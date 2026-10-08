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Вышел трейлер фильма "Хартленд" с Джессикой Честейн: о чем этот триллер

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
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Вышел трейлер фильма "Хартленд" с Джессикой Честейн: о чем этот триллер
Джессика Честейн в фильме "Хартленд". Источник: Netflix

Джессика Честейн возвращается на Netflix с новым фильмом. В картине "Хартленд" она сыграет бывшую звезду кантри, которая возвращается из забвения, чтобы разобраться в истории с исчезновением своей племянницы.

Фильм выйдет на стриминге 13 ноября. Платформа представила трейлер предстоящей премьеры. Режиссером выступила Шана Фест

По сюжету "стервозная королева" кантри-сцены Мисти Джонс теперь ведет уединенный образ жизни, вдали от софитов легендарного театра Grand Ole Opry. Тем временем ее 22-летняя племянница Чарли идет по стопам своей тети, пока не исчезает бесследно.

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В "Хартленде" Мисти придется пробираться сквозь круг подозреваемых, среди которых парень Чарли, Джейс (Росс Линч), и ее менеджер Рой Комбс (Гаррет Хедлунд). Она вспомнит свое бурное прошлое, в котором были и автомобильные погони, и драки кулаками. Музыкальная драма в картине сочетается с элементами нуарного детектива.

Изюминкой фильма станет его саундтрек, многие песни из которого исполнили сами актеры. Причем немало номеров будут оригинальными, созданными специально для "Хартленда". Но среди них будут и песни таких звезд жанра, как Марго Прайс, Карли Пирс, Эдди Данлап, Ченнинг Уилсон и Дэйв "Ферги" Фергюсон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой выдающийся режиссер возьмется за возрождение франшизы "Трансформеры".

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