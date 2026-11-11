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Знаменитую романтическую комедию "Вам письмо" переснимут: что известно сейчас

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
57
Знаменитую романтическую комедию "Вам письмо" переснимут: что известно сейчас
Главные роли в фильме "Вам письмо" сыграли Том Хэнкс и Мег Райан. Источник: Warner Bros.

Классическая романтическая комедия "Вам письмо", вышедшая на экраны в 1998 году, получит новую версию. Студия Warner Bros. уже запустила перезапуск в работу и даже нашла для него режиссера – им станет Джейсон Орли.

Как пишет издание Variety, подтвердившее новость из собственных источников, подробности сюжета авторы пока держат в тайне. Однако известно, что сейчас Орли работает над сценарием, в основу которого легла предыдущая версия, написанная Деборой Каплан и Гарри Элфонтом.

В оригинальном фильме режиссера Норы Эфрон Том Хэнкс сыграл Джо Фокса – владельца крупной сети книжных магазинов, который угрожает бизнесу Кэтлин Келли (Мег Райан). Героиня владеет независимым детским книжным магазином, но однажды узнает, что поблизости собираются открыть заведение сети Фокса.

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"Вам письмо" сняли по мотивам пьесы "Парфюмерная лавка" венгерского драматурга Миклоша Ласло, написанной в 1937 году. Ранее это произведение уже экранизировали: в 1940 году на его основе сняли классическую комедию "Магазинчик за углом" с Джимми Стюартом и Маргарет Саллаван.

К работе над новой версией "Вам письмо" Орли приступил после завершения постпродакшна комедии "Близкие личные друзья" для Amazon. В этом его фильме снялись Бри Ларсон, Джек Куэйд, Лили Коллинз и Генри Голдинг. Полнометражным режиссерским дебютом Орли стала картина "Юность с размахом", вышедшая в 2019 году. В 2022-м он представил следующую работу – фильм "Я хочу тебя вернуть".

На телевидении Орли снял шесть эпизодов сериала "Бупкис" (Bupkis) с Питом Дэвидсоном, который вышел на платформе Peacock в 2023 году. Также режиссер сотрудничал с Дэвидсоном над тремя его комедийными спецвыпусками.

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