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Вышел трейлер нового сезона "Колец власти": когда выйдет сериал

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
207
Вышел трейлер нового сезона "Колец власти": когда выйдет сериал
Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти". Источник: Prime Video

Стриминг Prime Video представил трейлер третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". И в нем на Средиземье надвигается настоящая тьма.

Как пишет Deadline, события новой части разворачиваются через семь лет после финала второго сезона, когда война между эльфами и Сауроном (Чарли Викерс) достигает наивысшего накала. Казалось бы, Саурон уже получил все необходимое для создания легендарного Кольца, так что мог бы немного умерить свои амбиции по поводу господства над Средиземьем. Но нет – Темный Владыка только начинает воплощать свои планы.

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Трейлер открывается панорамой Мордора с его нескончаемыми потоками раскаленной магмы. На вершине башни Саурон вглядывается в пламя, а за кадром звучит его голос: "Я вижу путь к победе, такой верный". Затем кадр резко меняется: отважная Галадриэль (Морфидд Кларк) верхом на коне вступает в схватку с Кхамулом (Зубин Варла). Тот швыряет в нее одного из своих воинов, сбивая эльфийку с коня. Она падает на землю посреди леса, где слуга Кольца одерживает над ней верх. Тем временем Саурон продолжает: "Я занимаю свое место как завоеватель, колдун, король". Окруженный войском слуг Кольца, он призывает их хранить верность и стойкость.

Тем временем в другой части эльфийской крепости Верховный король Эрейнион Гиль-галад (Бенджамин Уокер) и совет эльфов, в который входит и Элронд (Роберт Арамайо), колеблются, вступать ли в ожесточенную битву между людскими группировками. "Враг вдвое многочисленнее нас", – говорит Эрейнион. В этот момент камера показывает грозное войско орков и других темных существ, которые, похоже, жаждут лишь крови.

Гэндальф, который все еще пытается понять свою сущность волшебника, подбадривает кого-то за кадром: "Вместе, я знаю, мы сможем изменить ход событий". Он по большей части оставался в стороне от главного противостояния с Сауроном, однако постоянно сталкивается с Темным волшебником (Киаран Хайндс), который пытается склонить его к союзу.

Далее трейлер переносит зрителей в разные уголки Средиземья. Он показывает, насколько разобщенными остаются эльфы, гномы и люди, а также как далеко готов зайти Саурон со своим войском, чтобы подавить сопротивление и уничтожить любую надежду. "Как мы должны бороться с Темным Владыкой в одиночку?" – обеспокоенно спрашивает один из членов совета гномов принца Дурина (Оуэйн Артур). Тот без колебаний заверяет, что они не останутся одни. В последний раз Дурина и Элронда видели вместе уже довольно давно, так что, возможно, зрителей ждет новое развитие их союза.

Также в трейлере появляется изгнанный нуменорский морской капитан Элендиль (Ллойд Оуэн), который, похоже, готовится эффектно вступить в бой против сил Саурона. Его показывают во главе немалого войска.

Возвращаясь к Галадриэль, трейлер намекает на скрытое напряжение в отношениях эльфийки с ее мужем, принцем Келеборном (Джейми Кэмпбелл Бауэр). По неизвестным причинам они оказались порознь, а Галадриэль тем временем попала под влияние Саурона, который пытался соблазнить и манипулировать ею, пока она не разоблачила его обман. Келеборн ничего об этом не знает, и, возможно, эта тайна тяготит Галадриэль. "Есть ли что-то, о чем ты боишься мне рассказать?" – спрашивает он ее умоляющим взглядом. На мгновение Галадриэль кажется искренней, но Келеборн вдруг исчезает, а на его месте появляется Саурон. Позже становится понятно, что это был лишь кошмар.

Еще один стремительный монтаж демонстрирует новых летающих и подземных существ, Балрога (его озвучивает Саймон Пегг), а также людей, которые с оружием в руках отчаянно борются за жизнь. "У нас нет выбора – нужно действовать", – заявляет Элронд.

После этого камера показывает Саурона на его знаменитом троне. Он самодовольно улыбается, пока вокруг клубится магма, а на экране большими красными буквами появляются три слова: "Править всеми".

В финале звучит мрачное закадровое предупреждение Галадриэль: "Теперь все мы идем путем к гибели". Саурон смотрит на Кольцо, которое наконец выковал, и дрожит от волнения – или, возможно, от чего-то гораздо более зловещего. Надпись на ободке Кольца вспыхивает огненными буквами.

Премьера третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" состоится 11 ноября. К актерскому составу нового сезона также присоединятся Эдди Марсан в роли Трайна, Эндрю Ричардсон в роли Анарьона и Адам Янг, который сыграет нового персонажа по имени Марнук.

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер рождественской ромком-комедии "Охранница" со звездами "Сверхъестественного" и "Сплетницы".

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