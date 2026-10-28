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Вышел финальный трейлер третьей "Дюны": премьера совсем скоро

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
93
Вышел финальный трейлер третьей "Дюны": премьера совсем скоро
"Дюна: Часть третья", похоже, сделает Пола и Чани непримиримыми врагами. Источник: Warner Bros.

В рождественский период на больших экранах стартует прокат заключительной части фантастической трилогии Дени Вильнева "Дюна". И студия Warner Bros. показала фанатам, которые ждут развязки истории, новый трейлер будущего фильма.

Дублированный на украинский язык ролик уже доступен на YouTube. Издание Polygon указало на ключевое отличие от книг Фрэнка Герберта, на основе которых снята эта серия фильмов. Его и раскрывает трейлер.

Так третья часть "Дюны" обещает существенно изменить историю противостояния Пола Атрейдеса и Чани. В новом трейлере, который показывает события через 19 лет после предыдущего фильма, появляются покушение на императора, загадочная болезнь и намеки на возвращение погибшего персонажа.

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Ролик начинается со сцены, в которой Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе использует Голос, чтобы заставить свою законную жену, принцессу Ирулан (Флоренс Пью), рассказать ему правду. Она признается, что против него готовят покушение, к которому причастна Чани (Зендея), его бывшая возлюбленная.

Закадровый голос объясняет, что со времени событий предыдущего фильма прошло 19 лет. За это время Атрейдес подчинил себе тысячи миров и стал падишах-императором. В одном из кадров он стоит перед войском на возвышении – сцена напоминает пропагандистские фильмы вроде "Триумфа воли". И в это же время где-то в тени Роберт Паттинсон в роли Сайтейла плетет заговоры против дома Атрейдесов.

Трейлер оставляет и другие загадки для тех, кто не читал книг Фрэнка Герберта. В частности, Пол страдает от непонятного недуга, а погибший Дункан Айдахо, похоже, возвращается. Также в ролике можно увидеть окровавленную девушку, которую играет Аня Тейлор-Джой.

Судя по трейлеру, третья "Дюна" будет во многом отличаться от романа "Мессия Дюны", по которому снят фильм. Самое заметное отличие – промежуток времени между событиями. В книге между первой историей о Поле Атрейдесе и событиями "Мессии Дюны" проходит 12 лет, тогда как в фильме этот период увеличили до 19. Это дает герою еще больше времени на жестокие поступки и преступления против человечества.

Однако, похоже, Чани также получит более важную роль в сюжете фильма. Вторая часть "Дюны" заканчивается разрывом между ней и Полом. Чтобы укрепить власть падишаха-императора, Пол женится на принцессе Ирулан, фактически предавая свою возлюбленную. В романе "Дюна" финал другой: Чани в итоге соглашается с политическим решением Пола, хотя и сомневается, останется ли он ей верен.

Похоже, в третьей части конфликт между героями обострится еще сильнее. "Я стал угнетателем, с которым Чани поклялась бороться", – говорит Пол в трейлере, а Чани называет его предателем. Из опубликованных кадров также понятно, что она будет причастна к заговору с целью его убийства. В романе же Чани остается верной партнершей Пола.

Одно из распространенных замечаний к "Мессии Дюны" заключается в том, что значительная часть книги посвящена тайным политическим интригам персонажей, к которым читатели не успевают почувствовать особой эмоциональной привязанности. В свою очередь, решение Вильнева и его соавтора сценария Брайана К. Вона сделать Чани центральной фигурой заговора может добавить истории драматизма.

Как именно эти изменения повлияют на финал трилогии, станет понятно после выхода "Дюны: Части третьей" в кинотеатрах. Премьера в Украине запланирована на 17 декабря 2026 года.

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