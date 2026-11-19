Праздничная магия кино с "Яготинське для дітей": допремьерный показ "S Миколай та загублений лист"

18 ноября в ТРЦ Gulliver состоялся допремьерный показ семейной комедии "S Миколай та загублений лист". С сегодняшнего дня фильм режиссера Александра Киреенко выходит в украинский прокат.

Допремьерный показ семейной... Источник: пресс-служба Развернуть

Мероприятие посетили творческая команда и актеры фильма: Виктор Жданов, Артемий Егоров, Татьяна Малкова, Ирина Сопонару, Александр Швец, Мария Мархай, Назар Никоненко, Анастасия Демьяненко. Среди гостей вечера были также певица TARABAROVA и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, которые также присоединились к созданию музыкального оформления картины и пришли на показ вместе со своими семьями.

Вацак. Источник: пресс-служба

Mercato. Источник: пресс-служба

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич. Источник: пресс-служба

Татьяна Шкабурина. Источник: пресс-служба

Фильм напоминает простую и важную истину – чудеса случаются, если в них верить.

Партнером мероприятия стал бренд "Яготинское для детей", который угощал гостей детскими йогуртами, сделав атмосферу просмотра еще теплее и праздничнее. Так бренд стал частью истории, которая начинается на экране, а продолжается в живых радостных моментах, которые дети и их семьи разделяют вместе.

Партнером события стал бренд... Источник: пресс-служба Развернуть

Но это только начало. Совсем скоро праздничная история продолжится в рождественской резиденции "Яготинское для детей", созданной в коллаборации с фильмом. Здесь можно будет окунуться в мир сказки, почувствовать приближение праздника и создать теплые семейные воспоминания.

Ждем вас в рождественской резиденции:

Место: ТРЦ Respublika Park, рядом с Neopolis

ТРЦ Respublika Park, рядом с Neopolis Даты: 21–22 ноября и 5–6 декабря

21–22 ноября и 5–6 декабря Время: с 14:00 до 17:00 в каждый из этих дней

Приглашаем детей и родителей посетить резиденцию и вместе почувствовать магию праздника!

Гости вечера. Источник: пресс-служба

Ксюша Савенко. Источник: пресс-служба

ZAYVA (Галина Зайва). Источник: пресс-служба

О чем фильм

"S Николай и потерянное письмо" – это семейная комедия производства Big Hand Films. Накануне праздника Николая в уютном карпатском отеле Святой Николай с помощниками готовится исполнять детские желания. Но вдруг они находят письмо, которое пролежало непрочитанным более 30 лет. Его написал мальчик Боря из детского дома, но его мечта так и не сбылась. Теперь помощникам нужно найти взрослого Бориса и успеть исправить ошибку до праздника, пока вместе с верой в чудеса не исчезла волшебная сила Николая.

В ролях: Виктор Жданов, Артемий Егоров, Александр Швец, Татьяна Малкова, Ирина Кудашова, Иван Блиндарь, Ирина Сопонару, Михаил Кукуйк, Мария Мархай, Макар Николенко, Игорь Портянко, Елена Хохлаткина, Анастасия Демьяненко, Валентина Вовченко, Кира Мещерская, Александр Зарубей, Надежда Хильская, папийон Джесси.

Жанр: семейная комедия. Производство: Big Hand Films. Режиссер-постановщик: Александр Кириенко. Оператор-постановщик: Константин Пономарев. Авторы сценария: Вячеслав Островцев, Александр Брагин. Вторые режиссеры: Евгений Хворостянко, Анна Грец. Продюсеры: Мария Каэль, Сергей Баранов, Алиса Калюжная, Игорь Корж. Линейный продюсер: Тариэл Чухуа. Художник-постановщик: Карина Балеян. Художник по костюмам: Наталия Степанеева. Художник по гриму: Светлана Матвийчук. Кастинг-директор: Марина Большухина. Дистрибьютор в Украине: Kinomania Film Distribution

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