Вышел зрелищный трейлер новой "Нарнии": когда премьера

Фэнтезийная кинофраншиза по мотивам цикла романов английского писателя Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии" в 2027 году возродится благодаря стриминговому сервису Netflix и номинантке на "Оскар" Грете Гервиг. Фильм "Племянник чародея" уже получил свой первый трейлер.

Дублированный ролик можно посмотреть как на социальных платформах стримингового сервиса, так и на YouTube-канале прокатной компании B&H Film Distribution Company, ведь картина сначала выйдет в кинопрокат. Премьера фильма "Нарния: Племянник чародея" в Украине назначена на 11 февраля 2027 года. Для просмотра на Netflix он станет доступен со 2 апреля.

Фильм станет экранизацией последней по времени публикации книги цикла, вышедшей в свет в 1955 году. Однако сюжетно она пересказывает историю создания волшебного мира Нарнии, а значит, является приквелом ко всей серии. "Племянник чародея" объясняет истоки всех последующих историй и предысторию ключевых артефактов и персонажей.

Действие происходит в викторианском Лондоне, где двое детей, Дигори Керк и Поли Эпплтон, благодаря волшебным кольцам эксцентричного дяди Эндрю случайно попадают в "Лес между мирами" – таинственное пространство-перекресток, из которого можно переноситься в различные параллельные вселенные. Исследуя новые миры, они нечаянно пробуждают злую королеву Джадис в разрушенном городе Чарн, а впоследствии случайно затягивают ее и дядю Эндрю в темную пустоту. Там они становятся свидетелями того, как величественный лев Аслан своим пением создает новую вселенную – Нарнию, а яблоко из волшебного сада, привезенное оттуда, дает начало защите этого мира и будущему волшебному шкафу.

Беатрис Кэмпбелл и Дэвид Мак... Источник: Netflix Развернуть

Фильм поражает кастомным оформлением. Юного Дигори играет звезда сериала "Повелитель мух" Дэвид МакКенна, а Полли – Беатрис Кэмпбелл, которую можно было увидеть в "Финикийской схеме" Веса Андерсона. Роль дяди Эндрю исполняет бывший агент 007 Дэниел Крейг, маму Дигори Мэйбл воплощает Кэрри Маллиган, а Джадис играет Эмма Маккей. В актерском составе также заявлены Сиран Гайндс, Кобна Голдбрук-Смит, Дениз Гоф и Сьюзан Вокома. Приглашенной звездой стала Мерил Стрип, которая озвучила Аслана.

Дэниел Крейг в роли дяди Эндрю. Источник: Netflix

Музыкальное сопровождение к фильму написали Марк Ронсон и Эндрю Уайатт, которые ранее работали с Хервиг над фильмом "Барби", а музыкальным супервайзером стал Джордж Дракулиас.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер фильма Netflix "Гартленд", в котором Эми Адамс перевоплотится в своенравную звезду кантри, отправляющуюся на опасные поиски своей пропавшей племянницы.