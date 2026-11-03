Названы 6 лучших боевиков XXI века

Боевики позволяют ощутить выброс адреналина и пережить опасные приключения, не вставая с кресла. Напряженные схватки, эмоциональное погружение в историю и удовольствие от того, как добро побеждает зло, – все это делает данный жанр кино особенно привлекательным для зрителей.

Кто-то считает эпохой жанра 1980-90-е годы, но и XXI век успел подарить нам настоящие шедевры. Издание Collider решило рассказать о 6 лучших из них. Здесь есть и продолжения известных франшиз, и фильмы, положившие начало новым культовым сериям. Именно эти картины особенно выделяются на фоне остальных.

"Топ Ган: Мэверик" (2022)

Топ Ган: Мэверик. Источник: Paramount Pictures

Почти через 40 лет после выхода оригинального "Топ Гана" режиссер Джозеф Косински вернул зрителей в мир военной авиации. Том Круз вновь сыграл Пита "Мэверика" Митчелла – опытного пилота ВМС США, который возвращается в элитную летную школу, чтобы подготовить молодых летчиков к опасной операции по уничтожению завода по обогащению урана. Среди его подопечных – Брэдли "Рустер" Брэдшоу, сын погибшего лучшего друга Мэверика, с которым у него непростые отношения. Фильм не просто играет на ностальгии по оригиналу, но и затрагивает темы возраста, потерь и ответственности. Особый реализм ему придают настоящие истребители F/A-18 Super Hornet (съемки на камеры IMAX проходили прямо в кабинах) и длительная подготовка актеров к реальным полетам. Благодаря зрелищным воздушным сценам и эмоциональной истории фильм стал одним из самых громких кинематографических хитов после пандемии.

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (2000)

Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Источник: Sony Pictures

Фильм Энга Ли стал одной из тех картин, которые помогли азиатскому кино обрести широкую популярность на Западе. В центре сюжета – мастера боевых искусств Ли Мубай (Чоу Юнь-Фат) и Юй Шулень (Мишель Йео), которые ищут похищенный легендарный меч и в итоге оказываются втянутыми в опасное противостояние. Их пути пересекаются с дочерью губернатора, которая стремится к свободе и тайно ведет двойную жизнь. Режиссер объединил традиции китайского жанра уся с романтической драмой, а постановщик боевых сцен Юэнь Ву-Пин превратил поединки в своеобразный язык чувств героев. Воины здесь не только сражаются, но и летают над крышами и состязаются на верхушках бамбуковых зарослей. Картина стала самым кассовым иностранным фильмом в истории американского проката на тот момент, получила 4 премии "Оскар" и даже была номинирована на награду за лучший фильм.

"Миссия невыполнима: Фоллаут" (2018)

Миссия невыполнима: Фоллаут. Источник: Paramount Pictures

Шестая часть франшизы об агенте Итане Ханте стала одной из самых успешных в серии. В фильме Кристофера МакКуорри герой Тома Круза и его команда пытаются вернуть три пропавших ядерных заряда после неудачной операции на черном рынке. К ним приставляют агента ЦРУ Августа Уокера, роль которого исполнил Генри Кавилл, но сотрудничество с ним лишь усложняет задачу. Команде приходится остановить международную экстремистскую группировку, готовящую ядерные атаки. Фильм выделяется не только напряженным сюжетом, но и масштабными трюками: прыжком с парашютом с большой высоты, воздушной погоней на вертолетах и опасными сценами на скалах. В то же время история глубже раскрывает характер Ханта, его моральные принципы и груз ответственности за жизнь других. Возвращение знакомых персонажей, предательства и постоянная гонка со временем обеспечивают непрерывный рост напряжения, что идет только на пользу хорошему боевику.

"Джон Уик" (2014)

Джон Уик. Источник: Summit Entertainment

Когда казалось, что Голливуд уже исчерпал идеи для новых боевиков, "Джон Уик" положил начало одной из самых успешных жанровых франшиз последних лет. Киану Ривз сыграл бывшего наемного убийцу, который возвращается к кровавому ремеслу после того, как бандиты ворвались в его дом, угнали автомобиль и убили щенка – последний подарок от умершей жены. Режиссер Чед Стахелски сделал ставку на четкую, хорошо продуманную хореографию боев, длинные планы и понятную географию схваток вместо трясущейся камеры и хаотичного монтажа. Особую атмосферу создает вымышленный подпольный мир наемных убийц со своими правилами, таинственным отелем "Континенталь" и влиятельной организацией "Высокий стол". Сочетание боевых искусств, перестрелок, выразительной визуальной стилистики и личной истории героя сделало фильм знаковым для жанра.

"Убить Билла: Часть 1" (2003)

Убить Билла: Часть 1. Источник: Miramax Films

Квентин Тарантино создал боевик, объединивший сразу несколько кинематографических традиций и сделавший главную героиню одной из самых узнаваемых женских фигур жанра. Ума Турман играет бывшую наемную убийцу по прозвищу Невеста, которая выходит из четырехлетней комы после того, как ее бывший босс Билл и его сообщники устроили кровавую расправу на ее свадьбе. Она отправляется на поиски предателей, чтобы отомстить каждому из них, а кульминацией становится масштабная схватка в Токио. Тарантино объединил в фильме гонконгское кино о боевых искусствах, японские самурайские ленты, спагетти-вестерны и аниме. Яркий желтый костюм Невесты, черно-белые сцены и выразительный саундтрек стали узнаваемыми элементами его стиля. Особую славу снискала битва в Доме синих листьев, где героиня противостоит многочисленным бойцам группировки "88 бешеных".

"Безумный Макс: Дорога ярости" (2015)

Безумный Макс: Дорога ярости. Источник: Warner Bros.

Джордж Миллер вернулся в мир своей культовой франшизы и создал один из самых зрелищных боевиков XXI века. События разворачиваются в постапокалиптической пустыне, где воительница Фуриоса, которую сыграла Шарлиз Терон, помогает сбежать женам-пленницам жестокого правителя. Бегут они при этом на бронированном грузовике. К группе женщин присоединяется одинокий странник Макс Рокатански в исполнении Тома Харди, и вместе они пытаются вырваться из погони фанатичного войска. Вместо того чтобы полагаться преимущественно на компьютерную графику, режиссер использовал более 150 специально созданных автомобилей и настоящие каскадерские трюки в пустыне. Фактически двухчасовая непрерывная погоня рассказывает о целом мире, его порядках, борьбе за власть и изменении характеров героев – преимущественно через изображение и действие, без долгих объяснений. Картина получила шесть премий "Оскар" и доказала, что масштабный боевик может быть одновременно зрелищным, изобретательным и визуально совершенным.

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