Последний сезон "Эмили в Париже": вышел трейлер. Видео

История американки Эмили Купер в Париже в декабре этого года подойдет к концу. На стриминге Netflix выходит заключительный шестой сезон романтического комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже", и платформа представила трейлер последних серий.

Ролик вышел на всех социальных платформах стриминга и намекает, что главная героиня в исполнении Лили Коллинз прислушается к совету своей европейской начальницы Сильви Грато (Филиппин Леруа-Болье): "Влюбляйся, совершай ошибки. Если уж собираешься покорять Париж, то, ради бога, делай это как следует". Финал сериала выйдет в канун Рождества – 24 декабря.

В последнем сезоне Эмили ждет не только интригующая встреча с загорелым Габриэлем (Лукас Браво), но и новые путешествия в экзотические уголки мира и захватывающие приключения, которым она готова сказать "да". В трейлере мы видим, что героиня отправится в Грецию и посетит Монако. Впрочем, и Париж тоже никуда не исчезнет.

Поклонники "Эмили в Париже" впервые увидели Грецию в конце пятого сезона, когда героиня оказалась на распутье. После окончательного разрыва с итальянцем Марчелло Муратори (Эудженио Франческини) она вернулась в Париж. Как только шеф-повар Габриэль (Лукас Браво) узнал об этом, он отправил Эмили открытку с приглашением присоединиться к нему на яхте его руководителя в Греции. Примет ли Эмили приглашение? Почему она, похоже, так удивится, увидев Габриэля в тизере? И какие неожиданности приготовил Париж? На все вопросы ответит последний сезон сериала.

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