Названы самые выдающиеся киноактеры всех времен: кто занял первое место, кто – с украинскими корнями

Мэрилин Монро, Хамфри Богарт и Чарли Чаплин возглавили рейтинг величайших кинозвезд всех времен. В сотню лучших вошли представители разных поколений Голливуда, в частности Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Сильвестр Сталлоне и Вупи Голдберг, чьи семьи имеют украинские корни.

Список из 100 имен составили кинокритики Variety, оценив вклад артистов в развитие кинематографа, их харизму и способность создавать образы, которые остаются узнаваемыми даже спустя десятилетия. Первое место отдали Мэрилин Монро, а среди знаменитостей с семейными связями с Украиной выше всех оказалась Барбра Стрейзанд – она заняла десятое место.

Кто вошел в десятку величайших киноактеров

1. Мэрилин Монро – американская актриса, звезда фильмов "В джазе только девушки", "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Неприкаянные".

Мэрилин Монро

2. Хамфри Богарт – американский актер, известный по фильмам "Касабланка", "Мальтийский сокол" и "Высокая Сьерра".

Хамфри Богарт

3. Чарли Чаплин – британский комик, актер и режиссер, создатель легендарного образа Бродяги.

Чарли Чаплин

4. Джек Николсон – американский актер, сыгравший в фильмах "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние" и "Китайский квартал".

Джек Николсон

5. Кэтрин Хепберн – американская актриса, четырехкратная лауреатка премии "Оскар".

Кэтрин Хепберн

6. Сидни Пуатье – американский актер и режиссер, один из самых известных темнокожих артистов в истории Голливуда.

Сидни Пуатье

7. Марлон Брандо – американский актер, звезда фильмов "Крестный отец" и "В порту".

Марлон Брандо

8. Том Круз – американский актер, известный по франшизе "Миссия невыполнима", а также фильмам "Топ Ган" и "Человек дождя".

Том Круз

9. Тосиро Мифунэ – японский актер, сыгравший во многих культовых фильмах режиссера Акиры Куросавы, в частности в "Семи самураях".

Тосиро Мифунэ

10. Барбра Стрейзанд – американская актриса, певица и режиссер, обладательница двух премий "Оскар".

Барбра Стрейзанд

У каких известных актеров украинские корни

Барбра Стрейзанд – №10

Одна из самых успешных артисток американского шоу-бизнеса имеет семейные связи с Тернопольщиной. Родители ее отца были выходцами из Галичины, а дедушка Исаак Стрейзанд до эмиграции в США жил в Бережанах.

В 2015 году Барбра даже приезжала в этот город, чтобы посетить могилу своего дедушки.

Барбра Стрейзанд. Источник: Скриншот

Леонардо Ди Каприо – №38

Звезда "Титаника", "Волка с Уолл-стрит" и "Легенды Хью Гласса" имеет одесские корни. Его бабушка Елена Смирнова родилась и жила на юге Украины, но после Октябрьской революции переехала в Германию. Там она вышла замуж и взяла фамилию Иденбиркен.

Мать будущего актера впоследствии эмигрировала в США, где и родился Леонардо. Сам Ди Каприо ранее рассказывал о своем происхождении и признавался: "У меня украинские корни, а именно – одесские. Более того, я почти наполовину одессит".

У Ди Каприо одесские корни

Вупи Голдберг – №87

Американская актриса, известная по фильмам "Привидение", "Сестра, действуй" и "Цвет лиловый", также имеет украинские корни. Ее прабабушка по материнской линии когда-то эмигрировала в США из Одессы.

Голдберг рассказывала о своей семье и разнообразном религиозном происхождении близких. Она стала одной из немногих артисток, получивших все четыре главные американские награды в области кино, телевидения, музыки и театра: "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Тони".

У Вупи Голдберг украинские корни

Сильвестр Сталлоне – №99

Звезда франшиз "Рокки" и "Рэмбо" оказалась в конце рейтинга, но история его семьи также связана с Украиной. Предки актера по материнской линии, Роза и Чарльз Лейбовичи, в конце XIX века уехали из Одессы в США.

Семья Лейбовичей когда-то владела в Одессе несколькими ткацкими фабриками и жилыми домами в центре города. Сам Сталлоне в Украине побывал в 2010 году.

Сильвестр Сталлоне побывал в... Развернуть

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