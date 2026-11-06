"Людей остается мало, но город стоит": Роман Бочкала представил IMAX-фильм о Святогорске

Еще год назад сюда приезжали семьи с детьми. Сегодня в Святогорске слышны прежде всего генераторы и дроны. Журналист и волонтер Роман Бочкала побывал в городе и снял о нем фильм в формате IMAX. В нем показаны логистика, будни местных жителей, работа волонтеров и главный вопрос: можно ли восстановить Святогорск.

Дорога под конвоем

Попасть в Святогорск сейчас крайне сложно. Поездку нужно согласовать с военными, а военную администрацию города следует предупредить заранее. Заезжают только вместе с военными, под конвоем и с техническим прикрытием.

Едут со скоростью 150–170 км/ч. Вражеские дроны прошивают защитные сети насквозь, поэтому у остановившейся машины нет шансов. Килл-зону, по словам сопровождающих, оборудовали вдоль берега реки, хотя сейчас линия, говорят, уже сместилась.

Роман Бочкала представил IMA... Источник: Скриншот из видео Развернуть

"Бродвей" с объявлением "Куплю дроны"

Центральная туристическая улица Святогорска когда-то была местом, где бывал каждый отдыхающий: пил кофе, гулял, покупал сувениры. Бочкала называет ее святогорским Бродвеем. Теперь на ней висит объявление "Куплю дроны", и это красноречивая деталь прифронтового быта.

Роман Бочкала презентовал IM... Источник: Скриншот из видео Развернуть

Автор бывал в городе много раз, в последний раз – год назад. Контраст, говорит он, разительный: тогда жизнь еще кипела, а сейчас детей на улицах нет совсем. Город фактически разрушен. Украинская школа, которой больше века, не пережила российского "освобождения".

Роман Бочкала презентовал IM... Источник: Скриншот из видео Развернуть

Одна из местных жительниц вспоминает, что Святогорск был богатым курортом, куда съезжались отдыхать весь Донбасс и вся Украина. Теперь людей осталось очень мало. На вопрос, как они будут зимовать без окон, люди отвечают просто: есть фонарики и свечи. Те, кто остался, свой выбор сделали: оставаться, а дальше будет как будет.

Звук генератора и конфеты на полках

Как и по всей линии фронта, жизнь в Святогорске звучит как генератор: где он работает, там есть тепло, кофе и свет. Магазин держится, хотя ассортимент скромный. Больше всего берут сахар и конфеты, колбасу раскупили. Продавщица раньше работала в "Новой почте", переехала сюда и осталась. Говорит, что рада каждому покупателю. Бочкала в ответ подчеркивает, что от таких людей очень многое зависит в жизни общины.

Роман Бочкала презентовал IM... Источник: Скриншот из видео Развернуть

Лиман: 15% города

Соседнему Лиману намного тяжелее. Местные рассказывают, что россияне разрушали там девятиэтажки трехметровыми авиабомбами: дом, в который попадает такая бомба, просто складывается.

Собеседники Бочкалы говорят, что операция "Вивальди" позволила разблокировать Лиман. В течение месяца оттуда выходило примерно 70–80 человек, а до этого они восемь месяцев были отрезаны. От города, по оценке жителя северной части, осталось около 15%. Выйти на улицу невозможно даже ночью, нельзя зажечь даже сигарету. Умирающих людей хоронят прямо во дворах. Одна из таких историй – о 75-летней женщине, которую похоронили возле дома. Краткий вывод жителя: "Дронов больше, чем птиц".

Роман Бочкала представил IMA... Источник: Скриншот из видео Развернуть

"Святокорск" от Кремля

Отдельный эпизод фильма посвящен российской пропаганде. Пару месяцев назад российская сторона заявила, что город, фигурировавший в их новостях как "Святокорск", якобы с 1 сентября находится под контролем РФ, и Бочкала вспоминает заявление Путина о том, что Святогорск "ихний". Ответ был наглядным. Начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин вышел на улицу Ивана Мазепы в центре города и 2 сентября 2026 года записал видео: над ним украинское небо, по городу развешаны украинские флаги.

По словам Рыбалкина, это в очередной раз показывает, как сильно россияне хотят захватить Святогорск. В разговоре упоминают и показательный факт: во всей России две лавры, а в Украине три (Святогорская, Киево-Печерская и Почаевская).

Лавра, старше Крещения Руси

Именно Святогорская лавра, действующий мужской монастырь и одна из главных святынь православного мира, делает город уникальным. В истории обители уже были периоды, когда она фактически прекращала существование. Насельник монастыря вспоминает времена императрицы Екатерины, которая пришла в православие из лютеранства и не понимала смысла монашества. Тогда секуляризировали монастырские земли, а многие обители закрыли.

Меловые пещеры лавры, по данным историков и археологов, выкопали еще в IX веке, то есть более тысячи лет назад, до крещения Руси. В монастыре считают вполне вероятным, что здесь бывали Кирилл и Мефодий: они проповедовали в Хазарии, а неподалеку археологи раскопали один из хазарских городов.

Сейчас протяженность пещер составляет около 900 метров, хотя когда-то они были значительно длиннее. Часть горы срезали во время строительства Успенского собора, несколько раз случались обвалы. Храм святителя Николая на скале раньше тоже был пещерным. В монастыре помнят и давнюю традицию крестного хода на лодках: в отдельные годы на воду выходило более сотни судов.

Сотня собак и четыре ведра каши

Даже в таком городе кто-то заботится о бездомных животных. Местная опекунша ухаживает примерно за сотней собак. Зимой она кормит их преимущественно кашей, и каждый день на это уходит четыре ведра.

Роман Бочкала призывает всех, кто хочет помочь святогорцам, приезжать, но не с пустыми руками, ведь волонтеры с пустыми руками не ездят.

Реально ли восстановить?

Как отмечает автор, восстановить Святогорск можно очень быстро. Здесь сохранились дороги и коммуникации, а главное – сохранились люди. Это жители Святогорска, которые даже сегодня живут в своем городе, верят в себя, в Вооруженные силы, в Украину и в то, что Святогорск стоит.