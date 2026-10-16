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Звезды сериалов "Сверхъестественное" и "Сплетница" сыграют в романтической комедии: вышел трейлер

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Звезды сериалов "Сверхъестественное" и "Сплетница" сыграют в романтической комедии: вышел трейлер
Кадр из фильма "Охранница". Источник: Netflix

А что, если бы в культовом триллере "Телохранитель" герои поменялись местами – он был бы звездой, а она бы его защищала? Тогда получилась бы рождественская комедия от Netflix "Охранница", которая должна выйти на платформе уже 18 ноября.

Трейлер картины появился на официальных стриминговых платформах. Главные роли в фильме исполнили звезды сериалов "Сплетница" и "Сверхъестественное" Лейтон Мистер и Джаред Падалеки.

По сюжету брутальную агентку личной охраны Ханну Брукс (Мистер) отправляют на праздники защищать популярного киноактера Джека Стейплтона (Падалеки). Тот едет на праздники к маме на ранчо в Монтане и не хочет беспокоить ее тем, что ему нужна охрана. Поэтому он представляет Ханну как свою новую девушку. Конечно же, между ними вспыхивают искры, раскрываются тайны, а Рождество становится гораздо сложнее.

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Фильм основан на романе писательницы Кэтрин Сентер "The Bodyguard", вышедшем в 2022 году. Режиссером картины выступила Элизабет Аллен Розенбаум ("Аквамарин", "Пурпурные сердца", "Джинни и Джорджия"), сценарий написали Эрин Кардилло, Ричард Кит, Джина Мэтьюз и Грант Схарбо. В актерский состав "Охранницы" также вошли Энди Макдауэлл, играющая маму Джейка, Тоби Сендеман, Рэйчел Анчерил, Фил Брукс, Ava Max и Шон Джонстон.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер семейного фэнтези "Нарния: Племянник чародея", которое для Netflix снимает автор "Барби" Грета Гервиг.

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