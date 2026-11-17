Вышел тизер долгожданного продолжения "Задачи трех тел": когда 2 сезон сериала

Первый сезон сериала от Netflix "Проблема трех тел" стал настоящим событием весной 2024 года. Однако после этого новостей о продолжении экранизации научно-фантастического бестселлера Лю Цысиня было немного. И вот стриминг не просто объявил дату выхода новых серий, но и показал тизер второго сезона.

Ролик вышел на социальных платформах Netflix. А сам второй сезон станет доступен для просмотра уже 14 января. Он будет состоять из 6 эпизодов. Все они появятся на стриминге одновременно.

Жуткая нарезка кадров продолжения "Задачи трех тел" указывает на то, что пришельцы Сан-Ти не просто приближаются к Земле, они нашли способ влиять на ход событий еще до того, как их корабли достигли нашей планеты. Тем временем герои продолжают готовиться к встрече с инопланетной угрозой.

"В первом сезоне много внимания уделено тайне происходящего. В начале второго сезона мы уже знаем гораздо больше. Нам известно, что где-то существует враждебная инопланетная цивилизация – Сан-Ти. Они направляются к нам и хотят завладеть нашей планетой", – объяснил блогу Tudum Дэвид Бениофф, соавтор, сценарист и исполнительный продюсер сериала, который работает над ним вместе с Д. Б. Вайссом и Александром Ву.

Однако знать о будущей угрозе и понимать, как ей противостоять, – совершенно разные вещи. Во втором сезоне зрители узнают больше о том, как человечество приспосабливается к неумолимо приближающейся опасности.

Во втором сезоне "Проблемы 3 тел" вернется немало знакомых персонажей. Среди них – Джован Адепо в роли Сола Дюранда, Лиам Каннингем в роли Томаса Уэйда, Эйса Гонсалес в роли Огги Салазар, Джесс Хонг в роли Цзинь Чен, Бенедикт Вонг в роли Да Ши, Сиа Симокка в роли Софон, Марло Келли в роли Татьяны Хаас и Саамер Усмани в роли Раджа Вармы.

Тизер также намекает, что Татьяна, преданная последовательница Сан-Ти, пойдет на все, чтобы помочь пришельцам осуществить их планы. "Большинство жителей планеты напуганы. Но есть и те, кто поддерживает пришельцев. Отчасти потому, что считает: мы ужасно заботились о собственной планете, и после их прибытия все может измениться к лучшему", – объясняет Бениофф.

Пока пришельцы приближаются, человечество наращивает силы. Во втором сезоне к актерскому составу присоединятся Клаудия Думит ("SOULM8TE", "Пацаны"), которая сыграет капитана Ван Рейн, и Элли де Ланге ("Беги", "Волчий зал", "Змей"), которой досталась роль Айлы.

Кроме того, постоянные роли в шоу получили Алфи Аллен ("Атомик", "Игра престолов", "Герои-разбойники"), Дэвид Ип ("Китайский детектив", "Вид на убийство") и Джордан Саншайн ("Питт", "Удивительные зверята").

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