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От Gucci до Valentino. Звезды фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" представили яркие образы в Лондоне

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read2 мин
39
От Gucci до Valentino. Звезды фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" представили яркие образы в Лондоне
Звезды фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". Источник: SVOEkino Film Distribution

Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Гленн Клоуз и Джесси Племонс, а также режиссер Фрэнсис Лоуренс и продюсер Нина Джейкобсон собрались в Лондоне накануне выхода фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы", продемонстрировав яркие образы с отсылками к миру Панема.

От Gucci до Valentino. Звезды фильма ''Голодные игры: Рассвет перед жатвой'' представили яркие образы в Лондоне

Продюсер Нина Джейкобсон и режиссер Фрэнсис Лоуренс. Источник: SVOEkino Film Distribution

Актерская команда прибыла в Лондон по случаю первого фанатского показа фильма. Событие стало важным этапом мирового промотура и объединило тысячи поклонников и зрителей, получивших возможность первыми увидеть долгожданную картину.

От Gucci до Valentino. Звезды фильма ''Голодные игры: Рассвет перед жатвой'' представили яркие образы в Лондоне

Уитни Пик. Источник: SVOEkino Film Distribution

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От Gucci до Valentino. Звезды фильма ''Голодные игры: Рассвет перед жатвой'' представили яркие образы в Лондоне

Киран Калкин. Источник: SVOEkino Film Distribution

От Gucci до Valentino. Звезды фильма ''Голодные игры: Рассвет перед жатвой'' представили яркие образы в Лондоне

Маккенна Грейс. Источник: SVOEkino Film Distribution

Мода по-прежнему играет заметную роль в мировом промотуре фильма: актеры демонстрируют индивидуальный стиль, дополняя образы тонкими отсылками к миру Панема. Маккенна Грейс продолжила серию ярких модных появлений в винтажном наряде Gucci, перекликавшемся с культовым радужным платьем Люси Грей. Джозеф Зада выбрал элегантный образ от Tom Ford, Уитни Пик впечатлила нарядом Chanel, а Эль Фаннинг вновь воплотила узнаваемую экстравагантность Эффи Тринкет в ансамбле Valentino Couture, созданном специально для нее.

От Gucci до Valentino. Звезды фильма ''Голодные игры: Рассвет перед жатвой'' представили яркие образы в Лондоне

Гленн Клоуз. Источник: SVOEkino Film Distribution

От Gucci до Valentino. Звезды фильма ''Голодные игры: Рассвет перед жатвой'' представили яркие образы в Лондоне

Джозеф Зада. Источник: SVOEkino Film Distribution

От Gucci до Valentino. Звезды фильма ''Голодные игры: Рассвет перед жатвой'' представили яркие образы в Лондоне

Джесси Племонс. Источник: SVOEkino Film Distribution

Смотрите "Голодные игры: Рассвет жатвы" с 19 ноября только в кинотеатрах, в том числе в форматах IMAX, SCREENX и 4DX!

О ФИЛЬМЕ

"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ПЕРЕД ЖАТВОЙ" признанного режиссера Фрэнсиса Лоуренса рассказывают историю шестнадцатилетнего Хеймитча Абернати (Джозеф Зада) из Дистрикта 12. События начинаются утром в день Жатвы перед проведением 50-х Голодных игр, известных также как Вторая Квартальная Бойня. Это будут самые масштабные игры в истории, с вдвое большим количеством трибутов.

События разворачиваются в мире Панема за 24 года до событий первого фильма "Голодные игры". История приводит Хеймитча на арену, где он заключает неожиданный союз с трибуткой Мейсили Доннер (Маккенна Грейс) и присоединяется к коалиции, стремящейся бросить вызов власти Капитолия во главе с президентом Сноу (Рэйф Файнс). Как только соревнования набирают обороты, Хеймитч получает шанс рискнуть всем, чтобы разрушить систему Голодных игр изнутри арены и положить начало восстанию, которое навсегда изменит Панем.

Фильм "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ПЕРЕД ЖАТВОЙ" снят по мотивам одноименного бестселлера Сюзанны Коллинз.

Производство: Lionsgate, США, 2026

Продюсеры: Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и Фрэнсис Лоуренс

Сценаристы: Билли Рэй, Майкл Лесли

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1,2", "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", "Долгая прогулка", "Я – легенда")

Актеры: Джозеф Зада, Уитни Пик, Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Маккенна Грейс, Келвин Харрисон-младший, Дженнифер Лоуренс

Жанр: фэнтези/экшн/фантастика

Хронометраж: 158 мин.

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