Знаменитую романтическую комедию "Вам письмо" переснимут: что известно сейчас

Классическая романтическая комедия "Вам письмо", вышедшая на экраны в 1998 году, получит новую версию. Студия Warner Bros. уже запустила перезапуск в работу и даже нашла для него режиссера – им станет Джейсон Орли.

Как пишет издание Variety, подтвердившее новость из собственных источников, подробности сюжета авторы пока держат в тайне. Однако известно, что сейчас Орли работает над сценарием, в основу которого легла предыдущая версия, написанная Деборой Каплан и Гарри Элфонтом.

В оригинальном фильме режиссера Норы Эфрон Том Хэнкс сыграл Джо Фокса – владельца крупной сети книжных магазинов, который угрожает бизнесу Кэтлин Келли (Мег Райан). Героиня владеет независимым детским книжным магазином, но однажды узнает, что поблизости собираются открыть заведение сети Фокса.

Во время личных встреч герои постоянно конфликтуют, однако в мессенджере AOL, который сейчас уже не работает, между ними завязывается романтическая переписка. Другие роли в фильме исполнили Грег Киннер, Паркер Поузи, Джин Стэплтон и Стив Зан. Картина имела большой кассовый успех после премьеры накануне Рождества: при бюджете около 65 миллионов долларов она собрала 250 миллионов.

"Вам письмо" сняли по мотивам пьесы "Парфюмерная лавка" венгерского драматурга Миклоша Ласло, написанной в 1937 году. Ранее это произведение уже экранизировали: в 1940 году на его основе сняли классическую комедию "Магазинчик за углом" с Джимми Стюартом и Маргарет Саллаван.

К работе над новой версией "Вам письмо" Орли приступил после завершения постпродакшна комедии "Близкие личные друзья" для Amazon. В этом его фильме снялись Бри Ларсон, Джек Куэйд, Лили Коллинз и Генри Голдинг. Полнометражным режиссерским дебютом Орли стала картина "Юность с размахом", вышедшая в 2019 году. В 2022-м он представил следующую работу – фильм "Я хочу тебя вернуть".

На телевидении Орли снял шесть эпизодов сериала "Бупкис" (Bupkis) с Питом Дэвидсоном, который вышел на платформе Peacock в 2023 году. Также режиссер сотрудничал с Дэвидсоном над тремя его комедийными спецвыпусками.

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