Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

В кино существует тонкая грань между тем, что можно назвать "всеобщим фаворитом", и тем, что считается "всеобще признанным". Первая категория описывает фильмы, которые нравятся любой аудитории, а вот вторая – это уже выбор критиков.

Издание Collider составило список картин, основываясь на восторженных отзывах именно профессионалов. Некоторые из них сложно назвать развлечением для широкой публики, хотя другие рекомендовать очень легко. В рейтинг попало несколько фильмов XXI века, о которых уже пишут как о "лучших в своем столетии", но со временем они гарантированно закрепят за собой статус бесспорной классики.

"2001: Космическая одиссея" (1968)

2001: Космічна Одіссея Источник: Metro-Goldwyn-Mayer

Научно-фантастическая эпопея Стэнли Кубрика "2001: Космическая Одиссея" – это действительно монументальное явление в кинематографе (как и одноименная книга Артура Кларка, вышедшая в том же году, из-за чего фильм трудно назвать классической экранизацией). Фильм поражает своим масштабом, ведь он охватывает прошлое человечества, его ближайшее будущее (на момент выхода) и отдаленные перспективы. Это глубокое раскрытие темы эволюции, которое с технической точки зрения впечатляет даже спустя шесть десятилетий после премьеры. Хотя в 1968 году критики не сразу оценили фильм, время оказалось к нему очень благосклонным, и с годами эта работа воспринимается все более удивительно.

"Токийская повесть" (1953)

Токійська повість Источник: Shochiku

Среди авторского кино драма Ясудзиро Одзу "Токийская повесть" является одной из самых доступных для восприятия, хотя и остается вызовом с точки зрения эмоциональной тяжести и неспешного темпа. Это чрезвычайно честная и полная эмпатии семейная история о пожилой супружеской паре, которая приезжает в Токио навестить своих взрослых детей и внуков, но сталкивается с тем, что молодые родственники слишком озабочены собственной жизнью. Это медленное и грустное, но в то же время безгранично глубокое и вневременное кино о старости и о том, как важно не воспринимать близких как должное, пока они рядом.

"Головокружение" (1958)

Заморочення Источник: Paramount Pictures

Психологический триллер Альфреда Хичкока "Головокружение" заслуживает места в списке хотя бы потому, что в свое время сместило предыдущего многолетнего лидера и возглавило престижный рейтинг лучших фильмов журнала Sight & Sound в 2012 году. В 2022 году его оттуда вытеснила лента "Жанна Дильман", но в отличие от нее, "Головокружение" не воспринимается как мучительно медленное. Это невероятно кинематографическая работа, которая, подобно "Космической одиссее", с годами только прибавила в весе и получила еще большее признание как выдающееся достижение мирового киноискусства.

"Паразиты" (2019)

Паразити Источник: NEON

Остросоциальная драма Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм" и считается одной из лучших победительниц кинопремии в этом столетии, а возможно, и за всю историю. Фильм филигранно сочетает элементы комедии и драмы, исследуя тему классового неравенства на примере двух семей с диаметрально противоположным материальным положением. Постепенно сюжет становится мрачнее и перерастает в напряженный триллер, держа зрителя на грани, но никогда не скатываясь в хаос. Это тот редкий случай, когда фильм мгновенно признают бесспорным современным шедевром.

"Рататуй" (2007)

Паразити Источник: Disney / Pixar

Еще один шедевр XXI века – анимационный фильм Брэда Берда "Рататуй", созданный студией Pixar. Несмотря на то, что это анимация, подходящая и для семейного просмотра, ее трудно назвать чисто детским мультфильмом, ведь взрослые получают от нее даже больше удовольствия. Авторам удалось взять необычную концепцию о крысе-поваре, которая на бумаге казалась выигрышной лишь на 1%, и воплотить ее настолько безупречно, что фильм работает на все 100%. Легкость, с которой Pixar превратила эту причудливую идею в безупречную историю, до сих пор вызывает искреннее восхищение.

"Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980)

Зоряні війни. Епізод V: Імпе... Источник: Lucasfilms Развернуть

Хотя "Звездные войны" по форме являются скорее космическим фэнтези, чем строгой научной фантастикой, пятый эпизод франшизы (и второй по дате выхода) от режиссера Ирвина Кершнера воплощает в себе все лучшее, что есть в этих жанрах. Фильм стремительно начинается, держит сумасшедший темп и подводит зрителя к одной из самых известных кульминаций в истории кино. Лента "Империя наносит ответный удар" превзошла и усовершенствовала все то, за что зрители полюбили оригинал, оставаясь недостижимым эталоном для космических эпосов.

"Семь самураев" (1954)

Сім самураїв Источник: Toho

Акира Куросава был настоящим мастером масштабного кино, но в "Семь самураев" он превзошел самого себя, создав идеальную и чрезвычайно влиятельную картину. Сюжет о команде, которую собирают для защиты деревни от серьезной угрозы, сегодня кажется знакомым, но именно Куросава воплотил эту идею впервые с таким размахом и вниманием к деталям. Несмотря на немалый хронометраж и солидный возраст, фильм воспринимается на одном дыхании и до сих пор остается непревзойденным образцом эпического экшн-кино.

"Касабланка" (1942)

Касабланка Источник: Warner Bros.

Драматическая лента Майкла Кертиса "Касабланка" – это, пожалуй, самый цитируемый фильм всех времен с настолько филигранным сценарием, что это вызывает удивление. Картина отличается чрезвычайно динамичным для своего времени темпом, мастерски балансирует между несколькими персонажами и легко переключается между грустью, напряжением, юмором и романтикой. Завоевав "Оскар" за лучший фильм еще в начале 1940-х годов, эта компактная история продолжительностью менее двух часов подводит зрителя к незабываемому финалу и с годами становится лишь более тщательно проанализированной и еще более любимой.

"Гражданин Кейн" (1941)

Громадянин Кейн Источник: RKO Radio Pictures

Дебютная работа Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" – это эпохальная классика, которую трудно критиковать, разве что обвинить в переоценке из-за завышенных ожиданий. Для своего времени этот фильм был революционным и новаторским, ведь до 1941 года мировой кинематограф еще не знал чистой драмы такой художественной силы. Это высшее достижение Уэллса, которое он так и не превзошел в своей дальнейшей карьере. Однако на это вполне можно закрыть глаза, если твой первый крупный проект становится фундаментальной вехой для всего мирового кино.

"Крестный отец" (1972)

Хрещений батько Источник: Paramount Pictures

Культовая гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" – один из самых легендарных и неприкосновенных фильмов в истории, первое место которого в подобных рейтингах давно стало привычным. Фильм на 100 % оправдывает весь ажиотаж вокруг себя и служит прочным фундаментом для не менее выдающегося продолжения – "Крестный отец 2". Обе части считаются абсолютными шедеврами и обязательны к просмотру каждому ценителю кино.

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