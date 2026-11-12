Пятница, 13-е: какие фильмы посмотреть в мистический день

Пятница, 13-е, ассоциируется с мистикой, загадочными событиями и жуткими историями. Для кого-то это обычный день, а для других – отличный повод устроить вечер фильмов ужасов. Таинственные убийства, древние проклятия, сверхъестественные силы и неожиданные сюжетные повороты помогут создать подходящую атмосферу.

OBOZ.UA собрал 10 фильмов ужасов и мистических триллеров, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го. В подборке есть как культовая классика, так и современные ленты, способные изрядно пощекотать нервы.

"Пятница, 13-е" (1980)

Культовый американский фильм ужасов режиссера Шона Каннингема, положивший начало одной из самых известных хоррор-франшиз.

События разворачиваются у озера Кристал-Лейк, где много лет назад произошла трагедия: в летнем лагере утонул мальчик. Позже на этой территории произошли загадочные убийства, после которых лагерь закрыли. Спустя годы новый владелец решает возобновить его работу. Группа молодых работников приезжает подготовить территорию к открытию, но вскоре начинает понимать, что жуткие истории об этом месте могут быть правдой. Один за другим герои становятся жертвами неизвестного убийцы. Удастся ли кому-нибудь пережить эту ночь?

"Шесть демонов Эмили Роуз" (2005)

Фильм Скотта Дерриксона сочетает элементы судебной драмы и сверхъестественного ужаса.

Молодая девушка Эмили Роуз начинает переживать необъяснимые приступы и пугающие видения. Ее состояние ухудшается, и близкие обращаются за помощью к священнику, который соглашается провести обряд экзорцизма. Однако история заканчивается трагедией, после которой священник оказывается на скамье подсудимых.

Во время судебного процесса возникает главный вопрос: девушка страдала от заболевания или столкнулась со сверхъестественными силами?

Фильм свободно вдохновлен реальной историей немки Аннелизы Михель, смерть которой после обрядов экзорцизма привела к громкому судебному процессу.

"Экзорцист Ватикана" (2023)

Мистический фильм ужасов с Расселом Кроу в главной роли.

Главный герой – отец Габриэле Аморт, священник, который занимается изгнанием демонов. Однажды он получает задание помочь мальчику, чье поведение вызывает беспокойство у близких. Прибыв в старинное аббатство в Испании, священник сталкивается с чрезвычайно опасной силой. Во время расследования он обнаруживает древнюю тайну, связанную с историей Католической церкви.

Фильм вдохновлен книгами воспоминаний реального итальянского священника Габриэле Аморта, хотя его сверхъестественный сюжет является художественным вымыслом.

"Бледно-голубой глаз" (2022)

Готический детективный триллер режиссера Скотта Купера, главную роль в котором исполнил Кристиан Бейл. События разворачиваются в 1830 году в военной академии Вест-Пойнт. Там находят тело молодого кадета, смерть которого сначала кажется самоубийством.

Однако вскоре выясняется жуткая деталь: кто-то вырезал сердце из тела погибшего. Для расследования загадочного преступления приглашают опытного детектива Августуса Лендора. Помогать ему берется молодой курсант, которому суждено стать известным писателем, – Эдгар Аллан По.

Мрачная атмосфера, загадочные ритуалы и неожиданные открытия делают этот фильм особенно интересным для поклонников мистических детективов и психологических триллеров.

"Хеллоуин" (1978)

Легендарный слэшер Джона Карпентера рассказывает о Майкле Майерсе – опасном убийце, который возвращается в родной городок.

Еще ребенком Майкл совершил жестокое преступление, после чего оказался в психиатрической больнице. Через 15 лет ему удается сбежать. Накануне Хэллоуина он возвращается в Хэддонфилд, где начинает преследовать молодую девушку Лори Строуд и ее друзей.

Жуткая маска, напряженная музыка и ощущение постоянной опасности сделали этот фильм настоящей классикой жанра.

"Крик" (1996)

Фильм режиссера Уэса Крэйвена сочетает детективную интригу, черный юмор и классические элементы ужасов.

В небольшом американском городке Вудсборо начинается серия загадочных убийств. Неизвестный преступник в черной одежде и жуткой белой маске звонит своим будущим жертвам, задавая вопросы о фильмах ужасов. В центре событий оказывается школьница Сидни Прескотт, пережившая семейную трагедию. Теперь неизвестный убийца угрожает и ей.

Особенность фильма заключается в том, что герои хорошо знают правила фильмов ужасов, но это не гарантирует им спасения.

"Звонок" (2002)

Американский мистический фильм режиссера Гора Вербински, созданный на основе японского хоррора. По сюжету существует загадочная видеокассета, просмотр которой якобы обрекает человека на смерть через семь дней. После просмотра записи раздается телефонный звонок с жутким предупреждением.

Журналистка Рейчел Келлер начинает расследовать странные смерти и пытается выяснить происхождение проклятого видео. Однако вскоре опасность угрожает не только ей, но и ее маленькому сыну.

"Звонок" создает атмосферу страха без постоянной демонстрации насилия, делая ставку на таинственность и психологическое напряжение.

"Пила" (2004)

Психологический триллер режиссера Джеймса Вана, положивший начало популярной серии фильмов.

Двое незнакомцев просыпаются в заброшенной ванной комнате. Они прикованы цепями к трубам, а посреди помещения лежит неподвижное тело мужчины. Вскоре герои узнают, что стали участниками жестокой игры, организованной загадочным преступником по прозвищу Конструктор.

Чтобы выжить, им придется выполнить страшные задания и принять решения, к которым никто из них не был готов.

Фильм особенно понравится поклонникам запутанных сюжетов, психологических ловушек и неожиданных финалов.

"Детские игры" (1988)

Этот американский фильм ужасов доказывает, что даже обычная детская игрушка может стать источником настоящего кошмара.

Во время преследования полицией серийный убийца Чарльз Ли Рей оказывается в магазине игрушек. Перед смертью он использует магический ритуал, чтобы перенести свою душу в тело куклы. Позже эту игрушку дарят мальчику Энди на день рождения.

Сначала ребенок радуется новому другу, который называет себя Чаки. Однако вскоре вокруг мальчика начинают происходить загадочные и опасные события. Кукла Чаки стала одним из самых узнаваемых персонажей в истории кинематографических ужасов.

"Омен" (1976)

Мистический хоррор режиссера Ричарда Доннера рассказывает о ребенке, происхождение которого скрывает страшную тайну.

После смерти новорожденного сына американский дипломат Роберт Торн соглашается усыновить другого младенца. От жены он скрывает правду о подмене. Мальчика называют Дэмиеном, и сначала семья живет вполне счастливо.

Но со временем вокруг ребенка начинают происходить необъяснимые и трагические события. Роберт постепенно узнает о страшном пророчестве, которое может быть связано с его сыном.

Фильм сочетает религиозную мистику, мрачную атмосферу и тему борьбы добра со злом.

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