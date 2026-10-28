Вышел финальный трейлер третьей "Дюны": премьера совсем скоро

В рождественский период на больших экранах стартует прокат заключительной части фантастической трилогии Дени Вильнева "Дюна". И студия Warner Bros. показала фанатам, которые ждут развязки истории, новый трейлер будущего фильма.

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Дублированный на украинский язык ролик уже доступен на YouTube. Издание Polygon указало на ключевое отличие от книг Фрэнка Герберта, на основе которых снята эта серия фильмов. Его и раскрывает трейлер.

Так третья часть "Дюны" обещает существенно изменить историю противостояния Пола Атрейдеса и Чани. В новом трейлере, который показывает события через 19 лет после предыдущего фильма, появляются покушение на императора, загадочная болезнь и намеки на возвращение погибшего персонажа.

Ролик начинается со сцены, в которой Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе использует Голос, чтобы заставить свою законную жену, принцессу Ирулан (Флоренс Пью), рассказать ему правду. Она признается, что против него готовят покушение, к которому причастна Чани (Зендея), его бывшая возлюбленная.

Закадровый голос объясняет, что со времени событий предыдущего фильма прошло 19 лет. За это время Атрейдес подчинил себе тысячи миров и стал падишах-императором. В одном из кадров он стоит перед войском на возвышении – сцена напоминает пропагандистские фильмы вроде "Триумфа воли". И в это же время где-то в тени Роберт Паттинсон в роли Сайтейла плетет заговоры против дома Атрейдесов.

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Трейлер оставляет и другие загадки для тех, кто не читал книг Фрэнка Герберта. В частности, Пол страдает от непонятного недуга, а погибший Дункан Айдахо, похоже, возвращается. Также в ролике можно увидеть окровавленную девушку, которую играет Аня Тейлор-Джой.

Судя по трейлеру, третья "Дюна" будет во многом отличаться от романа "Мессия Дюны", по которому снят фильм. Самое заметное отличие – промежуток времени между событиями. В книге между первой историей о Поле Атрейдесе и событиями "Мессии Дюны" проходит 12 лет, тогда как в фильме этот период увеличили до 19. Это дает герою еще больше времени на жестокие поступки и преступления против человечества.

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Однако, похоже, Чани также получит более важную роль в сюжете фильма. Вторая часть "Дюны" заканчивается разрывом между ней и Полом. Чтобы укрепить власть падишаха-императора, Пол женится на принцессе Ирулан, фактически предавая свою возлюбленную. В романе "Дюна" финал другой: Чани в итоге соглашается с политическим решением Пола, хотя и сомневается, останется ли он ей верен.

Похоже, в третьей части конфликт между героями обострится еще сильнее. "Я стал угнетателем, с которым Чани поклялась бороться", – говорит Пол в трейлере, а Чани называет его предателем. Из опубликованных кадров также понятно, что она будет причастна к заговору с целью его убийства. В романе же Чани остается верной партнершей Пола.

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Одно из распространенных замечаний к "Мессии Дюны" заключается в том, что значительная часть книги посвящена тайным политическим интригам персонажей, к которым читатели не успевают почувствовать особой эмоциональной привязанности. В свою очередь, решение Вильнева и его соавтора сценария Брайана К. Вона сделать Чани центральной фигурой заговора может добавить истории драматизма.

Как именно эти изменения повлияют на финал трилогии, станет понятно после выхода "Дюны: Части третьей" в кинотеатрах. Премьера в Украине запланирована на 17 декабря 2026 года.

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