Хитовый сериал "Тед Лассо" продлили на 5 сезон: первые детали

Сериал "Тед Лассо" об оптимистичном футбольном тренере возродили в этом году настолько успешно, что компания Apple TV объявила: популярная комедия получит еще и пятый сезон. Главного героя снова сыграет Джейсон Судейкис.

Как пишет Variety, эта новость не стала неожиданностью, ведь возвращение сериала с четвертым сезоном оказалось очень успешным для Apple TV. Более того, Судейкис, который также является продюсером проекта, недавно рассказал, что хотел бы продлить "Теда Лассо" еще на два сезона – пятый и шестой, создав таким образом новую сюжетную арку из трех сезонов.

После трехлетнего перерыва "Тед Лассо", который сначала решили считать завершенным, все же вернулся с четвертым сезоном в августе этого года и сразу привлек значительное внимание зрителей. По данным Nielsen, премьерные серии четвертого сезона собрали 296,6 миллиона минут просмотра за 4-5 августа. Это стало самым успешным запуском в истории Apple TV – результат превзошел показатели предыдущих сезонов сериала и других популярных проектов платформы.

После того как основная сюжетная линия сериала завершилась в конце третьего сезона, "Тед Лассо" вернулся с новой историей. Тед снова приехал в "АФК Ричмонд", чтобы тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. Кроме Судейкиса, к своим ролям вернулись Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин, Брендан Хант и Джереми Свифт. В четвертом сезоне также снялись Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фэй Марсей, Рекс Хейз, Эйслинг Шарки, Эбби Херн и Грант Фили.

Четвертый сезон завершился так, что несколько сюжетных линий можно было бы продолжить. Тед (Судейкис) передал должность главного тренера женской команды "АФК Ричмонд" Алис Чилтон (Рейнольдс), а сам стал ее помощником вместе с тренером Бирдом (Брендан Хант).

Изменения произошли и в мужской команде. Рою (Голдстину) предложили возглавить "Челси", и он согласился на эту должность. В то же время у него и Кили (Джуно Темпл) вскоре должен родиться ребенок. А Ребекка (Уоддингем) сделала предложение своему возлюбленному Маттейсу (Маттео ван дер Грейну).

Первые два сезона "Теда Лассо" получили премию "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал". После завершения третьего сезона, который многие восприняли как финал всей истории, Судейкис начал задумываться над тем, как развить сюжетную зацепку из последнего эпизода. Тогда владелица "АФК Ричмонд" Ребекка (Ханна Уоддингем) и ее лучшая подруга Кили (Джуно Темпл) обдумывали возможность создать при клубе женскую команду.

Судейкису, Ханту, Голдстину, новому исполнительному продюсеру Джеку Бердитту и остальным сценаристам пришлось придумать, как вернуть Теда Лассо в мир сериала. Для этого команда арендовала дом в Охае, штат Калифорния, и отправилась туда на творческий ретрит, чтобы обсудить идеи. Именно там они разработали концепцию, которая в итоге легла в основу четвертого сезона, а теперь станет основой и для пятого.

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