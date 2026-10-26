Сериал по Стивену Кингу продлили на 2 сезон: известны подробности

Сериал по мотивам романа Стивена Кинга "Кэрри", вышедший в октябре 2026 года, стал настоящим успехом для стриминга Prime Video. Но его шоураннер Майк Флэнаган задумал историю на три сезона. И уже подтверждено, что будет как минимум одно продолжение.

Prime Video официально продлил сериал на второй сезон. Однако, как пишет Marie Claire, пока точно неизвестно, какой будет новая часть экранизации. И вот какая информация о 2 сезоне доступна на данный момент.

В версии Флэнагана ("Призраки дома на холме") сохранены основные элементы романа: подросток с телекинетическими способностями, ее фанатичная мать, жестокие одноклассники и кровавые события на выпускном вечере. В то же время Флэнаган перенес действие в современность и существенно изменил сюжет, в частности финал. Эти изменения оставляют возможность продолжить историю Кэрри в следующем сезоне.

Шоураннер и автор оригинального произведения, писатель Стивен Кинг, приветствовали решение стриминговой платформы. Режиссер отметил, что хотел рассказать историю, выходящую за рамки событий выпускного вечера, а писатель заявил, что они с Фленеганом заинтересованы в дальнейшем развитии сюжета.

В романе Кэрри погибает после того, как мать наносит ей ножевое ранение. Перед смертью девушка использует телекинез, чтобы остановить сердце матери. В фильме Брайана Де Пальмы 1976 года Кэрри убивает мать, а затем разрушает их дом и сама погибает.

В версии Фленегана Кэрри в исполнении Саммер Г. Гауэлл также становится жертвой жестокой шутки на выпускном, когда ее обливают свиной кровью, и мстит одноклассникам. Однако события разворачиваются иначе, а главная героиня переживает решающую ночь. В финале первого сезона она покидает разрушенный городок Чемберлен в штате Мэн вместе с новой подругой Эмалин, которую играет Талия Дудек. У Эмалин тоже есть сверхъестественные способности – она может покидать собственное тело в астральной форме.

Фленеган ранее объяснил, что хотел сделать первый сезон завершенной историей с логичным финалом независимо от того, будет ли продолжение. При этом он уже представляет, в каком направлении будет развиваться сюжет.

Во втором сезоне зрители вря... Источник: Prime Video Развернуть

О чем будет второй сезон "Кэрри"

Все события романа Стивена Кинга уже охвачены первым сезоном, поэтому продолжение, вероятно, расскажет оригинальную историю. В сериале Фленеган показал, что Кэрри – не единственная женщина со сверхъестественными способностями. Силы есть и у ее матери Маргарет: в детстве она уже проявляла их, а позже снова использовала, чтобы выжить после разрушения дома.

Важную роль в сюжете играют и три загадочные женщины, которых показывают в спортивном зале во время выпускного. Похоже, они принадлежат к группе, возглавляемой Аделаидой в исполнении Кейт Сигел. Сначала Аделаида расспрашивает выживших после трагедии и кажется документалисткой или детективом. Однако позже выясняется, что сама она обладает сверхъестественными способностями. С помощью голоса Аделаида останавливает сердце Маргарет, а перед этим заставляет одноклассницу Кэрри Сью Снелл забыть увиденное в спортивном зале.

Аделаида также знает Эмалин, поэтому та может быть связана с этой группой. Одно из возможных направлений второго сезона – история женщин, которые находят других людей со сверхъестественными способностями и помогают им.

На какой книге Стивена Кинга будет основан второй сезон "Кэрри"

Поскольку сюжет романа "Кэрри" уже использовали в первом сезоне, продолжение, скорее всего, не будет иметь прямой литературной основы. В то же время в творчестве Стивена Кинга есть другие истории, которые могут быть связаны с сериалом. Во время разговора Аделаиды с Маргарет упоминают людей, у которых есть "сияние" – так в произведениях писателя называют определенные экстрасенсорные и сверхъестественные способности.

В интервью Фленеган сказал, что поклонники Кинга знают о связях между его произведениями. Режиссер также рассказал, что ему интересно рассматривать место Кэрри в более широкой вымышленной вселенной писателя. Появятся ли в сериале персонажи или элементы других книг Кинга, пока неизвестно.

Во вселенной сериала существ... Источник: Prime Video Развернуть

Кто из актеров вернется во втором сезоне "Кэрри"

Ожидается, что Саммер Г. Гауэлл снова сыграет Кэрри Уайт. Также в продолжении могут появиться Эмалин в исполнении Талии Дудек, Аделаида, которую играет Кейт Сигел, и другие участницы ее группы. Среди актрис, участвующих в сериале, – Рут Тодд и Делайни Гейлз.

К сюжету может вернуться и Сью Снелл, которую играет Сиена Агудонг. Она пережила трагедию и чувствовала вину из-за жестокого отношения к Кэрри. Однако в конце первого сезона Аделаида повлияла на ее память, поэтому пока непонятно, сможет ли Сью вспомнить события выпускного вечера.

Когда выйдет второй сезон "Кэрри"

Точную дату премьеры второго сезона Prime Video пока не объявил. Перед началом съемок команда должна пройти подготовительный этап. Первый сезон, по сообщениям, снимали летом и в начале осени 2025 года, а на стриминговой платформе он появился примерно через год.

Если съемки продолжения начнутся в начале 2027 года, новые серии могут выйти в начале 2028-го. Другой возможный вариант – премьера осенью, ближе к Хэллоуину.

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