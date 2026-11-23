Названы десять лучших документальных фильмов в истории кино

Документальные фильмы не всегда могут похвастаться мастерской режиссурой или особыми кинематографическими приемами, но отвергать весь жанр из-за этого было бы большой ошибкой. Конечно, среди них немало однообразных и чрезмерно эмоциональных рассказов. Однако многие документальные фильмы, выходящие за рамки привычных шаблонов и не боящиеся экспериментировать, действительно выделяются.

Некоторые документальные ленты вполне заслуженно входят не только в списки лучших фильмов своего жанра, но и в перечни величайших кинопроизведений всех времен. Издание Collider решило собрать именно такие. Их режиссура, монтаж, построение повествования и музыкальное сопровождение ничем не уступают лучшим художественным картинам. Вместе они демонстрируют, насколько разнообразным и изобретательным может быть документальное кино, хотя некоторые до сих пор недооценивают его возможности.

"Токийская олимпиада" (1965)

Токийская олимпиада. Источник: Toho

Киносъемка спортивных соревнований редко бывает такой художественной и захватывающей, как в фильме "Токийская олимпиада", посвященном летним Олимпийским играм 1964 года. Почти трехчасовой фильм охватывает церемонии открытия и закрытия, а также многочисленные спортивные дисциплины, но не превращается в обычную подборку соревнований. Необычные ракурсы, тщательный монтаж и выразительное использование замедленной съемки позволяют увидеть спорт совсем иначе, чем во время телевизионной трансляции. Фильм способен увлечь даже тех, кто не интересуется спортом, а еще он сохранил для потомков уникальные кадры Олимпиады, состоявшейся более 60 лет назад.

"Акт убийства" (2012)

Акт убийства. Источник: Dogwoof

Этот фильм не относится к жанру ужасов, но по силе впечатления может превзойти многие хорроры. В центре сюжета – массовые убийства в Индонезии в 1965-1966 годах, жертвами которых стали от 500 тысяч до миллиона человек, преимущественно коммунисты или те, кого считали их сторонниками. Спустя десятилетия после трагедии режиссеры предлагают ее непосредственным участникам воссоздать собственные преступления в формате киносъемок. Авторы надеются, что такой эксперимент заставит убийц осознать жестокость содеянного, но вместо этого получают жуткое свидетельство того, как человек может оправдывать собственные зверства. "Акт убийства" – тяжелый и бескомпромиссный взгляд на темные стороны человеческой природы.

"Ты можешь увидеть все" (2026)

Ты можешь увидеть все. Источник: A24

Этот документальный фильм стал одним из самых громких кинематографических событий 2026 года. Он рассказывает историю одной из самых одиозных мошенниц последних десятилетий – основательницы компании Theranos Элизабет Холмс, которой на момент начала съемок вот-вот предстоит отправиться в тюрьму. Фильм сняли Нейтан Филдер и Ленс Оппенгайм, причем Филдер не только стал сорежиссером, но и часто появляется в кадре. Фильм уже получил широкое признание критиков, а его популярность значительно превзошла обычную аудиторию документального кино. В то же время заранее рассказывать о сюжете не стоит: лучше всего смотреть его, не зная подробностей. Несмотря на то что фильм совсем новый, его уже называют одной из лучших и самых оригинальных документальных работ в истории кино.

"Шоа" (1985)

Шоа. Источник: New Yorker Films

"Шоа" – один из важнейших и в то же время самых тяжелых для просмотра документальных фильмов. Он посвящен Холокосту и его ужасным последствиям, но режиссер Клод Ланцман выбрал совершенно неожиданный подход. Его работа длится примерно девять с половиной часов и не содержит документальных материалов. Вместо этого фильм построен на подробных интервью с людьми, пережившими те события или ставшими их свидетелями: бывшими заключенными, исполнителями преступлений и очевидцами. Их рассказы поражают не только описаниями зверств, но и признаниями тех, кто со временем привык к окружающим ужасам. Лента чрезвычайно убедительно показывает, насколько обыденными могут становиться зло и жестокость, и остается одним из важнейших кинематографических исследований Холокоста.

"Дорогой Закари: письмо сыну о его отце" (2008)

Дорогой Закари: письмо сыну о его отце. Источник: Oscilloscope Laboratories

Это один из самых грустных документальных фильмов, посвященный убийству американского врача Эндрю Бэгби и событиям, произошедшим после его смерти. Режиссер Курт Кенни был другом Эндрю с детства и задумал фильм как своеобразное письмо его сыну Закари, чтобы рассказать мальчику об отце, которого тот никогда не знал. История и без того полна боли, но по мере того, как автор углубляется в обстоятельства преступления и рассказывает о подозреваемой Ширли Джейн Тернер, матери Закари, события становятся все тревожнее. Смотреть этот фильм чрезвычайно тяжело, однако его откровенность и глубоко личный характер делают его одним из самых сильных и эмоциональных документальных произведений XXI века.

"Вальс с Баширом" (2008)

Вальс с Баширом. Источник: Sony Pictures Classics

"Вальс с Баширом" сочетает сразу несколько жанров: это документальный фильм, военная драма, психологическое исследование травмы и одновременно анимационная картина. Режиссер Ари Фольман делает центральной темой собственные воспоминания об участии в Ливанской войне 1982 года, в частности о событиях, которые его память, кажется, вытеснила. Пытаясь восстановить утраченные фрагменты прошлого, он разговаривает с другими участниками войны, пережившими похожий опыт, и постепенно приближается к правде. Необычное сочетание анимации и документального свидетельства делает фильм особенно выразительным, а его антивоенный посыл – чрезвычайно сильным. Картина показывает не только физические потери, но и психологические травмы, которые война оставляет в людях.

"Эми" (2015)

Эми. Источник: Altitude Film Distribution

На первый взгляд, это очередной документальный фильм об известном музыканте, но на самом деле он гораздо глубже обычного биографического рассказа о короткой жизни Эми Вайнхаус. Лента подробно рассказывает о ее карьере и личных обстоятельствах, однако особое внимание уделяет тому, как певицу травили и высмеивали, в частности журналисты и люди, которые постоянно преследовали ее. Фильм не скрывает проблем Вайнхаус, но в то же время показывает ее человеком, который нуждался в помощи и поддержке, которых так и не получил даже от тех, кто считался близким ей. Это не только трагическая история одной певицы, но и предостережение о последствиях равнодушия и отсутствия сочувствия. Лента заставляет задуматься о том, как мы относимся к чужим проблемам – даже когда речь идет о знаменитостях, чья жизнь кажется нам открытой книгой.

"Мечты о баскетболе" (1994)

Мечты о баскетболе. Источник: Fine Line Features

Этот спортивный документальный фильм существенно отличается от "Токийской олимпиады", хотя обе ленты длятся почти три часа. Сначала кажется, что перед зрителем обычная история о баскетболе, но постепенно она превращается в гораздо более широкое повествование о мечтах, испытаниях и взрослении. На протяжении почти пяти лет режиссеры следят за двумя подростками из Чикаго – Артуром Эйджи и Уильямом Гейтсом, которые стремятся попасть в НБА. За это время ребята сталкиваются с многочисленными трудностями и переживают как победы, так и неудачи. Несмотря на значительную продолжительность, фильм не кажется затянутым: благодаря удачному темпу и мастерскому монтажу он увлекает не только спортивной составляющей, но и тем, как показывает жизнь двух юношей за пределами баскетбольной площадки.

"Человек-гризли" (2005)

Человек-гризли. Источник: Lions Gate Films

Вернер Херцог снял немало выдающихся документальных фильмов, но "Человек-гризли" производит особенно сильное впечатление. В центре ленты – Тимоти Тредвелл, который настолько увлекся медведями гризли, что решил жить рядом с ними в дикой природе. Его необычное увлечение в итоге привело к трагедии: во время одного из пребываний на Аляске медведь убил и самого Тредвелла, и его девушку Эми Югенар. Херцог исследует эту историю с помощью своих характерных закадровых размышлений и многочисленных видеозаписей, которые Тредвелл сделал во время поездок по национальному парку. Фильму удается сочетать трагизм, ужас, растерянность и даже юмор, благодаря чему он стал одной из самых заметных кинолент 2000-х годов – не только среди документальных фильмов.

"Кояанискаци" (1982)

Кояанискаци. Источник: New Cinema

"Кояанискаци" сложно отнести к какому-то одному жанру: его можно назвать документальным фильмом, фильмом-эссе или совершенно самостоятельным кинематографическим экспериментом. В ленте нет закадрового голоса, интервью или диалогов – лишь последовательность изображений, дополненных музыкой. Сначала зритель видит природные ландшафты, а затем – все более густонаселенные города и созданный человеком мир, который постепенно вытесняет природу. Это фактически и есть весь сюжет, а прямые объяснения появляются только в тексте в конце фильма. Режиссер оставляет пространство для собственных размышлений и не навязывает готовых выводов. Несмотря на минималистичную форму, лента увлекает визуальной красотой и музыкальным сопровождением и предлагает необычный взгляд на жизнь на Земле, поэтому ее стоит увидеть хотя бы раз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким будет продолжение комедии "Один дома", в которое должен вернуться Маколей Калкин.