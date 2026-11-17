Идеальные от начала до конца: мини-сериалы Netflix, о которых все забыли

Стриминг Netflix известен прежде всего собственными проектами, среди которых немало увлекательных мини-сериалов. К самым успешным относятся "Ход королевы", "Олененок" и "Переходный возраст" – все они получили признание критиков и престижные награды.

Netflix не собирается замедлять темпы производства мини-сериалов и уже планирует выпустить немало новинок в следующем году. В то же время даже проекты, которые в свое время били рекорды просмотров и завоевывали любовь зрителей, нередко исчезают из поля зрения менее чем за полгода. Поэтому издание Collider решило вспомнить мини-сериалы Netflix, о которых со временем забыли, хотя они остаются великолепными от первой до последней серии.

"Маньяк" (2018)

Маньяк. Источник: Netflix

Это удачное сочетание научной фантастики и психологической драмы с Эммой Стоун и Джоной Хиллом в главных ролях. В центре сюжета – Энни Лэндсберг и Оуэн Милгрим, которые участвуют в сложном фармацевтическом эксперименте под наблюдением врачей Джеймса К. Мантлерея и Адзумии Фудзиты из компании Neberdine Pharmaceutical Biotech. Исследование призвано вылечить все психологические расстройства, однако участники даже не догадываются, через что им предстоит пройти. Во время эксперимента оба начинают переживать причудливые галлюцинации. Стоун и Хилл убедительно воплотили персонажей с пограничным расстройством личности и шизофренией, продемонстрировав, насколько они выросли как актеры со времен совместной работы над комедией "SuperПерцы". Хотя сериал не получил крупных наград, после премьеры он вошел в десятку самых популярных проектов Netflix и продержался там почти неделю.

"Она же Грейс" (2017)

Она же Грейс. Источник: Netflix

"Она же Грейс" – экранизация одноименного романа Маргарет Этвуд 1996 года, которая стала популярной благодаря другому ее произведению – "Рассказу служанки". Мини-сериал рассказывает историю осужденной за убийство служанки Грейс Маркс (Сара Гадон), которая делится подробностями своей жизни с психиатром Саймоном Джорданом (Эдвард Холкрофт). Чем больше врач узнает о ее семье, друзьях и пережитом, тем сложнее зрителям поверить, что женщина действительно заслуживает провести остаток жизни за решеткой. Критики высоко оценили сюжет и персонажей сериала, поставив ему 99% на Rotten Tomatoes. Особенно отметили игру Гадон, которой удалось показать Грейс не просто как женщину, обвиненную в убийстве Томаса Киннера (Пол Гросс) и Нэнси Монтгомери (Анна Пакуин), а как человека, пережившего насилие и утраты. Несмотря на то, что героиню в итоге помиловали, вопрос о том, что на самом деле произошло и действительно ли она была причастна к преступлению вместе с Джеймсом Макдермоттом (Керр Логан), остается открытым.

"Невероятное" (2019)

Невероятное. Источник: Netflix

Тяжелый, но чрезвычайно важный мини-сериал, основанный на реальных делах о серийных изнасилованиях, которые расследовали в штатах Вашингтон и Колорадо в 2008-2011 годах. История начинается с Мари Адлер (Кейтлин Девер), пережившей жестокое изнасилование, но в итоге оказавшейся под арестом: полиция обвинила ее в ложном сообщении о преступлении. Тем временем детективы Грейс Расмуссен (Тони Коллетт) и Карен Дюваль (Мерритт Уивер) разыскивают серийного насильника. Постепенно их расследования приводят к правде и помогают добиться справедливости для всех пострадавших, в том числе для Мари. Актерские работы Коллетт и Уивер впечатляют решительностью и убедительностью, а Девер мастерски показывает, как ее героиня постепенно находит силы жить дальше после пережитого кошмара.

"Неортодоксальная" (2020)

Неортодоксальная. Источник: Netflix

Трогательный четырехсерийный сериал основан на реальной истории из книги "Неортодоксальная: скандальный отказ от моих хасидских корней", изданной в 2012 году. В центре сюжета – Эстер "Эсти" Шапиро (Шира Хаас), которая оставляет мужа Яакова "Янки" Шапиро (Амит Рахав) и несчастливый брак, чтобы начать новую жизнь в Берлине. Однако муж вместе с двоюродным братом Мойше Лефковичем (Джефф Вилбуш) отправляется на ее поиски, надеясь вернуть Эсти в их ультраортодоксальную общину в Нью-Йорке. Девушка же мечтает поступить в музыкальную консерваторию и готова приложить все усилия, чтобы получить стипендию. Роль Эсти стала международным прорывом для Ширы Хаас: актриса убедительно передала решимость героини и ее стремление самостоятельно строить будущее. Особую силу истории придает музыкальная составляющая: осознание того, что в родной общине Эсти не разрешали петь вслух, делает ее выступления еще трогательнее.

"Рипли" (2024)

Рипли. Источник: Netflix

Психологический триллер рассказывает о мелком мошеннике Томе Рипли (Эндрю Скотт), который постепенно превращается в убийцу. Воспользовавшись чужой ошибкой, он отправляется в Италию, чтобы привезти оттуда распутного богача Дики Гринлифа (Джонни Флинн). Там Том знакомится с Дики и его девушкой Мардж Шервуд (Дакота Фаннинг), а также открывает для себя роскошную жизнь пары в городке Атрани. Однако события быстро приобретают мрачный характер: мошенник становится все более дерзким, ведь ему раз за разом удается избегать последствий собственной лжи. Особую атмосферу сериалу придает черно-белая съемка. Шоураннер Стивен Зеллиан и оператор Роберт Элсвит выбрали такой визуальный стиль в знак уважения к оригинальному роману. В то же время даже без этого художественного решения "Рипли" запомнился бы благодаря сильной актерской игре Скотта и Фаннинг. Им удалось создать яркие и неоднозначные образы, а сам сериал стал одним из лучших психологических триллеров на Netflix.

"Кларк" (2022)

Кларк. Источник: Netflix

"Кларк" – криминальная драма, основанная на жизни шведского гангстера Кларка Олофссона, который стремился быть лучшим в том, чтобы быть худшим. Главную роль в шоу исполнил Билл Скашгорд, убедительно воплотивший самоуверенного преступника. Сюжет "Кларка" охватывает самые громкие эпизоды его криминальной биографии, в частности ограбление банка на площади Норрмальмсторг. Именно с этим событием связывают появление известного термина "стокгольмский синдром". Учитывая предыдущие роли Скашгорда в хоррорах, его участие в проекте не стало неожиданностью, однако актер настолько мастерски передал противоречивый характер преступника, что зрителям было непросто отделить персонажа от самого исполнителя. Критики и зрители высоко оценили сериал, хотя после премьеры он так и не попал в десятку самых популярных проектов Netflix. Со временем интерес к нему угас, однако роль принесла Скашгорду шведскую телевизионную премию Kristallen.

"Плутон" (2023)

Плутон. Источник: Netflix

"Плутон" – это аниме-сериал, созданный по мотивам популярной манги "Астро Бой", который стал одним из самых высоко оцененных аниме на Netflix. События разворачиваются в футуристическом мире, где кто-то начинает убивать роботов и людей. Расследование этих преступлений постепенно выявляет связи между жертвами и становится все сложнее. Со временем поиски убийцы превращаются в борьбу с самим кругом ненависти, ведь главная цель героев – не допустить новых смертей. Среди сильных сторон сериала – глубокое раскрытие тем горя, психологических травм и посттравматического стрессового расстройства. Благодаря персонажам и их историям создателям удалось поднять непростые вопросы и показать, насколько важно выбирать любовь вместо ненависти. Хотя "Плутон" не получил крупных наград, это эмоциональная история, которая надолго остается в памяти.

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