Перезапуск "Гордости и предубеждения": когда выйдет новый сериал. Трейлер

Накануне рождественских праздников на платформе Netflix выйдет новая экранизация классического романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Британское шестисерийное шоу впечатляет звездным кастом, а стриминг представил его в полноценном трейлере будущего сериала.

Ролик уже можно посмотреть на официальных каналах Netflix, в том числе в версии с украинскими субтитрами. Все 6 эпизодов станут доступны 3 декабря.

Главные роли в "Гордости и предубеждении" исполняют звезда "Короны" Эмма Коррин и Джек Лауден, известный по сериалу "Медленные кони". Им достались роли Элизабет Беннет и мистера Дарси – героев, чьи непростые отношения постепенно перерастают в любовь.

Сценарий по мотивам романа, опубликованного в 1813 году, подготовила Долли Олдертон, автор сериала "Все, что я знаю о любви". В центре сюжета – история чувств Элизабет Беннет и мистера Дарси, которые пытаются найти общий язык в обществе Англии XIX века. Режиссером сериала стал Эурос Лин, известный работой над "Когда замирает сердце".

В актерский состав также вошли Оливия Колман, сыгравшая миссис Беннет, Руфус Сьюэлл в роли мистера Беннета, Фрея Мейвор – Джейн Беннет, Джейми Деметриу – мистера Коллинза, Дэрил Маккормак – мистера Бингли, Луи Партридж – мистера Уикхема, Риа Норвуд – Лидию Беннет, Сиенна Келли – Кэролайн Бингли и Фиона Шоу – леди Кэтрин де Бер. В шоу дебютируют молодые актеры Хоупи Периш и Холли Эйвери, они сыграют Мэри и Китти Беннет.

В сериале также появятся Анджана Васан, Себастьян Арместо, Рози Кавальеро, Саффрон Кумбер, Джеймс Драйден, Джастин Эдвардс, Джеймс Норткот, Элоиз Уэбб и Изабелла Серман.

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