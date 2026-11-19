Капитолийский бал в Киеве: состоялась гала-премьера фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой"

17 ноября в кинотеатре "Планета Кино" в ТРЦ Blockbuster Mall состоялась гала-премьера фильма "Голодные игры: Рассвет перед Жатвой". Украинские звезды, блогеры, представители СМИ и партнеры события одними из первых увидели новую часть франшизы на большом экране IMAX – еще до начала проката 19 ноября.

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

На один вечер премьера превратилась в Капитолийский бал. Гости поддержали дресс-код, вдохновленный миром Панема, – изысканная роскошь, цветы и бабочки. Выразительные аксессуары и смелые детали дополнили их образы.

Особенным моментом вечера стало награждение за лучший образ. Победителя выбрал дизайнер украинского бренда шляп Eromin, который вручил самым стильным гостям подарок от бренда.

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

После общения и фотосъемки гости переместились в зал IMAX, чтобы погрузиться в историю молодого Хеймитча Абернати. События фильма разворачиваются за 24 года до первых "Голодных игр": шестнадцатилетний герой из Дистрикта 12 становится участником 50-х Игр, где число трибутов вдвое больше, чем обычно. Его ждут испытания, неожиданные союзы и выбор, последствия которого будет ощущать весь Панем.

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

От режиссера Фрэнсиса Лоуренса. В фильме сыграли Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз, Джесси Племонс, Эль Фаннинг, Киран Калкин и другие.

Партнерами премьеры стали: MAKEUP, FlowerPot и Eromin.

Информационную поддержку обеспечили: Новый канал, "Ты Киев", ComicCon, Marie Claire и "Кинологические вечорницы".

Издатель книги в Украине – книжный магазин Bookchef.

Смотрите "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" с 19 ноября только в кинотеатрах, а также в крупных премиальных форматах: IMAX, ScreenX, 4DX!

Погрузитесь в мир Панема и узнайте, с чего началась история будущего наставника Китнисс и Пита!

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть

Гала-премьера фильма "Голодн... Источник: пресс-служба Развернуть