Остаются популярными: 10 лучших научно-фантастических фильмов

Назвать фильм идеальным в компании киноманов – значит побудить всех искать в нем недостатки. Кто-то заметит ошибку в монтаже или последовательности сцен, кто-то усомнится в научной достоверности, а кто-то решит, что финал должен был быть на семь минут короче.

Впрочем, даже в лучших картинах можно найти мелкие огрехи. Но есть фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова: переживать те же эмоции, цитировать знакомые диалоги и досматривать титры, даже когда финал давно известен. Издание Collider назвало десять научно-фантастических фильмов, которые от начала до конца работают безупречно.

"Назад в будущее" (1985)

Назад в будущее. Источник: Universal Pictures

Подросток Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) случайно попадает из 1985 года в 1955-й на машине времени, созданной эксцентричным ученым Доком Брауном (Кристофер Ллойд). Из-за неосторожного вмешательства в прошлое Марти мешает своим будущим родителям влюбиться, поэтому теперь должен помочь им сойтись, иначе рискует исчезнуть из реальности. Вернуться домой он сможет благодаря молнии, которая должна ударить в городскую часовую башню. В сценарии Роберта Земекиса даже мелкие детали впоследствии приобретают значение, а финальная погоня за молнией держит в напряжении, сколько бы раз ее ни пересматривали. Особенно захватывает момент, когда Джордж Макфлай (Криспин Гловер) наконец дает отпор Бифу (Томас Ф. Уилсон): зная, каким неуверенным взрослым он должен стать, зрители еще острее ощущают важность его поступка.

"Ex Machina" (2014)

Ex Machina. Источник: A24

Молодой программист Калеб (Донал Глисон) участвует в эксперименте с андроидом на базе искусственного интеллекта, который проводит состоятельный и загадочный изобретатель (Оскар Айзек). Постепенно эксперимент превращается в психологическую игру, в которой становится все труднее понять, кто кем манипулирует и можно ли вообще доверять тому, что видишь. Фильм исследует грань между человеческим сознанием и машинным интеллектом, не сводя ее к простому вопросу о том, способен ли робот мыслить. Напряжение нарастает благодаря сдержанной атмосфере, диалогам и постоянной неопределенности мотивов героев. Вместо очевидных ответов картина заставляет задуматься, не становится ли стремление человека контролировать созданный им разум его самой большой ошибкой.

"Прибытие" (2016)

Прибытие. Источник: Paramount Pictures

На Земле появляются двенадцать огромных инопланетных кораблей, и лингвистка Луиза Бэнкс (Эми Адамс) присоединяется к попыткам наладить контакт с пришельцами. Их круговая система письма бросает вызов привычным представлениям о языке и коммуникации, а обострение международной напряженности делает каждую ошибку потенциально опасной. Пока Луиза постепенно расшифровывает незнакомый язык, она начинает по-другому воспринимать само время. Режиссер Дени Вильнев терпеливо выстраивает разгадку, благодаря которой события, сначала казавшиеся воспоминаниями, приобретают совершенно иное значение. Научная загадка в конечном итоге перерастает в мучительную историю о любви, материнстве и выборе, когда человек знает о грядущих страданиях, но все равно решает их пережить.

"Дитя человеческое" (2006)

Дитя человеческое. Источник: Universal Pictures

Человечество уже восемнадцать лет не может иметь детей, и цивилизация постепенно приходит в упадок. В становящейся все более авторитарной Великобритании бывший активист Тео Фарон (Клайв Оуэн) получает задание защитить Ки (Клэр-Хоуп Эшити) – молодую беженку, которая оказалась первой за много лет беременной женщиной. Ее ребенок может стать надеждой для человечества, но различные политические силы стремятся использовать это чудо в своих интересах. Режиссер Альфонсо Куарон создает мрачный мир, где насилие стало повседневностью, а сцены боевых действий погружают в хаос почти физически. Но самый сильный эпизод возникает, когда Ки с младенцем проходит через разрушенное здание: солдаты, услышав детский плач, на мгновение перестают стрелять. Это короткое перемирие напоминает, ради чего человечество вообще должно бороться за будущее. Но как только герои проходят дальше, стрельба возобновляется – и надежда не отменяет человеческой жестокости.

"Матрица" (1999)

Матрица. Источник: Warner Bros.

Программист Томас Андерсон (Киану Ривз), который тайно работает хакером под именем Нео, узнает от Морфеуса (Лоуренс Фишберн), что привычный мир – всего лишь симуляция, созданная разумными машинами. Человечество порабощено, а сам Нео, возможно, способен бросить вызов системе. "Матрица" превращает философские вопросы о реальности и свободе в захватывающий боевик: перестрелки, столкновения с агентом Смитом (Хьюго Вивинг) и тренировки в симуляциях не просто поражают зрелищностью, но и показывают, как меняется понимание Нео. Пророчества Оракула (Глория Фостер) заставляют его усомниться в собственном предназначении, а предательство Сайфера (Джо Пантолиано), предпочитающего вернуться к комфортной иллюзии, напоминает, что правда не всегда привлекательнее лжи. Философия, развитие персонажей и экшн здесь работают на общую цель, поэтому финальное преображение героя кажется заслуженным.

"Нечто" (1982)

Нечто. Источник: Universal Pictures

На американской исследовательской станции в Антарктике команда сталкивается с инопланетным организмом, способным безупречно копировать других живых существ. Пилот вертолета Р. Джей Макриди (Курт Рассел) и его коллеги понимают, что любой из них уже может быть подменой, а изоляция и недоверие превращают борьбу за выживание в кошмар. Режиссер Джон Карпентер мастерски нагнетает паранойю, а практические спецэффекты до сих пор поражают отвратительной убедительностью. Особенно напряженными становятся сцены проверки крови, когда каждый должен доказать, что остался человеком. Но не менее красноречив финал: Макриди и Чайлдс (Кит Дэвид) сидят среди руин и не имеют никаких оснований доверять друг другу. Фильм не дает успокаивающего ответа на вопрос, кто выжил, и именно эта неопределенность делает его еще более тревожным.

"Терминатор 2: Судный день" (1991)

Терминатор 2: Судный день. Источник: Tri-Star Pictures

Из будущего прибывают два терминатора, которые ищут юного Джона Коннора (Эдвард Ферлонг) – будущего лидера человеческого сопротивления. Жидкометаллический Т-1000 (Роберт Патрик) должен его убить, а перепрограммированный Т-800 (Арнольд Шварценеггер) – защитить. Вместе с матерью Джона, Сарой (Линда Хэмилтон), они пытаются предотвратить технологическую катастрофу, которая уничтожит цивилизацию. Джеймс Кэмерон сочетает зрелищный экшн с драмой о человечности: Сара настолько стремится спасти мир, что едва не убивает ученого Майлза Дайсона (Джо Мортон), превращаясь в того самого безжалостного охотника, с которым она борется. Тем временем отношения Джона с Т-800 постепенно учат машину чему-то, похожему на сострадание. Именно эта неожиданная эмоциональная близость делает финальное прощание таким мучительным.

"Чужой" (1979)

Чужой. Источник: 20th Century Studios

Коммерческий космический корабль "Ностромо" перехватывает загадочный сигнал и меняет курс, чтобы исследовать заброшенное инопланетное судно. После контакта одного из членов экипажа, Кейна (Джон Герт), с неизвестным организмом опасное существо попадает на борт. Корабль превращается в ловушку, а офицер Эллен Рипли (Сигурни Уивер) постепенно понимает, что выжить будет гораздо сложнее, чем казалось сначала. Ридли Скотт неторопливо нагнетает страх с помощью промышленных интерьеров, тесных коридоров и тревожного ожидания. Знаменитая сцена за ужином, когда из тела Кейна вырывается существо, разрушает любое чувство безопасности. А открытие, касающееся Эша (Иэн Холм), показывает, что корпорация готова пожертвовать работниками ради собственных целей. Рипли отличается тем, что серьезно относится к опасности и не пренебрегает мерами предосторожности, которые другие считают лишними.

"Бегущий по лезвию" (1982)

Бегущий по лезвию. Источник: Warner Bros.

Бывший полицейский Рик Декард (Харрисон Форд) получает задание выследить репликантов – искусственно созданных существ, которые незаконно вернулись на Землю. Их лидер Рой Бетти (Рутгер Хауэр) ищет способ продлить свою короткую жизнь, а знакомство Декарда с репликанткой Рэйчел (Шон Янг) заставляет его усомниться в границе между человеком и искусственным существом. Ридли Скотт создает мрачный футуристический Лос-Анджелес с переполненными улицами, гигантской рекламой, искусственными животными и угнетающей архитектурой. Технологический прогресс здесь не решил моральных проблем человечества, а лишь обострил их. Наибольшее впечатление производит Рой Бетти: его последние мгновения придают фильму эмоциональную глубину и заставляют задуматься о том, что на самом деле значит быть живым. Именно финальная версия "Final Cut" наиболее полно раскрывает замысел картины.

"2001: Космическая одиссея" (1968)

2001: Космическая одиссея. Источник: Metro-Goldwyn-Mayer

Фильм Стэнли Кубрика начинается с появления загадочного черного монолита среди доисторических гоминидов, а затем переносит зрителей в будущее, где человечество уже исследует космос. Впоследствии монолит находят на Луне, и экспедиция отправляется к Юпитеру на корабле "Дискавери-1". Астронавты Дэйв Боуман (Кир Дуллеа) и Фрэнк Пул (Гэри Локвуд) работают вместе с чрезвычайно развитым компьютером HAL 9000 (Дуглас Рейн), который управляет системами корабля. Но миссия постепенно превращается в нечто гораздо более странное, чем обычная космическая экспедиция. Кубрик рассказывает о технологическом развитии человечества через визуальные образы: знаменитый переход от кости к космическому аппарату в одном монтажном переходе охватывает миллионы лет истории. Спокойные разговоры с HAL постепенно становятся жутковатыми, а попытка Дэйва вернуть контроль над кораблем перерастает в борьбу за жизнь. Финал отказывается от привычных объяснений и оставляет пространство для интерпретаций – именно так фильм подчеркивает пределы человеческого познания.

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