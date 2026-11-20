Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix, которые смотрят украинцы в середине ноября

На стриминге Netflix приближается сезон праздников, но пока рождественские фильмы и сериалы еще не захватили платформу, украинцы продолжают смотреть лучшие новинки. И мы уже можем узнать, какие проекты были самыми популярными в период с 9 по 15 ноября.

Обновленные рейтинги опубликовал блог Tudum. Самым популярным фильмом в этот период стал французский триллер "Хороший адвокат". А среди сериалов наибольшую популярность получил второй сезон шпионской драмы "Черные голуби".

10 самых популярных фильмов Netflix по версии украинских зрителей

10 самых популярных фильмов... Источник: Tudum Развернуть

С прошлой недели в топе остались испанский криминальный триллер "Курс на столкновение", украинские комедии "Поезд "Червона рута"" и "Родственники", а также драма "Животные". А возглавил список на этой неделе фильм, снятый французскими кинематографистами. Также в обновленный список попала документальная лента о Кузьме Скрябине, которая теперь доступна для просмотра на Netflix.

"Хороший адвокат" "Хартленд" "Идеальное Рождество для собаки" "Крашанка 2.0" "Кузьма" "Курс на столкновение" "Пой 2" "Родственники" "Поезд "Червона рута"" "Животные"

10 самых популярных сериалов Netflix по версии украинских зрителей

10 самых популярных сериалов... Источник: Tudum Развернуть

Продолжение шпионского сериала "Черные голуби" с Кирой Найтли и Беном Уишоу возглавило рейтинг многосерийных проектов на этой неделе. В топе держится и хоррор об ученицах католической школы "Тело". Шоу "Холостяк", 15-й сезон которого сейчас выходит и на Netflix, также не покидает десятку самых популярных.

"Черные голуби", 2 сезон "Тело" "Императрица", 3 сезон "Холостяк", 15 сезон "Обезболивание" "Люпен", 4 часть "Черные голуби", 1 сезон "Свет и тень" "Парочка следователей", 3 сезон "Голос страны", 10 сезон.

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