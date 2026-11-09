Лучше "Йеллоустоуна": названы 7 удачных сериалов-вестернов

В июне 2018 года на телеканале Paramount Network состоялась премьера неовестерна, которому было суждено по-новому раскрыть этот жанр. Сериал "Йеллоустоун" с Кевином Костнером и в целом великолепным актерским ансамблем рассказывает о жизни семьи Даттон в штате Монтана и их борьбе за землю, на которой стоит их ранчо.

Это жестокое, мрачное и полное насилия шоу, в котором драма, предательства и конфликты происходят чуть ли не на каждом шагу. Без преувеличения, это один из лучших неовестернов всех времен, который можно пересматривать снова и снова, не теряя интереса. Впрочем, если вы уже досмотрели "Йеллоустоун" и ищете что-то не менее захватывающее, издание Collider советует обратить внимание на семь других шедевров жанра.

"Бонанца" (1959-1973)

Бонанца. Источник: NBC

В 1950-х годах телевизионные вестерны только набирали популярность, и одним из самых любимых зрителями шоу стала "Бонанца". Сериал телеканала NBC, премьера которого состоялась в 1959 году, входит в число самых долгоиграющих телевизионных вестернов в истории. Его действие происходит в 1860-х годах в Вирджиния-Сити, штат Невада, где во времена золотой лихорадки живет состоятельная семья Картрайтов. Важную роль в сюжете играет горнодобывающая промышленность, в частности добыча серебряной руды, залежи которой обнаружили неподалеку от города еще в 1859 году. Здесь есть все характерные атрибуты классического вестерна, а главная мелодия сериала стала одной из самых известных в истории телевидения. Неудивительно, что сериал вошел в список 50 величайших телевизионных шоу по версии TV Guide.

"Одинокий рейнджер" (1949-1957)

Одинокий рейнджер. Источник: ABC

Говоря о становлении телевизионных вестернов, невозможно обойти стороной "Одинокого рейнджера" – сериал, который помог сделать этот жанр популярным на телевидении и стал первым настоящим рейтинговым хитом канала ABC. Изначально это была успешная радиопостановка, которая в 1949 году получила телевизионное продолжение и сразу завоевала симпатии зрителей. В центре сюжета – отряд техасских рейнджеров, попавший в засаду. Все, кроме одного, погибают. Единственный выживший, известный как Одинокий рейнджер (в разных эпизодах его сыграли Джон Харт и Клейтон Мур), объединяется с коренным американцем Тонто (Джей Сильверхилс), который спас его и помог выздороветь. Вместе они переживают опасные приключения. Яркие персонажи и захватывающие истории сделали шоу одним из важнейших для популяризации вестернов. В отличие от "Йеллоустоуна", этот сериал гораздо лучше подходит для семейного просмотра, в том числе и с детьми.

"Правосудие" (2010-2015)

Правосудие. Источник: FX

Еще до того, как "Йеллоустоун" стал одним из главных представителей жанра неовестерн, эту роль вполне можно было отдать сериалу канала FX "Правосудие". Его сняли по мотивам рассказа Элмора Леонарда "Огонь в норе", соединив атмосферу классических вестернов с современными реалиями. Главный герой – Рейлан Гивенс (Тимоти Олифант), федеральный маршал США, который привык действовать так, будто до сих пор находится на Диком Западе XIX века. Такой подход часто создает ему проблемы и делает мишенью для преступников, в частности Бойда Краудера (Уолтон Гоггинс) – заядлого грабителя банков. Необычное сочетание старомодных методов правоохранителя с современным миром, сильная актерская игра и захватывающие сюжетные линии помогли сериалу стать одним из самых ярких представителей жанра. Если бы не появление "Йеллоустоуна", именно "Правосудие" вполне могло бы считаться главным неовестерном своего времени.

"Маленький домик в прериях" (1974-1983)

Маленький домик в прериях. Источник: NBC

Обычно вестерны ассоциируются с перестрелками посреди городков, погонями за преступниками и вооруженными представителями закона. Однако жанр не ограничивается лишь динамичными приключениями и стрельбой. Прекрасный пример – сериал NBC "Маленький домик в прерии", который сделал ставку на историческую семейную драму. За основу взяли одноименную книгу Лоры Инглз Уайлдер. Сюжет рассказывает о семье Инглзов, которая в 1840-х годах переезжает в городок Уолнат-Гроув в штате Миннесота. История преимущественно показана глазами Лоры (Мелисса Гилберт) – средней дочери Чарльза (Майкл Лэндон) и Кэролайн (Карен Грассл). Шоу показывает взросление девочки от детства до зрелого возраста. Главная тема сериала – сила семьи, поддержка и сплоченность общины. Герои вместе с жителями городка преодолевают трудности благодаря взаимопомощи и крепким семейным связям. Это совсем иной взгляд на семейные отношения, чем в "Йеллоустоуне", где семья нередко становится источником проблем. Поэтому тем, кто ищет более душевный и ориентированный на семью вестерн, этот сериал точно понравится.

"Мэверик" (1957-1962)

Мэверик. Источник: ABC

В конце 1950-х годов вестерны стали одним из главных жанров телевизионного эфира, особенно на канале ABC, который уже добился большого успеха с "Одиноким рейнджером". Когда этот сериал завершился в 1957 году, телеканалу понадобилась новая популярная история на замену. Ею стал "Мэверик" – комедийный вестерн, созданный Роем Хаггинсом. В центре сюжета – Бретт Мэверик (Джеймс Гарнер), азартный картежник, который постоянно ищет возможность сыграть в покер по-крупному. Именно вокруг таких партий разворачивается немало комичных ситуаций, хотя сериал не ограничивается одной лишь карточной игрой: здесь хватает и опасных приключений, и злодеев, и метких стрелков, как и полагается классическому вестерну. "Мэверик" сочетает юмор с захватывающими историями и остается одним из тех сериалов, которые с годами не утратили актуальности. Это действительно неподвластная времени классика, которую современному Голливуду лучше не пытаться переснимать.

"1883" (2021-2022)

1883. Источник: Paramount+

После большого успеха "Йеллоустоуна" появление целой франшизы было лишь вопросом времени. Первым сериалом, расширившим историю оригинального шоу, стал приквел "1883", созданный Тейлором Шериданом. И хотя он является частью той же истории, по сюжету и атмосфере вполне может превзойти сериал-первоисточник. События разворачиваются после Гражданской войны в США: семья Даттонов покидает Теннесси и отправляется на запад, в итоге добираясь до Монтаны. Именно там они обустраивают новый дом на землях, где впоследствии появится огромное ранчо "Йеллоустоун-Даттон". Мини-сериал подробно показывает, как формировалась семья и через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы найти свое место и обеспечить себе жизнь в непростые времена. В отличие от "Йеллоустоуна", здесь значительно меньше чрезмерной драматизации и токсичных конфликтов, зато больше традиционной вестерн-атмосферы. Поэтому зрителям, которым не по душе бешеный темп и постоянное напряжение основного сериала, "1883" может понравиться гораздо больше.

"Дымок из ствола" (1955-1975)

Дымок из ствола. Источник: CBS

Среди всех упомянутых сериалов есть один, который, по мнению автора, превосходит не только "Йеллоустоун", но и остальных конкурентов. Это "Дымок из ствола". Как и многие другие вестерны того времени, сначала он существовал в формате радиошоу, а в 1955 году благодаря телеканалу CBS появилась его телевизионная версия. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что сериал станет одним из главных проектов канала на следующие 20 лет. События происходят в Додж-Сити, штат Канзас, после окончания Гражданской войны. Главный герой – федеральный маршал Мэтт Диллон (Джеймс Арнесс), который защищает местных жителей от преступников и поддерживает порядок в городе. "Дымок из ствола" часто приводят как образец того, каким должен быть настоящий классический вестерн: здесь есть и драматические истории, и напряженные перестрелки, и захватывающие приключения, причем все это умещается в отдельные эпизоды. Благодаря выразительной атмосфере Дикого Запада и сильным сюжетам сериал остается одним из лучших представителей жанра и, без сомнения, заслуживает внимания даже на фоне "Йеллоустоуна".

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