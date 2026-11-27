Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix: что смотрят украинцы в конце ноября
Самые популярные фильмы и се...
Источник: Netflix
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На стриминге Netflix уже чувствуется приближение Рождества. По крайней мере, это можно заметить по рейтингу самых популярных фильмов платформы в Украине за прошлую неделю.
Блог Tudum опубликовал списки своих проектов (и фильмов, и сериалов), которые набрали больше всего просмотров у украинских зрителей в период с 16 до 22 ноября. Топ фильмов возглавила рождественская романтическая комедия "Телохранительница". А среди сериалов самым популярным стал нашумевший хоррор "Тело".
10 самых популярных фильмов Netflix по версии украинских зрителей
Главные фильмы недели в Укра...
Источник: Netflix
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После мрачных детективов, которые доминировали несколько недель, на первом месте на этот раз оказалась рождественская комедия о кантри-певце, который едет на праздники к маме на ранчо в Монтану и решает выдать свою телохранительницу за девушку. Вскоре между персонажами Джареда Падалеки и Лейтон Мистер вспыхивают настоящие чувства. Интересно, что второе место также занимает фильм о кантри-певице. В "Гартленде" Джессика Честейн играет бывшую звезду жанра, которая возвращается из забвения, чтобы разыскать свою племянницу. Девушка решила пойти по стопам своей звездной тети и пропала. Замыкает тройку полнометражный мультфильм студии Illmination "Гринч" о зеленом монстре, который решил похитить Рождество. В целом десятка самых популярных фильмов Netflix за прошлую неделю выглядит так:
- "Телохранительница"
- "Гартленд"
- "Гринч"
- "Сводные ребята"
- "Довженко"
- "Хороший адвокат"
- "Идеальное Рождество для собаки"
- "Крашанка 2.0"
- "Кузьма"
- "Аллен"
10 самых популярных сериалов Netflix по версии украинских зрителей
Главные сериалы недели в Укр...
Источник: Netflix
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На первое место рейтинга сериалов Netflix на этой неделе поднялся хоррор "Тело" о компании чирлидерш из католической школы, которые решили устроить новенькой жуткую инициацию и столкнулись с неожиданными страшными последствиями. Новость о попытке запретить сериал как якобы антихристианский вызвала новую волну интереса к нему. На втором месте – новинка. Польский криминальный триллер "Закон зверей" пересказывает реальную историю убийства четырех мальчиков в 1988 году и последовавшие за этим события вплоть до 2014 года. Четыре серии держат в напряжении. Третью строчку занимает новый сезон сериала "Императрица", который вышел совсем недавно и рассказывает о романе Елизаветы Баварской с лидером венгерской революции графом Андраши. Полный список 10 самых популярных в Украине сериалов Netflix на этой неделе выглядит так:
- "Тело"
- "Закон зверей"
- "Императрица", 3 сезон
- "СветТень"
- "Убийство в Галисии"
- "Холостяк", 15 сезон
- "Черные голуби", 2 сезон
- "Люпен", часть 4
- "Голос країни", 14 сезон
- "Императрица", 1 сезон
Ранее OBOZ.UA рассказывал о главных кинопремьерах недели в Украине.
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