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Звездный лорд вернется в новых фильмах Marvel: известны подробности

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
249
Звездный лорд вернется в новых фильмах Marvel: известны подробности
Крис Пратт уговорил боссов Marvel вернуть своего персонажа в супергеройскую киновселенную. Источник: Marvel

Хорошие новости для поклонников "Стражей Галактики". Крис Пратт, сыгравший супергероя Звездного лорда в шести фильмах, недавно подтвердил, что его персонаж вернется в киновселенную Marvel.

Как пишет издание Variety, актер сообщил, что студия уже сделала первые шаги для реализации этого замысла. "Да, вы снова увидите Звездного лорда, и это очень радует. Но я не могу сказать, когда именно это произойдет. Но он никуда не исчезнет", – пообещал Пратт в подкасте The Playlist "Bingeworthy".

Эта новость появилась через несколько месяцев после того, как Пратт признался, что предложил Marvel собственную идею возвращения Звездного лорда в киновселенную. Он даже говорил, что готов делать все, что от него захотят. "В то же время у меня есть собственное четкое видение того, чем я хотел бы занять своего персонажа. И, на мой взгляд, это чертовски крутая идея", – сказал тогда актер.

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На вопрос, представил ли он уже эту идею руководителю Marvel Studios Кевину Файги, Пратт ответил утвердительно. "Да. Я готов помогать им любым способом, чтобы они могли выстраивать истории на следующие десять лет. И я также довольно четко представляю, какой вклад мог бы внести в эту работу", – пояснил актер.

Звездный лорд в исполнении Пратта появлялся в фильмах "Стражи Галактики", "Стражи Галактики 2", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал", "Тор: Любовь и гром" и "Стражи Галактики 3". В последнем фильме в сцене после титров даже появилась надпись, обещавшая возвращение любимого персонажа.

Следующий фильм киновселенной Marvel выйдет в кинотеатрах 18 декабря. Это будет масштабный кроссовер "Мстители: Восхождение Доктора Дума", в котором Роберт Дауни-младший сменит роль Железного человека на роль космического злодея доктора Дума.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный трейлер следующих "Мстителей".

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