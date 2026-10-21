Остаются популярными: 10 лучших научно-фантастических фильмов

Назвать фильм идеальным в компании киноманов – значит побудить всех искать в нем недостатки. Кто-то заметит ошибку в монтаже или последовательности сцен, кто-то усомнится в научной достоверности, а кто-то решит, что финал должен был быть на семь минут короче.

Видео дня

Впрочем, даже в лучших картинах можно найти мелкие огрехи. Но есть фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова: переживать те же эмоции, цитировать знакомые диалоги и досматривать титры, даже когда финал давно известен. Издание Collider назвало десять научно-фантастических фильмов, которые от начала до конца работают безупречно.

"Назад в будущее" (1985)

Подросток Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) случайно попадает из 1985 года в 1955-й на машине времени, созданной эксцентричным ученым Доком Брауном (Кристофер Ллойд). Из-за неосторожного вмешательства в прошлое Марти мешает своим будущим родителям влюбиться, поэтому теперь должен помочь им сойтись, иначе рискует исчезнуть из реальности. Вернуться домой он сможет благодаря молнии, которая должна ударить в городскую часовую башню. В сценарии Роберта Земекиса даже мелкие детали впоследствии приобретают значение, а финальная погоня за молнией держит в напряжении, сколько бы раз ее ни пересматривали. Особенно захватывает момент, когда Джордж Макфлай (Криспин Гловер) наконец дает отпор Бифу (Томас Ф. Уилсон): зная, каким неуверенным взрослым он должен стать, зрители еще острее ощущают важность его поступка.

"Ex Machina" (2014)

Молодой программист Калеб (Донал Глисон) участвует в эксперименте с андроидом на базе искусственного интеллекта, который проводит состоятельный и загадочный изобретатель (Оскар Айзек). Постепенно эксперимент превращается в психологическую игру, в которой становится все труднее понять, кто кем манипулирует и можно ли вообще доверять тому, что видишь. Фильм исследует грань между человеческим сознанием и машинным интеллектом, не сводя ее к простому вопросу о том, способен ли робот мыслить. Напряжение нарастает благодаря сдержанной атмосфере, диалогам и постоянной неопределенности мотивов героев. Вместо очевидных ответов картина заставляет задуматься, не становится ли стремление человека контролировать созданный им разум его самой большой ошибкой.

РЕКЛАМА

"Прибытие" (2016)

На Земле появляются двенадцать огромных инопланетных кораблей, и лингвистка Луиза Бэнкс (Эми Адамс) присоединяется к попыткам наладить контакт с пришельцами. Их круговая система письма бросает вызов привычным представлениям о языке и коммуникации, а обострение международной напряженности делает каждую ошибку потенциально опасной. Пока Луиза постепенно расшифровывает незнакомый язык, она начинает по-другому воспринимать само время. Режиссер Дени Вильнев терпеливо выстраивает разгадку, благодаря которой события, сначала казавшиеся воспоминаниями, приобретают совершенно иное значение. Научная загадка в конечном итоге перерастает в мучительную историю о любви, материнстве и выборе, когда человек знает о грядущих страданиях, но все равно решает их пережить.

Главные истории дня

"Дитя человеческое" (2006)

Человечество уже восемнадцать лет не может иметь детей, и цивилизация постепенно приходит в упадок. В становящейся все более авторитарной Великобритании бывший активист Тео Фарон (Клайв Оуэн) получает задание защитить Ки (Клэр-Хоуп Эшити) – молодую беженку, которая оказалась первой за много лет беременной женщиной. Ее ребенок может стать надеждой для человечества, но различные политические силы стремятся использовать это чудо в своих интересах. Режиссер Альфонсо Куарон создает мрачный мир, где насилие стало повседневностью, а сцены боевых действий погружают в хаос почти физически. Но самый сильный эпизод возникает, когда Ки с младенцем проходит через разрушенное здание: солдаты, услышав детский плач, на мгновение перестают стрелять. Это короткое перемирие напоминает, ради чего человечество вообще должно бороться за будущее. Но как только герои проходят дальше, стрельба возобновляется – и надежда не отменяет человеческой жестокости.

РЕКЛАМА

"Матрица" (1999)

Программист Томас Андерсон (Киану Ривз), который тайно работает хакером под именем Нео, узнает от Морфеуса (Лоуренс Фишберн), что привычный мир – всего лишь симуляция, созданная разумными машинами. Человечество порабощено, а сам Нео, возможно, способен бросить вызов системе. "Матрица" превращает философские вопросы о реальности и свободе в захватывающий боевик: перестрелки, столкновения с агентом Смитом (Хьюго Вивинг) и тренировки в симуляциях не просто поражают зрелищностью, но и показывают, как меняется понимание Нео. Пророчества Оракула (Глория Фостер) заставляют его усомниться в собственном предназначении, а предательство Сайфера (Джо Пантолиано), предпочитающего вернуться к комфортной иллюзии, напоминает, что правда не всегда привлекательнее лжи. Философия, развитие персонажей и экшн здесь работают на общую цель, поэтому финальное преображение героя кажется заслуженным.

РЕКЛАМА

"Нечто" (1982)

На американской исследовательской станции в Антарктике команда сталкивается с инопланетным организмом, способным безупречно копировать других живых существ. Пилот вертолета Р. Джей Макриди (Курт Рассел) и его коллеги понимают, что любой из них уже может быть подменой, а изоляция и недоверие превращают борьбу за выживание в кошмар. Режиссер Джон Карпентер мастерски нагнетает паранойю, а практические спецэффекты до сих пор поражают отвратительной убедительностью. Особенно напряженными становятся сцены проверки крови, когда каждый должен доказать, что остался человеком. Но не менее красноречив финал: Макриди и Чайлдс (Кит Дэвид) сидят среди руин и не имеют никаких оснований доверять друг другу. Фильм не дает успокаивающего ответа на вопрос, кто выжил, и именно эта неопределенность делает его еще более тревожным.

РЕКЛАМА

"Терминатор 2: Судный день" (1991)

Из будущего прибывают два терминатора, которые ищут юного Джона Коннора (Эдвард Ферлонг) – будущего лидера человеческого сопротивления. Жидкометаллический Т-1000 (Роберт Патрик) должен его убить, а перепрограммированный Т-800 (Арнольд Шварценеггер) – защитить. Вместе с матерью Джона, Сарой (Линда Хэмилтон), они пытаются предотвратить технологическую катастрофу, которая уничтожит цивилизацию. Джеймс Кэмерон сочетает зрелищный экшн с драмой о человечности: Сара настолько стремится спасти мир, что едва не убивает ученого Майлза Дайсона (Джо Мортон), превращаясь в того самого безжалостного охотника, с которым она борется. Тем временем отношения Джона с Т-800 постепенно учат машину чему-то, похожему на сострадание. Именно эта неожиданная эмоциональная близость делает финальное прощание таким мучительным.

РЕКЛАМА

"Чужой" (1979)

Коммерческий космический корабль "Ностромо" перехватывает загадочный сигнал и меняет курс, чтобы исследовать заброшенное инопланетное судно. После контакта одного из членов экипажа, Кейна (Джон Герт), с неизвестным организмом опасное существо попадает на борт. Корабль превращается в ловушку, а офицер Эллен Рипли (Сигурни Уивер) постепенно понимает, что выжить будет гораздо сложнее, чем казалось сначала. Ридли Скотт неторопливо нагнетает страх с помощью промышленных интерьеров, тесных коридоров и тревожного ожидания. Знаменитая сцена за ужином, когда из тела Кейна вырывается существо, разрушает любое чувство безопасности. А открытие, касающееся Эша (Иэн Холм), показывает, что корпорация готова пожертвовать работниками ради собственных целей. Рипли отличается тем, что серьезно относится к опасности и не пренебрегает мерами предосторожности, которые другие считают лишними.

РЕКЛАМА

"Бегущий по лезвию" (1982)

Бывший полицейский Рик Декард (Харрисон Форд) получает задание выследить репликантов – искусственно созданных существ, которые незаконно вернулись на Землю. Их лидер Рой Бетти (Рутгер Хауэр) ищет способ продлить свою короткую жизнь, а знакомство Декарда с репликанткой Рэйчел (Шон Янг) заставляет его усомниться в границе между человеком и искусственным существом. Ридли Скотт создает мрачный футуристический Лос-Анджелес с переполненными улицами, гигантской рекламой, искусственными животными и угнетающей архитектурой. Технологический прогресс здесь не решил моральных проблем человечества, а лишь обострил их. Наибольшее впечатление производит Рой Бетти: его последние мгновения придают фильму эмоциональную глубину и заставляют задуматься о том, что на самом деле значит быть живым. Именно финальная версия "Final Cut" наиболее полно раскрывает замысел картины.

РЕКЛАМА

"2001: Космическая одиссея" (1968)

Фильм Стэнли Кубрика начинается с появления загадочного черного монолита среди доисторических гоминидов, а затем переносит зрителей в будущее, где человечество уже исследует космос. Впоследствии монолит находят на Луне, и экспедиция отправляется к Юпитеру на корабле "Дискавери-1". Астронавты Дэйв Боуман (Кир Дуллеа) и Фрэнк Пул (Гэри Локвуд) работают вместе с чрезвычайно развитым компьютером HAL 9000 (Дуглас Рейн), который управляет системами корабля. Но миссия постепенно превращается в нечто гораздо более странное, чем обычная космическая экспедиция. Кубрик рассказывает о технологическом развитии человечества через визуальные образы: знаменитый переход от кости к космическому аппарату в одном монтажном переходе охватывает миллионы лет истории. Спокойные разговоры с HAL постепенно становятся жутковатыми, а попытка Дэйва вернуть контроль над кораблем перерастает в борьбу за жизнь. Финал отказывается от привычных объяснений и оставляет пространство для интерпретаций – именно так фильм подчеркивает пределы человеческого познания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 8 триллеров назвали лучшими в истории.