В них нет слабых сцен: названы 8 лучших научно-фантастических фильмов

Существует интересный критерий, по которому можно определить, насколько хорош получился научно-фантастический фильм. И это отзывы критиков или оценки зрителей. Хороший фильм должен навсегда изменить взгляд на что-то обыденное: экран компьютера, тест на беременность, лампу в коридоре или лицо прохожего.

Восемь фильмов из этого списка сумели справиться с этой задачей. За долгие годы в них так и не удалось найти слабых мест, неудачных идей или провалов в сюжетах. Каждая деталь здесь тесно связана с другой, а экшн, дизайн и тихие диалоги имеют четкий смысл. Издание Collider составило список из восьми шедевров научной фантастики, у которых нет слабых мест.

Ex Machina (2014)

Ex Machina. Источник: A24

Программист Калеб Смит (Домналл Глисон) приезжает в отдаленное поместье миллиардера и технологического гения Натана Бейтмана (Оскар Айзек), чтобы проверить искусственный интеллект по имени Ава (Алисия Викандер), воплощенный в механическом женском теле. Формально это тест на способность машины мыслить, но на самом деле главный вопрос заключается в том, сможет ли Ава заставить человека забыть, что перед ним робот. Девушка рассказывает Калебу, что боится своего создателя, и тот постепенно начинает видеть в ней жертву, которую нужно спасти. Однако фильм не дает простых ответов на вопрос, кто здесь манипулятор, а кто жертва. Напряженная атмосфера, минималистичное пространство и психологическая игра между героями превращают историю в тревожное исследование человеческой доверчивости и того, насколько хорошо искусственный интеллект может изучить наши слабости.

Прибытие (2016)

Прибытие. Источник: Paramount Pictures

Когда на Земле появляются двенадцать загадочных инопланетных кораблей, лингвистка Луиза Бэнкс (Эми Адамс) берется расшифровать язык пришельцев, пока испуганные правительства не доведут ситуацию до войны. Их письменность состоит из круговых символов, в которых начало и конец существуют одновременно, а понимание этого языка постепенно меняет у женщины само восприятие времени. Сначала воспоминания Луизы о дочери кажутся историей пережитого горя, но впоследствии становится ясно, что все гораздо сложнее. Фильм сочетает загадку первого контакта с очень личной историей о любви, потере и выборе. Его главная сила – в вопросе, который остается после финала: если бы человек заранее знал о грядущей боли, отказался бы он от счастливых мгновений, ведущих к ней? В фильме также снялся Джереми Реннер, сыгравший физика Иэна Доннелли.

Матрица (1999)

Матрица. Источник: Warner Bros.

Программист Томас Андерсон, известный в хакерском мире как Нео (Киану Ривз), узнает от загадочного Морфеуса (Лоуренс Фишберн), что привычная реальность – всего лишь симуляция, созданная машинами, а человеческие тела используются в качестве источника энергии. Проснувшись в реальном мире, Нео вынужден переосмыслить все, во что верил, и научиться действовать по новым правилам. "Матрица" сочетает философские размышления о природе реальности с стремительным экшеном, изобретательной хореографией боев и визуальными решениями, ставшими культовыми. Красная и синяя таблетки, агенты, способные захватывать чужие тела, загрузка навыков непосредственно в мозг и знаменитое уклонение от пуль – здесь почти каждая идея могла бы стать основой отдельного фильма. Но самая важная победа Нео заключается не в силе удара, а в способности перестать воспринимать правила симуляции как единственную возможную реальность.

Дитя человеческое (2006)

Дитя человеческое. Источник: Universal Pictures

В недалеком будущем человечество уже восемнадцать лет не может зачать ни одного ребенка, а Великобритания превращается во все более жестокое авторитарное государство. Бывший активист Тео Фарон (Клайв Оуэн) соглашается помочь молодой беженке Ки (Клэр-Хоуп Эшити), которая оказывается беременной, и вдруг становится защитником, возможно, самого важного младенца на планете. Фильм Альфонсо Куарона сочетает мрачную антиутопию с напряженным триллером, показывая мир, где страх и насилие почти вытеснили человечность. Особенно сильным становится эпизод, в котором плач новорожденного ребенка на мгновение останавливает перестрелку: солдаты и беженцы замирают, осознавая, что именно они должны защищать. Но как только ребенок проходит мимо, стрельба возобновляется. Эта сцена воплощает главную мысль фильма: сама по себе надежда не исправляет человечество – людям еще предстоит решить, достойны ли они ее.

Чужой (1979)

Чужой. Источник: 20th Century Studios

Коммерческий космический корабль "Ностромо" направляется домой, когда экипаж получает сигнал с неизвестной планеты. Один из членов команды, Кейн (Джон Герт), находит там загадочные яйца, из одного из которых вылупляется существо и прикрепляется к его лицу. После этого обычный рабочий рейс превращается в борьбу за выживание: опасный организм растет внутри корабля, а экипаж постепенно понимает, что угроза гораздо серьезнее, чем казалось. Ридли Скотт создал один из самых влиятельных фантастических хорроров, в котором страх рождается не только от самого монстра, но и от атмосферы. "Ностромо" выглядит не стерильным космическим чудом, а обычным рабочим местом с грязными коридорами, уставшими людьми и спорами о деньгах. Именно эта обыденность делает ужас особенно убедительным. А история андроида Эша (Иэн Холм) и строго следующей правилам Рипли (Сигурни Уивер) добавляет еще один важный мотив: иногда катастрофы можно было бы избежать, если бы кто-то вовремя прислушался к предостережениям.

Терминатор 2: Судный день (1991)

Терминатор 2: Судный день. Источник: Tri-Star Pictures

В будущем машины ведут войну против человечества, а юный Джон Коннор (Эдвард Ферлонг) должен стать лидером сопротивления. Чтобы убить его в детстве, искусственный интеллект отправляет в прошлое редкого и почти неуязвимого терминатора Т-1000 (Роберт Патрик). Защитить мальчика приезжает другая машина – Т-800 (Арнольд Шварценеггер), похожая на терминатора, который когда-то преследовал его мать Сару (Линда Хэмилтон). Джеймс Кэмерон мастерски переворачивает ожидания зрителя: для Сары этот образ олицетворяет пережитый ужас, тогда как Джон видит в нем защитника. Пока машина учится юмору, милосердию и пониманию человеческих чувств, Сара настолько сосредоточивается на предотвращении Судного дня, что сама едва не теряет способность к сочувствию. Фильм сочетает зрелищный экшен с неожиданно трогательной историей о том, может ли машина научиться человечности, и завершает ее одним из самых эмоциональных прощаний в истории фантастического кино.

Тот, кто бежит по лезвию (1982)

Бегущий по лезвию. Источник: Warner Bros.

Бывший полицейский Рик Декард (Харрисон Форд) возвращается на службу, чтобы выследить четырех репликантов – искусственно созданных существ, которые незаконно прибыли на Землю в поисках способа продлить свою короткую жизнь. Его задача – "вывести из строя" тех, кто внешне почти не отличается от людей. Но чем дольше длится охота, тем острее становится вопрос: есть ли моральная разница между убийством машины и убийством существа, которое осознает собственное существование и боится смерти? Наиболее убедительно это раскрывается через образ Роя Бетти (Рутгер Хауэр), лидера репликантов, который злится на своего создателя, но в то же время отчаянно стремится жить. Фильм Ридли Скотта создал узнаваемый мрачный мир неонового будущего, однако его сила заключается не только в визуальной эстетике. В финале Рой спасает Декарда, хотя мог бы позволить ему погибнуть, и перед смертью вспоминает увиденное, что навсегда исчезнет вместе с ним. Так история об искусственной жизни превращается в размышление о памяти, смертности и человечности.

2001: Космическая одиссея (1968)

2001: Космическая одиссея. Источник: Metro-Goldwyn-Mayer

Фильм Стэнли Кубрика охватывает путь от доисторических предков человека до далекого космоса. Таинственный черный монолит появляется среди древних гоминидов, а спустя миллионы лет астронавты Дэйв Боуман (Кир Дуллеа) и Фрэнк Пул (Гэри Локвуд) отправляются на корабле "Дискавери-1" к Юпитеру. За работой корабля следит HAL 9000 (голос Дугласа Рейна) – искусственный интеллект, который считается безошибочным, но миссия постепенно превращается в борьбу человека со своим собственным творением. Кубрик не спешит объяснять каждую загадку: длинные безмолвные сцены, безграничный космос и холодная точность техники создают ощущение, что человек находится лишь в крошечной части непостижимой Вселенной. От знаменитого перехода от брошенной кости к космическому кораблю до противостояния Дэйва с HAL – каждый эпизод заставляет по-новому взглянуть на эволюцию и технологии. Финал, в котором герой стареет, вновь встречает монолит и предстает перед зрителем в новой форме существования, не дает однозначного ответа. Именно эта загадочность и масштаб замысла делают "Космическую одиссею" фильмом, к которому можно возвращаться много раз и каждый раз видеть что-то новое.

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