Жизнь в Украине после победы. Режиссер Валентин Васянович, заявивший о себе всему миру, рассказал о будущем, к которому мы не готовы

На этой неделе в кинотеатрах – сразу две украинские премьеры, звездный скандал и фантастический хоррор, удививший Канны. Валентин Васянович в фильме "За победу!" заглядывает в будущее Украины после войны – и оно может оказаться совсем не таким, каким мы его представляем. А режиссер Олег Борщевский предлагает комедию о тренере по тяжелой атлетике, которому вместо штанги придется осваивать танцевальные па.

Видео дня

Среди других новинок – криминальный триллер с Робертом Паттинсоном в роли телеведущего, который оказывается в центре громкого секс-скандала, и фантастический хоррор корейского режиссера На Хон-джина о загадочных пришельцах. Также в кинотеатрах покажут историю жуткого превращения человека в чудовище и анимационное приключение о двух подругах, которые рискуют навсегда потерять воспоминания друг о друге.

"За победу!"

Новая лента Валентина Васяновича, который получил международное признание благодаря фильму "Атлантида", удостоенному одной из наград Венецианского кинофестиваля 2019 года, и картине "Отражение", представленной в основном конкурсе Венеции в 2021 году. Фильм "За победу!" впервые показали на 50-м Международном кинофестивале в Торонто, где он получил главную награду конкурсной программы Platform. В Украине лента получила сразу три награды 17-го Одесского международного кинофестиваля.

РЕКЛАМА

По сюжету, война в Украине закончилась. Казалось бы, пора строить планы, возвращаться к привычной жизни и наконец выдохнуть. Но что, если вместо желанного счастья тебя ждут экономический кризис, разобщенная семья и неопределенность? Главный герой Роман – кинорежиссер, который остался в Украине, тогда как его жена с дочерью уже несколько лет живут в Австрии. Там они нашли убежище и, похоже, возвращаться не собираются. Кинопроизводство остановилось, страна переживает кризис, а Роман пытается понять, как жить дальше и удастся ли ему вернуть семью.

Главные истории дня

В новой ленте Валентин Васянович выступил режиссером и сценаристом, а также исполнил главную роль. История выросла из его собственного опыта и переживаний друзей-кинематографистов. Более того, в фильме они сыграли самих себя: художник-постановщик Владлен Одуденко, звукорежиссер Сергей Степанский, оператор Михаил Любарский и продюсер Владимир Яценко.

РЕКЛАМА

"Эта история основана на реальных событиях. Правда, сразу уточню: моя жена вернулась из Австрии, а в фильме все заканчивается иначе, – рассказал Валентин Васянович на предпремьерном показе картины в столичном кинотеатре "Жовтень". – Конечно, работая над фильмом, я структурирую жизненный материал, выстраиваю драматургию, где-то усиливаю определенные моменты, где-то ослабляю, добавляю драматические ситуации. Но сама проблема вполне реальна. Многие мужчины в Украине оказались в ситуации, когда их жены уехали за границу и начали там новую жизнь. Семьи фактически оказались по разные стороны границы. Это порождает непростые переживания, страхи и неопределенность относительно будущего отношений. Все это – настоящие эмоции, которые я и пытался передать в фильме".

РЕКЛАМА

Продюсер картины Владимир Яценко обращает внимание еще на один неожиданный аспект послевоенного будущего – то, как изменится демографический баланс страны.

"Часто говорят, что после войны Украина станет страной женщин. А мы предположили, что все может сложиться иначе: возможно, Украина станет страной мужчин. Ведь многие женщины уехали за границу, и часть из них уже устроила там новую жизнь. Мужчины, которые вернутся с фронта, могут обнаружить, что их семьи уже не те, какими были до войны. Нам стало интересно представить: какой будет страна, если после войны здесь действительно будут преобладать мужчины? Как они будут жить, строить отношения, к чему это может привести? Это необычная перспектива, но именно поэтому она нас заинтересовала. Хотелось хотя бы представить такой мир и посмотреть, что из этого получится", – объяснил продюсер.

РЕКЛАМА

"Праймтайм"

Криминальный триллер режиссера Ленса Оппенгейма с Робертом Паттинсоном в главной роли. Действие разворачивается в США в начале 2000-х. Телеведущий Крис Хансен запускает шоу-расследование To Catch a Predator. Его команда проводит операции, во время которых мужчин, подозреваемых в попытках сексуального контакта с несовершеннолетними, заманивают в специально подготовленные дома. Там их ждут скрытые камеры, а затем появляется ведущий, который разоблачает подозреваемых перед многомиллионной аудиторией.

РЕКЛАМА

Фильм вдохновлен реальным телешоу To Catch a Predator, которое в свое время стало хитом, но одновременно вызвало дискуссии о границах журналистской этики. Одним из толчков к созданию картины стала статья в журнале Esquire, посвященная трагическому случаю во время телевизионного расследования. В 2006 году прокурор Билл Конрадт, которого подозревали в намерении встретиться с несовершеннолетней, покончил с собой во время полицейского обыска.

РЕКЛАМА

Эта трагедия подняла острый вопрос: где проходит граница между журналистским разоблачением и превращением расследования в публичное зрелище? А также – какую ответственность СМИ несут за последствия собственных методов работы? Еще до широкого проката картина оказалась в центре внимания из-за реакции самого Криса Хансена, который раскритиковал изображение себя и своей команды в фильме. Этот конфликт лишь усилил интерес к картине.

РЕКЛАМА

"Надежда"

Один из самых масштабных корейских фильмов 2026 года сочетает хоррор, черный юмор и научную фантастику. Начальник полиции городка неподалеку от границы между Южной и Северной Кореей получает сообщение о странном существе, которое разрушает все на своем пути. Вместе с молодой коллегой он пытается защитить местных жителей, пока группа охотников отправляется в лес, чтобы выследить чудовище. Однако вскоре преследователи сами становятся добычей. Связь пропадает, подкрепление не приходит, а ситуация выходит из-под контроля.

РЕКЛАМА

В фильме собрался международный актерский состав. Среди звезд – Чон Хо-йон, известная по сериалу "Игра в кальмара", и популярный корейский актер Хван Джон Мин. Голливуд представляют Майкл Фассбендер ("Люди Икс", "Прометей", "Убийца"), обладательница "Оскара" Алисия Викандер ("Девушка из Дании", "Из машины", "Tomb Raider: Лара Крофт") и Тейлор Рассел ("Волны", "Кости и все остальное", "Комната побега").

РЕКЛАМА

Фассбендер, Викандер и Рассел перевоплотились в инопланетных существ с помощью технологии, которая воспроизводит мимику и жесты актеров. На основе сканов их лиц создали цифровых персонажей, которые общаются на вымышленном инопланетном языке. Поэтому актерам пришлось освоить не только необычные роли, но и особую пластику и манеру речи, чтобы их герои действительно походили на пришельцев.

РЕКЛАМА

Режиссер На Хон-джин, автор жуткого триллера "Вопль", работал над картиной более восьми лет. Он соединил жестокий хоррор, черный юмор и масштабный научно-фантастический экшн. После премьеры на Каннском кинофестивале в этом году фильм приобрели для показа более чем на 200 территориях мира. Это рекордный показатель зарубежных предварительных продаж для корейского кино.

"Танцы со штангой"

РЕКЛАМА

Арсен (Арам Арзуманян) – тренер по тяжелой атлетике, привыкший к железной дисциплине и строгим правилам. Но из-за досадного недоразумения он становится виновником травмы коллеги – тренера по танцам. Теперь, чтобы спасти танцевальную секцию, Арсену предстоит возглавить ее самому. И вместо штанги взяться за хореографию, а вместо спортивных нормативов освоить танцевальные па.

РЕКЛАМА

Правда, жизнь точно не готовила его к такому повороту! Тем временем Сашко, воспитанник Арсена, мечтает об Олимпиаде, но влюбляется в Милану – талантливую танцовщицу, которая к тому же является дочерью местного мэра. Удастся ли парню совместить спортивные амбиции с любовью, особенно когда на пути встают не только разные характеры, но и социальные барьеры?

РЕКЛАМА

Режиссер Олег Борщевский ("DZIDZIO Контрабас", "Потяг у 31 грудня" и "Ну, Мам!") предлагает историю о столкновении двух миров, в которой хватает юмора, романтики и неожиданных поворотов. Помимо Арама Арзуманяна, в фильме снялись Роман Кучерявенко, Паола-Элизабет Джим, Елизавета Зайцева, Игорь Портянко, Екатерина Рубашкина, Мила Еремеева, Константин Корецкий и Ярослав Безкоровайный. А Дмитрий Коляденко появится в забавном камео.

"Глиноликий"

РЕКЛАМА

Ужасы по мотивам комиксов DC об одном из врагов Бэтмена – актере, который из-за страшного превращения постепенно утрачивает человеческий облик. Мэтт Хейген стремительно обретает славу в Голливуде, но после жестокого нападения его лицо обезображено, а карьера оказывается под угрозой.

В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, надеясь вернуть прежнюю внешность. Но вместо спасения его тело начинает меняться, а сам он превращается в существо, способное менять собственное лицо. Удастся ли Мэтту сохранить себя, прежде чем от него останется лишь чудовище?

РЕКЛАМА

Режиссер Джеймс Уоткинс ("Не говори со злом") соединил жуткие телесные трансформации с драмой человека, отчаянно пытающегося вернуть утраченное. Главную роль исполнил Том Рис Харрис. По атмосфере фильм напоминает культовую "Муху" Дэвида Кроненберга, где стремление изменить собственное тело также оборачивается ужасными последствиями.

РЕКЛАМА

"Забытый остров"

Две подруги Джо и Райсса случайно попадают на загадочный остров Накали, населенный причудливыми существами из филиппинских легенд. Чтобы вернуться домой, девушкам предстоит пройти опасные испытания, найти неожиданных союзников и разгадать тайну исчезнувших воспоминаний. Ведь цена спасения – память об их дружбе. Но смогут ли девушки спастись, если цена возвращения домой – навсегда забыть друг друга? Им на помощь приходит забавный пес-оборотень Raww, а впереди ждут магия, чудовища и невероятные приключения.

РЕКЛАМА

Режиссеры Джоэл Кроуфорд и Джануэль Меркадо, известные по мультфильму "Кот в сапогах 2: Последнее желание", создали яркую фантастическую историю, вдохновленную филиппинским фольклором. Мультфильм уже получил положительные отзывы критиков: на Rotten Tomatoes 94% рецензий положительные. Обозревателям понравились яркая анимация, необычные сказочные существа и трогательная история двух подруг.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о начале съемок в Украине фильма "За двумя зайцами. 90-е" – новой интерпретации культовой комедии, события которой перенесут зрителей в бурные 1990-е.