Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов за неделю

Последние осенние недели – сезон, когда мы начинаем смотреть больше фильмов и сериалов. И статистика стриминга Netflix это подтверждает.

В период с 26 октября по 1 ноября зрители активно следили за новыми приключениями французского джентльмена-грабителя из "Люпена", смотрели романтическое реалити-шоу "Холостяк" и не забывали о популярных фильмах. Среди лидеров рейтинга также оказались третий сезон комедии "Никто этого не хочет" и документальный сериал о звезде "Друзей" Мэттью Перри. Какие еще фильмы и сериалы были самыми популярными в Украине – в подборке OBOZ.UA.

Сериалы

Самые популярные сериалы Net... Источник: Netflix Развернуть

"Люпен", 4 сезон

Знаменитый джентльмен-грабитель Ассан Диоп возвращается. На этот раз зритель застает его в тюрьме. Герой стремится оставить прошлое позади. Однако его планы рушит неожиданность: незнакомец, называющий себя "Люпеном", объявляет о серии одновременных ограблений нескольких музеев. Несмотря на усиленные меры безопасности, все кражи проходят успешно. Подозрения, конечно же, мгновенно падают на Ассана. Ситуация становится критической, когда появляется запись с камер наблюдения, на которой якобы виден сам Диоп во время одного из ограблений. Новые серии посвящены выяснению того, что же на самом деле произошло.

"Холостяк", 15 сезон

В этом году самое романтичное шоу украинского телевидения можно посмотреть в том числе на Netflix. В 15 сезоне полтора десятка красавиц борются за сердце профессионального баскетболиста Вячеслава Кравцова.

"Никто этого не хочет", 3 сезон

Подкастер Джоэн и ее возлюбленный, раввин Ноа, наконец начинают жить вместе. Кажется, их родственники тоже наконец смирились с тем, что они – крепкая пара. Но как теперь должны развиваться отношения героев? И действительно ли неуверенная в себе Джоэн обратится в иудаизм?

Люпен, 1 сезон

Прежде чем начинать смотреть новые приключения любимого героя, почему бы не освежить в памяти, с чего все началось? Именно так решили фанаты "Люпена" и вывели в топ рейтинга дебютный сезон этого детективного сериала.

"О Мэттью Перри"

Актер, сыгравший в легендарных "Друзьях" остряка Чендлера, ушел из жизни три года назад. И запомнился Мэттью Перри не только удачно созданным на экране образом, но и тем, как откровенно и искренне он рассказывал о своих зависимостях и борьбе с ними. Документальный мини-сериал чтит наследие актера и общественного деятеля. В съемках приняли участие друзья детства, коллеги и люди, которые были рядом с Перри в разные периоды его жизни.

Фильмы

Самые популярные фильмы Netf... Источник: Netflix Развернуть

"Курс на столкновение"

Действие испанского криминального триллера разворачивается в разгар экономического кризиса 2013 года. Группа вооруженных грабителей врывается в банк в центре Мадрида, рассчитывая быстро сорвать куш и легко скрыться. План работает безупречно, пока по дороге их машины не попадают в страшную аварию, которая полностью отрезает пути к спасению и запирает бандитов в ловушке. Оказавшись в замкнутом пространстве и охваченные паническим страхом, они начинают думать исключительно о собственном выживании ценой предательства сообщников. Ситуация достигает точки кипения, когда выясняется главное: копы, окружившие здание, вовсе не стремятся к соблюдению закона, ведь сами являются неотъемлемой частью этого налета.

"Роковое сообщение"

Вайолет – овдовевшая мать-одиночка, которая спустя несколько лет вновь начинает встречаться с мужчиной. Во время одного из свиданий с возлюбленным Генри она получает на смартфон серию сообщений с угрозами. Неизвестные приказывают ей никому об этом не рассказывать и действовать согласно их инструкциям. Если она отступит от них, злоумышленники обещают убить маленького сына Вайолет и ее сестру, которая за ним присматривает. Последнее задание, которое получает женщина, – убить Генри.

"Родственники"

Украинская комедия режиссера Андрея Черешни рассказывает о прагматичной героине по имени Мария, которая после нескольких лет отсутствия приезжает домой, чтобы поздравить бабушку с днем рождения. И узнает, что юбилярша собирается переписать на внучку дом. Конечно, об этом факте узнают и другие родственники, которые тоже вступают в борьбу за недвижимость в селе под Киевом.

"Поезд "Червона рута""

Действие еще одной украинской комедии, попавшей в список, происходит в поезде, где вполне можно встретить свою любовь. И именно в поезде "Червона рута" это не просто возможно, а неизбежно. Ведь именно этот цветок является символом настоящих чувств. Поэтому кто-то наконец встретит того, кого давно искал, а кто-то поймет, что любовь всегда была рядом. Фильм радует зрителя большим количеством звездных камео.

"Животные"

У Марка Кимболла, кандидата в мэры Лос-Анджелеса, есть все, что нужно для красивой политической истории: успешная карьера, обеспеченная жизнь, жена Эбигейл и семья, которую можно показывать избирателям как доказательство собственного совершенства. Но однажды эта тщательно выстроенная картина рушится – их сына похищают и требуют за него выкуп. Вынужденные искать деньги, супруги идут на такие вещи, о которых предпочли бы никогда не задумываться. Удастся ли им спасти сына? И переживет ли карьера Марка такое потрясение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие премьеры ждут украинцев в ноябре в кинотеатрах.