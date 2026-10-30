Обеспечат хороший вечер: названы 10 самых популярных комедий

В времена, когда тяжело на душе и кажется, что невозможно найти в себе силы радоваться, на помощь приходят комедии. Зрители любят этот жанр кино за забавных персонажей, остроумные диалоги и нелепые ситуации, в которые попадают герои.

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Именно сочетание этих составляющих определяет, захочется ли человеку пересмотреть фильм еще раз. Кто-то возвращается к картине из-за оригинальной идеи, а кому-то просто хочется снова посмеяться над знакомыми шутками. Издание Collider назвало 10 комедийных картин, которые всегда работают безотказно.

"Назад в будущее" (1985)

Фильм 1985 года рассказывает о приключениях подростка Марти Макфлая (Майкл Джей Фокс), который случайно попадает из 1985-го в 1955 год на машине времени, созданной его другом – эксцентричным ученым доктором Брауном (Кристофер Ллойд). Одна из главных причин ее успеха – захватывающая тема путешествий во времени. Фильм позволяет зрителям отправиться в необычное приключение, к которому хочется возвращаться снова. К тому же в нем немало юмора: от остроумных реплик до забавных сцен с физическими трюками.

"Миссис Даутфайр" (1993)

"Миссис Даутфайр" – веселая и в то же время трогательная комедия, которая стала любимой для многих зрителей. Это один из тех фильмов, после которых на душе становится теплее даже в самый тяжелый день. В центре сюжета – Дэниел Хиллард (Робин Уильямс), который после развода переодевается в пожилую домработницу, чтобы иметь возможность проводить больше времени со своими детьми. Зрителям особенно запомнилась мастерская игра Уильямса, которому удалось сочетать трогательность с непревзойденным юмором.

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"Блондинка в законе" (2001)

Поклонники "Блондинки в законе" хорошо помнят путь Эль Вудс (Риз Уизерспун): после расставания с парнем она поступает на юридический факультет, надеясь его вернуть, а в итоге становится успешным адвокатом и выигрывает громкое судебное дело. Помимо комедийных моментов, зрителям понравилась и главная идея фильма – вера в собственные силы и способность достигать цели вопреки предрассудкам. Есть немало причин пересматривать эту картину снова. Она относится к фильмам, которые поднимают настроение и придают уверенности, поэтому к ним приятно возвращаться. К тому же розовые наряды Эль и ее остроумные реплики трудно забыть.

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"Моя большая греческая свадьба" (2002)

История американки греческого происхождения, которая влюбляется в мужчину не из греческой семьи, стала культовой для своего жанра. Особенно забавными ее делают столкновения семейных традиций и культурные недоразумения, сопровождающие отношения героев. Фильм неожиданно стал кассовым хитом, но не только это обеспечило ему любовь зрителей. Многим близка его история, ведь семейные ожидания и различия в обычаях нередко становятся испытанием для влюбленных.

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"Незваные гости" (2005)

Комедия "Незваные гости", вышедшая в 2005 году, рассказывает о двух друзьях – посредниках в делах о разводах Джереми Грея (Винс Вон) и Джоне Беквите (Оуэн Уилсон). У них необычное хобби: они проникают на чужие свадьбы, чтобы знакомиться с женщинами. Успех фильма во многом обеспечили актерская игра Винса Вона и Оуэна Уилсона, их взаимодействие и умение метко импровизировать. Зрителям нравится снова переживать вместе с героями их приключения, вспоминать шутки и смешные эпизоды.

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"Девичник в Вегасе" (2011)

Комедия с блестящим женским актерским ансамблем – отличный вариант для вечера с подругами. В центре сюжета "Девичника в Вегасе" Энни (Кристен Уиг), которая становится подружкой невесты на свадьбе своей лучшей подруги Лилиан (Майя Рудольф). Ее ждет немало испытаний, ведь нужно сделать все, чтобы свадьба подруги стала именно такой, о какой та мечтала. Успех фильма объясняется удачным сочетанием ярких женских персонажей, жизненных ситуаций и остроумного юмора. Кроме Кристен Уиг и Майи Рудольф, в фильме снялись Мелисса Маккарти и Роуз Бирн. Именно актерский ансамбль и узнаваемые истории сделали "Девичник в Вегасе" комедией, которую зрителям хочется пересматривать.

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"Сводные братья" (2008)

Это остроумная история двух инфантильных безработных мужчин Бреннана Хаффа (Уилл Феррелл) и Дейла Добека (Джон К. Райли). Их родители женятся, поэтому героям уже во взрослом возрасте приходится стать сводными братьями и начать жить под одной крышей. Сюжет может показаться нелепым, но именно химия между исполнителями главных ролей и запоминающиеся реплики сделали комедию популярной. Зрителей привлекают многочисленные проделки, физический юмор и забавные ситуации, в которые постоянно попадают герои.

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"Дрянные девчонки" (2004)

В фильме "Дрянные девчонки" рассказывается о Кейди Херон (Линдси Лохан), которая переходит в новую школу и пытается найти общий язык с компанией популярных, но коварных девушек. Это одна из самых цитируемых подростковых комедий: почти у каждого персонажа есть реплики, которые зрители помнят и используют до сих пор. Именно остроумные диалоги и юмор всех героев делают фильм интересным для повторного просмотра. Даже зная шутки наизусть, зрители снова смеются над ними. Кроме того, фильм стоит пересмотреть ради его ироничного взгляда на школьную жизнь, подростковые компании и борьбу за популярность.

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"Тупой и еще тупее" (1994)

Комедия "Тупой и еще тупее", вышедшая в 1994 году, рассказывает о двух недалеких друзьях – Ллойде (Джим Керри) и Гарри (Джефф Дэниелс). На первый взгляд, это простая и даже немного примитивная комедия, однако именно абсурдные приключения героев и их забавные проделки сделали фильм популярным. Если хочется просто посмеяться, эта картина отлично подходит для повторного просмотра. В ней много остроумных каламбуров, запоминающихся фраз и физического юмора. Поэтому даже те, кто уже видел фильм не раз, вряд ли останутся равнодушными к его комическим ситуациям.

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"В пролете" (2008)

Это не просто легкая комедия для просмотра перед отпуском на море. В центре сюжета – Питер (Джейсон Сигел), которого только что бросила девушка. Чтобы забыть бывшую, он отправляется на отдых, но неожиданно выясняет, что Сара (Кристен Белл) тоже приехала на тот же курорт. Да еще и не одна, а с новым бойфрендом. Зрителям нравится возвращаться к этому фильму по нескольким причинам. Джейсон Сигел, Кристен Белл, Мила Кунис и Рассел Брэнд создали яркие образы, а их остроумные и порой откровенные шутки заставляют смеяться до слез. Кроме того, это непринужденная романтическая комедия, которую приятно включить снова, когда хочется поднять себе настроение.

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