкафа, они должны сидеть свободно и непринужденно. Поэтому, если сомневаетесь между двумя размерами, лучше выбрать больший.

При создании образа стилисты советуют сочетать сразу несколько вещей в дедушкином стиле. Например, вязаное поло, вельветовые брюки и лоферы. В то же время можно сыграть на контрастах и добавить к комплекту более женственную обувь – например, туфли на невысоких каблуках kitten heels или дополнить вязаный жилет юбкой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой цвет свитера будет в моде этой осенью и зимой.

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