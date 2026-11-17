Украинский фильм "Следы" показали на крупнейшем фестивале документального кино в США

Украинскую документальную ленту "Сліди" (Traces) режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марисы Никитюк увидела американская аудитория. Фильм представили на DOC NYC – одном из самых влиятельных и крупнейших фестивалей документального кино в США, который ежегодно проходит в Нью-Йорке с 11 по 29 ноября 2026 года.

"Когда нет свидетельств и голосов – нет и преступлений. Благодаря Фонду Рината Ахметова мы пробиваем эти стены. Наш фильм – о сильных женщинах, которые борются за справедливость и вместе нарушают молчание. Это часть тех свидетельств, которые уже собирает Музей "Голоса Мирных". "Сліди" – именно о силе и важности этих голосов", – подчеркивает режиссер Алиса Коваленко.

Украинскую документальную ленту "Следы". Источник: Фонд Рината Ахметова

По личному решению основателя Фонда режиссер Алиса Коваленко получила стипендию в размере 200 тысяч долларов США (9 млн грн) на проведение оскаровской промокампании.

Для Украины этот показ – не просто фестивальное событие, а возможность заявить всему миру о военных преступлениях России. "Сліди" рассказывают истории украинских женщин, переживших сексуальное насилие во время агрессии РФ, но не сломавшихся – они нашли в себе силы говорить вслух, добиваться справедливости и поддерживать других пострадавших.

Одна из главных героинь фильма – Ирина Довгань, бывшая пленница и основательница общественной организации SEMA Ukraine, объединяющей женщин, пострадавших от сексуального насилия во время войны.

"Меня очень вдохновляет ощущение, что я не одна в этой борьбе за справедливость. При поддержке Фонда Рината Ахметова нам удается пробиваться сквозь информационную тишину, и мы чувствуем, что мир нас слышит. Документировать и сохранять память о преступлениях россии – это наша общая ответственность", – говорит Ирина Довгань.

Фильм "Следы" уже получил высокую оценку мирового киносообщества и зрителей, завоевав различные награды на многих важных международных фестивалях – в частности, приз зрительских симпатий Берлинале-2026 и главную награду жюри фестиваля Movies That Matter в Гааге.

Стратегическим партнером фильма стал Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который хранит более 145 тысяч свидетельств мирных жителей о войне россии против Украины. Общая цель создателей фильма и Музея – документировать пережитое, чтобы ни одно преступление не осталось без доказательств.

Международная кампания продолжается. Украинский фильм также выбрали для представления Украины на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". 15 декабря 2026 года станет известно, войдет ли украинский претендент в короткий список номинантов на премию.